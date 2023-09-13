Переводчик сборной Испании о ЧМ-2018: «Когда я будил игроков, готов был только Иньеста. Бускетс однажды разозлился и сказал, что будильник из меня дерьмовый»

Переводчик сборной Испании рассказал о поведении игроков во время ЧМ-2018.

«Когда я будил их, никто не был готов, кроме .

Однажды, когда я [разбудил] , он разозлился. Он сказал мне, что будильник из меня дерьмовый», – сказал Алекс Пенья в интервью Che América Latina.

Также, по словам мексиканца, у него не сложились отношения с игроками, представлявшими «Барселону», в частности, с .

«[Жерар Пике] – оторванный от реальности человек, который смотрит на других людей свысока», – сказал Пенья.

Игроки сборной Испании нарушали режим на ЧМ-2018. Об этом рассказал переводчик: «Однажды я увидел в комнате кучу пивных бутылок и сигарет. В семь утра они пришли ко мне и попросили еще пива»

Карвахаль на ЧМ-2018 просил передать официантке, что хочет «засунуть член ей в глотку» – об этом рассказал переводчик сборной Испании. Де Хеа провел ночь с одной из девушек, хотя уже встречался с будущей женой

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