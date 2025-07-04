  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Арсенал» расторг контракт с Томиясу. Защитник отыграл 6 минут в прошлом сезоне и был дважды прооперирован из-за травмы колена
4

«Арсенал» расторг контракт с Томиясу. Защитник отыграл 6 минут в прошлом сезоне и был дважды прооперирован из-за травмы колена

«Арсенал» расторг контракт с Такехиро Томиясу по обоюдному согласию.

В прошедшем сезоне АПЛ 26-летний защитник вышел на поле лишь в одном матче – защитник отыграл 6 минут против «Саутгемптона» (3:1) 5 октября.

В феврале Томиясу повторно прооперировали колено после первой операции во время летней предсезонной подготовки, и он выбыл до конца прошлого сезона. 

«Защитник присоединился к клубу в августе 2021 года, перейдя из итальянской «Болоньи». За это время он провел 84 матча за «Арсенал» во всех турнирах. В сентябре 2021-го он был признан игроком месяца, а в октябре 2023-го вновь получил эту награду, став важной частью обороны Артеты. «Арсенал» благодарит Такехиро за вклад, который он внес в развитие команды, и желает ему и его семье всего наилучшего в будущем», – говорится в заявлении лондонского клуба. 

Заболотный в «Спартаке» – чего ждете?24696 голосов
Станет основным, забьет 10+ за сезонАнтон Заболотный
Будет полезно выходить на заменуСпартак
Провалится, не будет игратьЗенит
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт «Арсенала»
трансферы
logoпремьер-лига Англия
logoАрсенал
logoТакехиро Томиясу
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Угальде может уйти из «Спартака», «Барса» смотрит на Думфриса, «Атлетико» хочет Ромеро. Главные инсайды дня
10вчера, 23:15
34-летний Рэмзи перешел в «Пумас». Экс-хавбек «Арсенала» покинул «Кардифф»
6вчера, 20:39Фото
Дьокереш в «Арсенале», Луиса Диаса хочет «Бавария», новый форвард «Юве». Главные инсайды дня
462 июля, 20:53
Главные новости
«Реал» пообещал по 1 млн евро каждому игроку за победу в клубном ЧМ. Перес дал понять футболистам, что в «Мадриде» к турниру относятся как к ЛЧ (As)
1317 минут назад
Истомина о будущем Смолова: «Будем держать интригу. Я за мужем везде пойду, всегда буду рядом»
1334 минуты назад
«Зенит» – «Барсе» после продления Нико с «Атлетиком»: «Можем получить деньги обратно?» Петербуржцы дарили каталонцам медаль в TikTok стоимостью 10 евро на трансфер испанца
29сегодня, 11:55
Отец Хейсена выложил мем с сеткой клубного ЧМ, где «Реал» сыграет с «Боруссией», «Барса» – с диваном, «Сити» – с телевизором, «Атлетико» – с пультом от ТВ
66сегодня, 11:52Фото
Клубный ЧМ. 1/4 финала. «Челси» против «Палмейраса», в субботу «ПСЖ» сыграет с «Баварией», «Реал» – с «Боруссией»
37сегодня, 11:40
Лавров поздравил министра иностранных дел Саудовской Аравии с победой «Аль-Хилаля» над «Ман Сити» в 1/8 клубного ЧМ
14сегодня, 11:37
«Барселона» переключится на Диаса после срыва сделки с Нико. Рэшфорд по-прежнему заинтересован в переходе
51сегодня, 11:25
Агента Бэйла и Грилиша обвиняют в 39 изнасилованиях одной женщины. 75-летний Барнетт 6 лет использовал ее как секс-рабыню, пытал и унижал
81сегодня, 11:11
Жена Смолова о чемпионстве «Краснодара»: «Значит, переезд был не зря. Федор сказал, что это и моя победа тоже»
41сегодня, 11:08
Какие команды объединены в этом логотипе? Кажется просто, но большинство пользователей отвечают неправильно
сегодня, 11:00Тесты и игры
Ко всем новостям
Последние новости
«Барсе» нравится Думфрис, однако клуб не может позволить трансфер из-за финасовых ограничений. Отступные защитника «Интера» – 25 млн евро
56 минут назад
Генсек РФС о том, кто займет место «Торпедо» в РПЛ в случае исключения: «Не знаю. Тут ситуация противозаконна. Исполком получит позицию лиг, что-то решим»
417 минут назад
Четырехкратный победитель ЛЕ Иборра завершил карьеру. Прощаясь, хавбек вспомнил о дочери, умершей через четыре дня после рождения: «Ее прах покоится на стадионе «Леванте»
341 минуту назад
Салах о гибели Жоты: «Не мог представить, что будет страшно возвращаться в «Ливерпуль» из отпуска. Тяжело осознать, что Диогу больше не с нами»
сегодня, 11:55
«Атлетико» продал Рикельме «Бетису» за 18 млн евро. Родриго подписал контракт до 2030-го
6сегодня, 11:01
«Крылья» выбирают между Черновым из «Спартака» и Кики из «Актобе». С «Динамо» обсуждаются детали трансфера Лепского (Иван Карпов)
8сегодня, 10:08
Трент о гибели Жоты: «Разум и сердце отказываются верить. Когда боль утихнет, хочу вспоминать Диогу с улыбкой, он был отличным партнером и настоящим другом»
3сегодня, 08:52
Ван Дейк о гибели Жоты: «Не могу в это поверить, сердце разрывается от боли. Потерять сына, мужа и отца – это невообразимо. Обещаю, мы всегда будем рядом с твоей семьей»
3сегодня, 08:43
Игнатов сегодня пройдет медосмотр для перехода в «Сочи». Хавбек ушел из «Спартака» свободным агентом
14сегодня, 08:23
МЛС. «Канзас-Сити» Шапи в гостях у «Колорадо Рэпидс», «Интер Майами» Месси и «Атланта» Миранчука проведут матчи в воскресенье
1сегодня, 08:22