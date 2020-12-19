Судья игры «Ливерпуль» – «Эвертон» Оливер о травме ван Дейка: «Должны были удалять Пикфорда»

Арбитр Майкл Оливер высказался о моменте с травмой защитника Вирджила ван Дейка в матче 5-го тура Премьер-лиги против (2:2).

Напомним, Оливер обслуживал эту игру.

«Это была большая игра. Обе команды летели. Ассистент дал офсайд, но с задержкой поднял флаг, как мы делаем в этом сезоне. Затем Джордан Пикфорд выскочил на Вирджила.

Изначально мы думали, что это не может быть пенальти, поскольку перед эпизодом зафиксировано вне игры. Поэтому нам нужно было сначала проверить офсайд. Думаю, я тогда сказал ВАР: «Если не будет офсайда, я дам пенальти». Я смотрел этот момент очень много раз. Искренне считаю, что Пикфорд не делал чего-то намеренно, но получилось неудачно, как показала травма.

Мы все, включая меня, решали эту задачу не должным образом. Мы могли зафиксировать офсайд и при этом удалить Пикфорда. Что меня потом удивило, так это то, что на поле никто не ждал красной карточки. Никто из игроков не просил об этом.

Мы слишком увлеклись тем, чтобы действовать пошагово, а не думали о более широком контексте. Мы должны были возобновить игру с офсайда, как мы это сделали, но с другим наказанием для Джордана Пикфорда», – сказал Оливер.

Оливер детально разобрал момент с травмой Ван Дейка. Жалеет, что не удалил Пикфорда