Скалони об отсутствии Месси в матче с Боливией: «Лео не был готов, не чувствовал себя комфортно. Мы не стали рисковать»

Теги МЛС Лионель Месси Лионель Скалони Сборная Аргентины по футболу сборная Боливии по футболу Интер Майами Футбол

Тренер сборной Аргентины объяснил отсутствие Лионеля Месси в игре с Боливией.

«Месси не был готов к игре. Вчера он пытался восстановиться, но чувствовал себя не очень комфортно, и мы не стали рисковать.

Лео не был готов. На тренировке мы хотели, чтобы он попробовал, но он не стал», – сказал Лионель Скалони.

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5 комментариев

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VERBLYUD
Пусть Великий отдыхает. Скоро у него будет важный отрезок с Интером. Нужно выиграть Кубок США и затащить команду в плей-офф МЛС!
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Игорь Климов
Лео Месси будет очень нужен сборной Аргентины, и Интер Майами в решающих матчах, здоровья! 🐐🇦🇷
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SaH4r.
кринжу бы поучиться у нему, он даже со сломанной ногой выйдет на поле чтоб нашакалить стату на Андоррах или если повезёт левый пенальти
+4
-4
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