Переводчик сборной Испании о ЧМ-2018: «Когда я будил игроков, готов был только Иньеста. Бускетс однажды разозлился и сказал, что будильник из меня дерьмовый»

Теги Барселона Андрес Иньеста Жерар Пике Ла Лига Сборная Испании по футболу ЧМ-2018 FIFA Серджи Бускетс Футбол

Переводчик сборной Испании рассказал о поведении игроков во время ЧМ-2018.

«Когда я будил их, никто не был готов, кроме Иньесты.

Однажды, когда я [разбудил] Бускетса, он разозлился. Он сказал мне, что будильник из меня дерьмовый», – сказал Алекс Пенья в интервью Che América Latina.

Также, по словам мексиканца, у него не сложились отношения с игроками, представлявшими «Барселону», в частности, с Жераром Пике.

«[Жерар Пике] – оторванный от реальности человек, который смотрит на других людей свысока», – сказал Пенья.

Игроки сборной Испании нарушали режим на ЧМ-2018. Об этом рассказал переводчик: «Однажды я увидел в комнате кучу пивных бутылок и сигарет. В семь утра они пришли ко мне и попросили еще пива»

Карвахаль на ЧМ-2018 просил передать официантке, что хочет «засунуть член ей в глотку» – об этом рассказал переводчик сборной Испании. Де Хеа провел ночь с одной из девушек, хотя уже встречался с будущей женой

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18 комментариев

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Стахович
Переводчиком была мама Иньесты
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Aleksey Yashin
Жерар Пике – оторванный от реальности человек, который смотрит на других людей свысока. А еще он брал у меня варенье для кого-то.
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Мукунку хороший
..мемуары из цикла- Когда кончаются деньги
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Rudenzik
Открыт новый персонаж - переводчик сборной Испании
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Arthas M
Странный чел и переводчик и игроков будит и за пивом бегает,он что единственный был штате?)
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Дмитрий Царевич
блин долго же он думал, пока решил высказаться...
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majestic1980
Он что мемуары пишет?)
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ARIGAMI ARIGAMI
"Когда я Бускетса"

А почему не сказал, что разбудил? Может он ему предложил то, что спихнул на Карвахаля?
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Tseren031293
Я понимаю, переводчик может лишнее накидывает !
Но если по его словам, Иньеста был всегда готов- показывает то что Андрес игрок с большой буквы и настоящий профи, помимо того, что в жизни образец для многих игроков !
Либо, если врет, то к Иньесте особое отношение, к Андресу сложно относиться с неуважением !
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Theodor Herzl
Крысиное поведение. И я не про Бускетса или Пике
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Алексей Свирин
Вам разблокирован новый персонаж- переводчик сборной Испании
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Flow market Victor Mercedes
Ответ Кузя Гитарист
Мама Стифлера
Мама Ромы Букина
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Кузя Гитарист
Ответ Flow market Victor Mercedes
Мама Ромы Букина
Ваще огонь 🔥
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