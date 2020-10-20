Пикфорд нанял телохранителей из-за угроз фанатов после травмы ван Дейка

Вратарь нанял телохранителей после того, как фанаты начали угрожать ему убийством, сообщает Daily Mail.

В дерби с (2:2) Пикфорд пошел в подкат, приведший к тяжелой травме защитника «красных» Вирджила ван Дейка.

«Джордан был шокирован оскорблениями, котором он подвергся после матча. Он полон решимости сделать все возможное, чтобы обезопасить семью», – сообщил источник британского издания.

Футболист обратился в специализированную охранную организацию. Помимо выделения охраны, Пикфорду посоветовали не использовать соцсети, чтобы не выдать свое местоположение.

Пикфорд живет вместе с женой и годовалым сыном.

Ван Дейк вряд ли сыграет в этом сезоне. «Ливерпуль» просит объяснить работу ВАР, болельщики – наказать Пикфорда (за него вступился Каррагер)