Александр Мостовой: «Россия отобралась бы на Евро-2024, сейчас это легко. Но она играет скучно»

Александр Мостовой считает, что сборной России было бы по силам выйти на Евро.

«Футбол сборной России не вызывает положительных эмоций. Команда играет скучно и без азарта.

Но, уверен, на Евро-2024 мы бы смогли отобраться. Сейчас это легко сделать. В группе по несколько команд уровня Сан-Марино и Лихтенштейна.

Если бы нас не отстранили, мы бы прошли отборочный этап чемпионата Европы», – заявил экс-хавбек сборной России.

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