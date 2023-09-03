Фергюсон забил все 3 гола «Брайтона» в матче с «Ньюкаслом». Эван – 4-й игрок в истории АПЛ с хет-триком в возрасте до 19 лет

18-летний форвард «Брайтона» Эван Фергюсон сделал хет-трик в матче с «Ньюкаслом».

Ирландский нападающий забил все голы своей команды в матче 4-го тура Премьер-лиги. Итоговый счет – 3:1.

– 4-й игрок в истории с хет-триком в возрасте до 19 лет.

Ранее такое достижение в актив записали Крис Барт-Уильямс, и (3 раза).

В текущем сезоне у Фергюсона 4 гола в 4 матчах АПЛ, за карьеру – 10 в 23. Он 2-й игрок не английского происхождения в истории АПЛ, набравший более 10 очков по системе «гол+пас» (12, 10+2) в возрасте до 19 лет. Первым был Сеск Фабрегас (5+10 до 19-летия).

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