«Арсенал» и Эдегор обсуждают продление контракта на 4 года. Переговоры идут хорошо

Мартин Эдегор близок к продлению контракта с «Арсеналом».

Ранее стало известно, что лондонский клуб хочет заключить новое долгосрочное соглашение с полузащитником.

По информации Daily Mail, переговоры между « » и представителями игрока идут позитивно. Речь идет о контракте на 4 года. Ожидается, что , зарабатывающий 120 тысяч фунтов в неделю, получит существенное повышение зарплаты в случае подписания договора.

Также отмечается, что клуб хочет продлить контракт с защитником , хотя действующее соглашение будет в силе еще 3 года. «Канониры» планируют начать переговоры в течение нескольких недель.

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