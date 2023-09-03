Фергюсон забил все 3 гола «Брайтона» в матче с «Ньюкаслом». Эван – 4-й игрок в истории АПЛ с хет-триком в возрасте до 19 лет

Теги Робби Фаулер Франсеск Фабрегас Ньюкасл Майкл Оуэн премьер-лига Англия рейтинги Брайтон Эван Фергюсон Футбол

18-летний форвард «Брайтона» Эван Фергюсон сделал хет-трик в матче с «Ньюкаслом».

Ирландский нападающий забил все голы своей команды в матче 4-го тура Премьер-лиги. Итоговый счет – 3:1. 

Фергюсон – 4-й игрок в истории АПЛ с хет-триком в возрасте до 19 лет. 

Ранее такое достижение в актив записали Крис Барт-Уильямс, Робби Фаулер и Майкл Оуэн (3 раза). 

В текущем сезоне у Фергюсона 4 гола в 4 матчах АПЛ, за карьеру – 10 в 23. Он 2-й игрок не английского происхождения в истории АПЛ, набравший более 10 очков по системе «гол+пас» (12, 10+2) в возрасте до 19 лет. Первым был Сеск Фабрегас (5+10 до 19-летия). 

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34 комментария

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DelPiero1010
Каким талантищем был Оуэн
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Ночной кошмар Логинова
У Брайтона система невероятным образом выстроена. Скаутский отдел, менеджмент, тренировочный процесс. Теряют ключевых игроков и тренеров, но становятся только лучше за счет грамотной стратегии и новых трансферов.
+60
-1
+59
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Ночной кошмар Логинова
Ответ Born is the King
Комментарий скрыт
При этом они оформили самый дорогой трансфер внутри АПЛ (продали Кайседо). Пару лет назад ушли Вайт и Берн, которые в прошлом сезоне были основными защитниками у Арсенала и Ньюкасла - команд из топ-4. Кукурелья тоже был неплох в Брайтоне, пока не перешел в Челси. Троссард был одним из ключевых - его потерю вообще не заметили (транзитом через скамейку). Еще ушел Макаллистер в этом году.

И игру они показывают очень хорошую и интересную.
+48
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+48
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QWertY
Де Дзерби топарь
+23
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LokoMasteR
Ответ Ночной кошмар Логинова
Потеряли Поттера, привели совсем другого типа тренера, что по персональному характеру, что по стилю игры. И стали только лучше. Это еще несмотря на то, что де Дзерби достаточно сложный и конфликтный человек (как многие итальянские тренеры, кроме Анчелотти, возможно). Посадил на скамейку Троссарда, перетасовал вратарей, но дает результат. Еще поразительно, как он доверился Фергюсону в матче со сложным соперником и тот переоправдал доверие с лихвой.
Клаудио Раньери кажется самый добрый тренер среди всех итальянцев)
+17
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+17
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Ночной кошмар Логинова
Потеряли Поттера, привели совсем другого типа тренера, что по персональному характеру, что по стилю игры. И стали только лучше. Это еще несмотря на то, что де Дзерби достаточно сложный и конфликтный человек (как многие итальянские тренеры, кроме Анчелотти, возможно). Посадил на скамейку Троссарда, перетасовал вратарей, но дает результат. Еще поразительно, как он доверился Фергюсону в матче со сложным соперником и тот переоправдал доверие с лихвой.
+15
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+15
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Okaka
причем Эван воспитанник ирландского футбола, а не английского
+12
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+12
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Егор Добрый
Боули к зиме готовит уже 200 млн 😁
+11
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BeGood
Ответ DelPiero1010
Каким талантищем был Оуэн
Я, без преувеличения, футбол начал смотреть из-за Оуэна и Ливерпуля в конце 90х.
+9
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▒▒▒▒▒
день хет триков какойто был : холладн, сон , фергюсон)
+7
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Okaka
Ответ Born is the King
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да нормальные там игроки, просто в Челси сейчас какой-то бардак, что там никто не может заиграть

Бен Уайт, Троссард нормально играют в Арсенале, Ив Биссума заиграл у Анже наконец, да что говорить у того даже Сарр заиграл
+7
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Alex Sarus
Оуэн конечно действительно был золотым мальчиком
+6
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Muhammad Juraev
Челси уже готовит сотку!
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Ночной кошмар Логинова
Ответ LokoMasteR
Клаудио Раньери кажется самый добрый тренер среди всех итальянцев)
Кстати, да, он тоже не был замечен в излишней жесткости или непредсказуемых действиях
+5
0
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Ночной кошмар Логинова
Ответ xxx-xxx
Такие же оды пели про Лестер и Саутгемптон, теперь они пылят в шипе !)
Любая система рано или поздно дает сбой, та же Барселона в ЛЕ 2 года подряд обреталась и даже до финала не дошла, но это не отменяет не величия и заслуг. Так же и Брайтон - да, они могут упасть в Шип рано или поздно, но это не отменит их грамотного менеджмента в период последних 4-х лет
+8
-3
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Ночной кошмар Логинова
Ответ кuraakula belov
Что значит доверился Фергюсону? Будто он вчера его из дубля выдернул, у него уже в том сезоне семь голов было. Да и альтернатив цф у Брайтона только стареющий Уэлбек, да и Жоао Педро, а бразилец тоже в старте вышел
Объясню. В прошлом сезоне АПЛ Фергюсон вышел в старте только в 10 играх. И суммарно провел около 940 минут, то есть, где-то 10 полных матчей. Да, при этом забил 6 голов и отдал 2 ассиста.

В этом же сезоне он в первых двух играх выходил на замену после 60-й и 70-й минуты соответственно. Последние 2 игры вышел в старте, с учетом травмы Уэлбека это объяснимо, но все равно ставить против Ньюкасла в старте 18-летнего юнца - это смело. Де Дзерби мог пойти по более осторожному пути, выпустив только Педро в качестве одного чистого нападающего с последующей заменой на Фергюсона. Но он доверился Фергюсона в достаточно важной игре, несмотря на возраст и не очень богатый опыт. Я об этом.
+4
0
+4
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Мертвый
Ответ Егор Добрый
Боули к зиме готовит уже 200 млн 😁
и с контрактом на 50 лет
+4
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xxx-xxx
Ответ Ночной кошмар Логинова
У Брайтона система невероятным образом выстроена. Скаутский отдел, менеджмент, тренировочный процесс. Теряют ключевых игроков и тренеров, но становятся только лучше за счет грамотной стратегии и новых трансферов.
Такие же оды пели про Лестер и Саутгемптон, теперь они пылят в шипе !)
+7
-5
+2
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Голубь Иосиф
Еще один гол и Челси в зимнее ТО выкупит за 100+ лямов
+2
0
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Максим Ачкасов
Ответ Ночной кошмар Логинова
Объясню. В прошлом сезоне АПЛ Фергюсон вышел в старте только в 10 играх. И суммарно провел около 940 минут, то есть, где-то 10 полных матчей. Да, при этом забил 6 голов и отдал 2 ассиста. В этом же сезоне он в первых двух играх выходил на замену после 60-й и 70-й минуты соответственно. Последние 2 игры вышел в старте, с учетом травмы Уэлбека это объяснимо, но все равно ставить против Ньюкасла в старте 18-летнего юнца - это смело. Де Дзерби мог пойти по более осторожному пути, выпустив только Педро в качестве одного чистого нападающего с последующей заменой на Фергюсона. Но он доверился Фергюсона в достаточно важной игре, несмотря на возраст и не очень богатый опыт. Я об этом.
сразу видно человек следит и разбирается в футболе, интересно вас читать
+2
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V Galperin
Де Дзерби один из лучших по умению работы с молодежью. В своё время он был одним из самых техничных и талантливых итальянских игроков, но травмы и крайняя эгоистичность по отношению к тогдашним тренерам не дали возможность добиться больших успехов. Как он потом говорил я вёл себя как самовлюбленный большой ребенок, пытавшийся доказать тренеру как надо играть в футбол. Именно на своём относительно неудачном опыте игрока он смог понять что нужно для молодых для того чтобы вырасти в больших игроков. Он говорил, что главное уметь использовать сильные стороны игроков и уметь под это выстроить схему и тактику игры.
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SaH4r.
Ответ Ночной кошмар Логинова
При этом они оформили самый дорогой трансфер внутри АПЛ (продали Кайседо). Пару лет назад ушли Вайт и Берн, которые в прошлом сезоне были основными защитниками у Арсенала и Ньюкасла - команд из топ-4. Кукурелья тоже был неплох в Брайтоне, пока не перешел в Челси. Троссард был одним из ключевых - его потерю вообще не заметили (транзитом через скамейку). Еще ушел Макаллистер в этом году. И игру они показывают очень хорошую и интересную.
не обьясняй ему ничего, это местный 🤡 спортса
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М.Ю!!!
Боули слегка возб***ся )))
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Ночной кошмар Логинова
Ответ Максим Ачкасов
сразу видно человек следит и разбирается в футболе, интересно вас читать
Спасибо)
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wadwill13
а моложе он стал лучше. и опыт прошлых 25 лет в мю и молодость теперь. сколько стоит эликсир молодости Ферги?
ps: с уважением, просто здоровый сарказм
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