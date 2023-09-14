«Арсенал» и Эдегор обсуждают продление контракта на 4 года. Переговоры идут хорошо

Теги премьер-лига Англия Арсенал Мартин Эдегор Бен Уайт Футбол

Мартин Эдегор близок к продлению контракта с «Арсеналом».

Ранее стало известно, что лондонский клуб хочет заключить новое долгосрочное соглашение с полузащитником.

По информации Daily Mail, переговоры между «Арсеналом» и представителями игрока идут позитивно. Речь идет о контракте на 4 года. Ожидается, что Эдегор, зарабатывающий 120 тысяч фунтов в неделю, получит существенное повышение зарплаты в случае подписания договора.

Также отмечается, что клуб хочет продлить контракт с защитником Беном Уайтом, хотя действующее соглашение будет в силе еще 3 года. «Канониры» планируют начать переговоры в течение нескольких недель.

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15 комментариев

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S. A.
Остался Уайт, и мы в шоколаде
+6
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ЭЗИК
Думаю 100% подпишет! Арсенал это его клуб
+5
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ML26
Ответ Hardi
Как бы Реал не пришёл обратно его забирать.
Хотят — пусть платят, сколько потребует Арсенал. Никаких пунктов для них не предусмотрено
+3
0
+3
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Ready2riot
Кэп невероятен, отличные новости
+1
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S. A.
Ответ Hardi
Как бы Реал не пришёл обратно его забирать.
🖕им
+1
0
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Армен Онфрой
Ответ CHELSEA_2008
Сбагрить его в Реал. Он в Реале хотел играть.
Кто тебя плюсует?
+1
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Фут.Боль
100тыщ на штраф Слуцкому представители Эдегора пусть заложат по-братски)
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CHELSEA_2008
Сбагрить его в Реал. Он в Реале хотел играть.
+3
-3
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kaka10
Если Арсенал ментально и результатами не закрепится в топ 4 на постоянке, то Саки и Одегарды снова будут в Сити и Барсу переходить
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Гномович!
Назовите хоть одного бывшего игрока Басы который сейчас играет в топ клубе?
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Мужанов Дмитрий Александрович
Ответ Hardi
Как бы Реал не пришёл обратно его забирать.
150 млн(фунтов) - и пусть забирает
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