В Лужниках пройдет суперфинал первого Всероссийского детского футбольного турнира «Чемпионат Победителей»
24 сентября 2023 года на территории спортивного городка СК «Лужники» (г. Москва, ул. Лужники 24) состоится суперфинал Первого всероссийского детского футбольного турнира «Чемпионат Победителей».
Мероприятие пройдет благодаря федеральному проекту «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография» под эгидой РФС и при поддержке Правительства Москвы.
«Чемпионат Победителей» – это турнир, объединяющий неравнодушных людей и именитых спортсменов вокруг идеи поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и предоставления им возможности жизненной самореализации.
В ярком спортивном празднике в «Лужниках» примут участие восемь команд, победивших в региональных отборочных турнирах, проходивших в течение года. Вот команды, которые выйдут на футбольное поле и будут бороться за звание чемпиона «Чемпионата Победителей»:
Команда «Новая Эра» (ОГБОУ «Солотчинская школа-интернат для детей-сирот», г. Рязань) – победители подмосковного регионального этапа;
Команда «Олимп» (ГБУ РМ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей», г. Саранск) – победители мордовского регионального этапа;
Команда «Звёзды Прикамья» (ГКУСО ПК ЦПД города Перми «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей») – победители пермского регионального этапа;
Команда «Отвага» (КГБУ «Бийский центр помощи детям оставшихся без попечения родителей», г. Бийск) – бронзовый призер алтайского регионального этапа;
Команда «Интер-Пугачев» (ГБОУ СО «Школа-интернат г. Пугачева», г. Саратов) – победители саратовского регионального этапа;
Команда «Искра» (ГКУ СО ЦП ДОПР «Искра», г. Сызрань, Самарская область) – победитель самарского регионального этапа;
Команда «Молния» (приемные и опекаемые дети, г. Кострома) – победитель костромского регионального этапа;
Команда «Новое поколение» (ГКУ ВО «Камешковский детский дом», г. Камешково, Владимирской области) – победитель владимирского регионального этапа.
Юных футболистов ожидает групповой этап, матчи плей-офф, соревнование «Король пенальти» развлекательная программа и многое другое. Кульминацией турнира будет гала-матч, в котором все дети вместе попробуют обыграть команду профессиональных футболистов, в состав которой войдут звезды советского и российского футбола: Ринат Дасаев, Вагиз Хидиятуллин, Евгений Алдонин и Александр Мостовой, Алексей Смертин, Дмитрий Булыкин и многие другие.
Почетным гостем на мероприятии будет мэтр российского тренерского цеха Олег Иванович Романцев!
Благотворительный фонд «Ветер Добрых Перемен» является финалистом Национальной премии «Наш Вклад» 2022, партнером Национальных проектов и участником всероссийского конкурса спортивный проектов «Ты в игре».
Более подробная информация о турнире представлена на официальном сайте.
Комментарии