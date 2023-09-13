Где смотреть Бавария – Байер, во сколько прямая трансляция матча, Бундеслига (Чемпионат Германии) 15 сентября
В пятницу, 15 сентября, сыграют Бавария и Байер в 4 туре Бундеслиги (Чемпионата Германии по футболу).
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- Игра пройдет на стадионе «Альянц Арена».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч-ТВ.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Бавария – Байер
- Начало матча запланировано на 21:30 по московскому времени.
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