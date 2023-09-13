Сантуш уйдет из сборной Польши сегодня. Команда проиграла 3 из 5 матчей отбора на Евро и идет предпоследней в группе с Албанией, Чехией, Молдовой и Фарерами

Фернанду Сантуш сегодня покинет пост тренера сборной Польши.

Как сообщает Przegląd Sportowy Onet, переговоры о расторжении контракта были сложными, но завершились успешно. Польский футбольный союз объявит об уходе португальца с поста тренера сборной в течение нескольких часов.

Сантуш возглавил сборную Польши в январе этого года. Под его руководством команда одержала две победы и потерпела три поражения в отборе на Евро. Польша занимает предпоследнее место в группе Е, набрав 6 очков в 5 турах. Выше в таблице располагаются сборные Молдовы, Чехии и Албании. Ниже – только сборная Фарерских островов.

Уход Сантуша из сборной – прямое следствие неудачных результатов. Кроме того, с момента начала работы его отношения с Польским футбольным союзом и игроками были не очень хорошими.

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