«Арсенал» расторг контракт с Томиясу. Защитник отыграл 6 минут в прошлом сезоне и был дважды прооперирован из-за травмы колена
«Арсенал» расторг контракт с Такехиро Томиясу по обоюдному согласию.
В прошедшем сезоне АПЛ 26-летний защитник вышел на поле лишь в одном матче – защитник отыграл 6 минут против «Саутгемптона» (3:1) 5 октября.
В феврале Томиясу повторно прооперировали колено после первой операции во время летней предсезонной подготовки, и он выбыл до конца прошлого сезона.
«Защитник присоединился к клубу в августе 2021 года, перейдя из итальянской «Болоньи». За это время он провел 84 матча за «Арсенал» во всех турнирах. В сентябре 2021-го он был признан игроком месяца, а в октябре 2023-го вновь получил эту награду, став важной частью обороны Артеты. «Арсенал» благодарит Такехиро за вклад, который он внес в развитие команды, и желает ему и его семье всего наилучшего в будущем», – говорится в заявлении лондонского клуба.
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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт «Арсенала»
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