Александр Мостовой: «Россия отобралась бы на Евро-2024, сейчас это легко. Но она играет скучно»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Александр Мостовой сборная Лихтенштейна по футболу сборная Сан-Марино по футболу квалификация Евро-2024 Евро-2024 Футбол

Александр Мостовой считает, что сборной России было бы по силам выйти на Евро.

«Футбол сборной России не вызывает положительных эмоций. Команда играет скучно и без азарта.

Но, уверен, на Евро-2024 мы бы смогли отобраться. Сейчас это легко сделать. В группе по несколько команд уровня Сан-Марино и Лихтенштейна.

Если бы нас не отстранили, мы бы прошли отборочный этап чемпионата Европы», – заявил экс-хавбек сборной России.

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23 комментария

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Уолтер Собчак
Ответ Groznyi2024
Ниже. До уровня Украины.
Украина уровнем явно не ниже России.
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Jervinho
мне одному кажется что Мостовой сам эти новости пишет?
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sundance
Ответ KMR
Как в психологии это расстройство называют?
А это уже за гранью психологии..)
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sundance
Ответ Jervinho
мне одному кажется что Мостовой сам эти новости пишет?
нет, не одному…)
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Камбоджа Иванов
Он решил использовать стиль Карпина? Чувствуется, что начал подсиживать Валеру, у того, после цитаты про совет уезжать, стул закачался.
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T622222
И несколько уровня Франция, Англия )
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Максим Попов-Максим
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ну если бы ты отсасал может бы и отобразить,петушок
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Игорь Пичугин
Ты играл с азартом и не забил Кипру решающий гол. А если ещё вспомнить твою подпись, конфликт с Ярцевым, уж заткнулся бы!
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KMR
Как в психологии это расстройство называют?
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Today I feel Qatari
Прошли бы. Мы отбор на Евро уже 20 лет проходим, проходили даже при Слуцком. Не думаю что футбол Карпина уж настолько безыдейнее
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Arty Novikoff
Это без тебя, Саша, скучно. А с тобой весело.
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T622222
Ответ Groznyi2024
Как раз наоборот, всякие Румынии, Словакии и т.д. сейчас выросли, а упали Германии, Италии, Англии
Упали до нашего уровня?;))))
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Direct free kick
Ответ Уолтер Собчак
Украина уровнем явно не ниже России.
Ниже. То что хлопчиков зачем-то скупают европейские клубы ни о чём не говорит. У сербов ещё больше имён в Европе, а успехи хуже чем у России до бана
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Scorpio
Ответ Direct free kick
Ниже. То что хлопчиков зачем-то скупают европейские клубы ни о чём не говорит. У сербов ещё больше имён в Европе, а успехи хуже чем у России до бана
что за дичь? по твоей логике, ведущие клубы Европы выкидывают десятки (по сотню) миллионов евро за игроков UA, но они глупцы, то ли дело юзвери спортса. Я ничего не упустил, так?
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Дмитрий Крутенко
Ответ KMR
Как в психологии это расстройство называют?
Острая царская недостаточность.
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Pb-SE
Ответ Today I feel Qatari
Прошли бы. Мы отбор на Евро уже 20 лет проходим, проходили даже при Слуцком. Не думаю что футбол Карпина уж настолько безыдейнее
Голландцы один раз не прошли, уже при новом формате. Хотя за 2 года до этого взяли бронзу ЧМ.
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