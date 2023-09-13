Сантуш уйдет из сборной Польши сегодня. Команда проиграла 3 из 5 матчей отбора на Евро и идет предпоследней в группе с Албанией, Чехией, Молдовой и Фарерами

Теги Сборная Польши по футболу возможные трансферы Фернанду Сантуш квалификация Евро-2024 Футбол

Фернанду Сантуш сегодня покинет пост тренера сборной Польши.

Как сообщает Przegląd Sportowy Onet, переговоры о расторжении контракта были сложными, но завершились успешно. Польский футбольный союз объявит об уходе португальца с поста тренера сборной в течение нескольких часов.

Сантуш возглавил сборную Польши в январе этого года. Под его руководством команда одержала две победы и потерпела три поражения в отборе на Евро. Польша занимает предпоследнее место в группе Е, набрав 6 очков в 5 турах. Выше в таблице располагаются сборные Молдовы, Чехии и Албании. Ниже – только сборная Фарерских островов.

Уход Сантуша из сборной Польши – прямое следствие неудачных результатов. Кроме того, с момента начала работы его отношения с Польским футбольным союзом и игроками были не очень хорошими.

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27 комментариев

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eskerro
Черчесов напрашивается
+22
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+22
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Махмуд Адылов
Карма за отказ от стыков на ЧМ22 )))) у Швеции тоже
+22
-4
+18
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Экочёрт 4000
Рад за Польшу и Швецию
Так держать
+16
-3
+13
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AERN
Жаль деда. Но змеиное логово не для него(
+5
-1
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madaev
Ответ Roman
Евро-16 выиграли Пепе, Руй Патрисио, Нани, Куарежма и Эдер. Вот пять главных героев того турнира
Действительно, человек сделавший единственные результативные действия сборной в 1/8, полуфинале, (финал не отыграл) и в матче за выход из группы (дубль с голевой оформил) оказывается не герой, мальчик, иди на
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Александр Жердин
Ну, это не на халяву очки получать. Тут играть надо. Только вот бумеранг вернулся.
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Пикачу82
Одна из самых мерзких сборных! Приятно видеть этот провал!
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Roman
Ответ psixyec
Физрук. И где хейтеры Криша, которые писали, что этот мразматик выиграл Евро 2016 в соло? Наоборот он своим оборонительным футболом душил сборную.
Евро-16 выиграли Пепе, Руй Патрисио, Нани, Куарежма и Эдер. Вот пять главных героев того турнира
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-9
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Пикачу82
Ответ Filipp Gorski
Почему змеиное логово?
Потому что ЛЯХИ!
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Filipp Gorski
Ответ AERN
Жаль деда. Но змеиное логово не для него(
Почему змеиное логово?
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Filipp Gorski
Ответ Roman
Евро-16 выиграли Пепе, Руй Патрисио, Нани, Куарежма и Эдер. Вот пять главных героев того турнира
Ну да ну да Роналду прям вообще ничего не сделал на ЕВРО)
То как он переживал за команду и радовался победе на турнире было прекрасно
Хоть он и забил мало мячей но играл важную роль в команде и вообще в целом отлично провел сезон
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atomio
Ответ Андрей Лавров
Если бы не Роналду, они бы даже до финала не дошли, только глупец будет это отрицать
Если бы не Платини, то из группы с 3его места они не вышли. Только глупец будет это отрицать
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Андрей Лавров
Ответ Roman
Евро-16 выиграли Пепе, Руй Патрисио, Нани, Куарежма и Эдер. Вот пять главных героев того турнира
Если бы не Роналду, они бы даже до финала не дошли, только глупец будет это отрицать
+2
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alexey alexeev
Ответ madaev
Особенно сквад, что он выставил против Марокко был просто кринж
кринж там во втором тайме вышел вроде
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KMR
Главное - вовремя. Не срослось - разошлись.
А не как Валера уже скоро с островом Слоновой кости начнет ничейки катать
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Алексей Гусев
Стас еще свободен)
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Александр Чижов
ну все че без скучного польского футбола
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Pertinax Gandi
В иные годы у Стаса Черчесова был бы шанс. Сейчас не позовут конечно.
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