Динамо – Пари НН: прогноз на матч 15.09.2023, российская Премьер-Лига

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В пятницу, 15 сентября, на стадионе «ВТБ Арена» в Москве состоится поединок 8 тура российской Премьер-Лиги. Динамо будет принимать Пари НН. Начало встречи запланировано на 19:00 по местному времени.

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Рекомендованная ставка: победа московского Динамо (1,65).

Динамо

 

«Бело-голубые» потихоньку привыкают к требованиям нового тренера – Марцела Лички. «Динамовцы» набрали неплохую форму и идут в группе лидеров РПЛ. На данный момент москвичи располагаются на второй строчке в турнирной таблице, отставая от Краснодара всего лишь на три очка.

При этом нужно заметить, что команда Марцела Лички подходит к встрече с Пари НН с некоторыми кадровыми проблемами. Динамо не сможет рассчитывать на легионеров Хорхе Карраскаля и капитана Фабиана Бальбуэна. Оба футболиста вернутся из расположения своих сборных (Колумбия и Парагвай соответственно) за сутки до поединка с нижегородцами. Тренерский штаб «бело-голубых» не будет задействовать означенных игроков.

К слову, совсем скоро ряды Динамо может пополнить еще один легионер из Латинской Америки. «Бело-голубые» уже договорились о трансфере полузащитника бразильского «Гремио» Бителло. Сам хавбек также успел согласовать условия личного контракта с Динамо и совсем скоро заключит трудовой договор с московским клубом.

Еще одна проблема Лички – повреждение Даниила Фомина. Хавбек получил травму в составе сборной России. Он попросил замену во втором тайме «товарняка» с Катаром (1:1). Точные сроки возвращения Фомина пока не называются.

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Пари НН

 

Нижегородцам, по всей видимости, придется обойтись без своего главного тренера. Во время международной паузы Сергей Юран перенес экстренную операцию. Согласно сообщению пресс-службы Пари НН, здоровью Юрана ничего не угрожает, однако в ближайшее время он не сможет выйти на работу.

Что касается сезона в целом, то нижегородцы на солидном уровне провели первый отрезок кампании 2023/2024. В семи турах Пари НН набрал 10 очков и занимает восьмое место в таблице российской Премьер-Лиги.

Динамо – Пари НН: история личных встреч

 

Суммарно «бело-голубые» и нижегородцы успели отыграть 4 очных матча в рамках РПЛ. Две победы в активе Динамо, один раз успех отпраздновали футболисты из Нижнего Новгорода, еще один поединок завершился мировым исходом.

Последнее рандеву команд в Премьер-Лиге состоялось 15 апреля. Тогда сильнее оказались «динамовцы» – 3:1.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч Динамо – Пари НН

 

Аналитики букмекерских контор отдают явное преимущество хозяевам «ВТБ Арены». BetBoom предлагает поставить на победу подопечных Марцела Лички с коэффициентом 1,65. Успех нижегородцев оценивается кефом 5,63. Ничья – 3,82.

В то же время букмекеры не ждут «фестивальной» игры. БК BetBoom предлагает поставить на тотал больше 2,5 голов с коэффициентом 1,96. ТМ 2,5 мячей оценивается цифрой 1,88.

Пари НН, безусловно, сложно назвать легким противником. Команда Сергея Юрана играет в прагматичный футбол и исправно набирает очки, поэтому «динамовцам» придется попотеть, чтобы оправдать статус фаворита встречи.

В то же время известно, что перед Динамо стоит задача бороться за самые высокие места в РПЛ. Следовательно, «бело-голубым» не стоит терять очки в домашних играх с крепкими середняками. Считаем, что «динамовцы» способны добыть победный результат даже невзирая на определенные проблемы с составом.

Где смотреть матч Динамо – Пари НН

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Динамо – Пари НН
Дата проведения
15 сентября, 19.00, «ВТБ Арена»
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