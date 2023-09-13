Переводчик сборной Испании о ЧМ-2018: «Когда я будил игроков, готов был только Иньеста. Бускетс однажды разозлился и сказал, что будильник из меня дерьмовый»
Переводчик сборной Испании рассказал о поведении игроков во время ЧМ-2018.
«Когда я будил их, никто не был готов, кроме Иньесты.
Однажды, когда я [разбудил] Бускетса, он разозлился. Он сказал мне, что будильник из меня дерьмовый», – сказал Алекс Пенья в интервью Che América Latina.
Также, по словам мексиканца, у него не сложились отношения с игроками, представлявшими «Барселону», в частности, с Жераром Пике.
«[Жерар Пике] – оторванный от реальности человек, который смотрит на других людей свысока», – сказал Пенья.
Игроки сборной Испании нарушали режим на ЧМ-2018. Об этом рассказал переводчик: «Однажды я увидел в комнате кучу пивных бутылок и сигарет. В семь утра они пришли ко мне и попросили еще пива»
Карвахаль на ЧМ-2018 просил передать официантке, что хочет «засунуть член ей в глотку» – об этом рассказал переводчик сборной Испании. Де Хеа провел ночь с одной из девушек, хотя уже встречался с будущей женой
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А почему не сказал, что разбудил? Может он ему предложил то, что спихнул на Карвахаля?
Но если по его словам, Иньеста был всегда готов- показывает то что Андрес игрок с большой буквы и настоящий профи, помимо того, что в жизни образец для многих игроков !
Либо, если врет, то к Иньесте особое отношение, к Андресу сложно относиться с неуважением !