Скалони об отсутствии Месси в матче с Боливией: «Лео не был готов, не чувствовал себя комфортно. Мы не стали рисковать»
Тренер сборной Аргентины объяснил отсутствие Лионеля Месси в игре с Боливией.
«Месси не был готов к игре. Вчера он пытался восстановиться, но чувствовал себя не очень комфортно, и мы не стали рисковать.
Лео не был готов. На тренировке мы хотели, чтобы он попробовал, но он не стал», – сказал Лионель Скалони.
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