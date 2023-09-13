Глава Ла Лиги Тебас о Саудовской Аравии: «Выбранная модель уже провалилась в других странах. Мы соревнуемся с клубами-государствами в Европе»

Теги Ла Лига Хавьер Тебас высшая лига Саудовская Аравия Футбол

Президент Ла Лиги высказался о саудовских клубах.

«Наши команды соревнуются с клубами-государствами, которые находятся в Европе. С командами, находящимися в Саудовской Аравии, на данный момент мы не пересекаемся.

Я сказал одному высокопоставленному чиновнику из Саудовской Аравии: «Чтобы создать новый клубный турнир, нужно не просто покупать игроков, а создавать более высокую культуру и оказывать большее влияние».

На мой взгляд, это не тот путь. Выбранная ими модель уже провалилась в других странах», – сказал Хавьер Тебас.

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12 комментариев

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Мамкин поцреот
Есть инфа кто крышует Тебаса? Он же полная бездарность как управленец
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instasamka
Единственное с кем соревнуется Тебас это со своей глупостью и тупым менеджментом.
+9
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King_X
Доли дело модель в Ла Лиге, при которой клубы беднеют и беднеют
+7
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Хан Сахан
Тебас в котором интервью пытается доказать, что он не завидует.
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Хан Сахан
Ответ Мамкин поцреот
Есть инфа кто крышует Тебаса? Он же полная бездарность как управленец
Он с мальчиками целуется
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Виталий Ан
Может я и ошибусь, но СА наверняка понимала с чем она столкнется. И масштабы уже впечатляют. На минуту: это чуть больше пол года происходит! Думаю тут явная недооценка происходит. Повторюсь что могу ошибаться, однако там сидят далеко не глупые люди.
Если бы СА могла выступать в Евро кубках, процесс бы был в разы быстрее. Только это сдерживает Саудитов не скупить всех топов.
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Alex
Хм, интересно. По этому поводу предлагаю отправить риал в пердив (сегунду).
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Дмитрий Крутенко
Бартомеу, Рубиалес и Тебас - три упыря испанского футбола. Двоих уже нет. Остался самый главный и сложны бос-упырь)
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OldCityFan
Блин когда он уйдет из Лалиги
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