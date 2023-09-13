Скалони об отсутствии Месси в матче с Боливией: «Лео не был готов, не чувствовал себя комфортно. Мы не стали рисковать»

Тренер сборной Аргентины объяснил отсутствие Лионеля Месси в игре с Боливией.

« не был готов к игре. Вчера он пытался восстановиться, но чувствовал себя не очень комфортно, и мы не стали рисковать.

Лео не был готов. На тренировке мы хотели, чтобы он попробовал, но он не стал», – сказал .

Аргентина готова страдать в Боливии. На такой высоте невозможно дышать

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