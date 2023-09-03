Фергюсон забил все 3 гола «Брайтона» в матче с «Ньюкаслом». Эван – 4-й игрок в истории АПЛ с хет-триком в возрасте до 19 лет
18-летний форвард «Брайтона» Эван Фергюсон сделал хет-трик в матче с «Ньюкаслом».
Ирландский нападающий забил все голы своей команды в матче 4-го тура Премьер-лиги. Итоговый счет – 3:1.
Фергюсон – 4-й игрок в истории АПЛ с хет-триком в возрасте до 19 лет.
Ранее такое достижение в актив записали Крис Барт-Уильямс, Робби Фаулер и Майкл Оуэн (3 раза).
В текущем сезоне у Фергюсона 4 гола в 4 матчах АПЛ, за карьеру – 10 в 23. Он 2-й игрок не английского происхождения в истории АПЛ, набравший более 10 очков по системе «гол+пас» (12, 10+2) в возрасте до 19 лет. Первым был Сеск Фабрегас (5+10 до 19-летия).
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И игру они показывают очень хорошую и интересную.
Бен Уайт, Троссард нормально играют в Арсенале, Ив Биссума заиграл у Анже наконец, да что говорить у того даже Сарр заиграл
В этом же сезоне он в первых двух играх выходил на замену после 60-й и 70-й минуты соответственно. Последние 2 игры вышел в старте, с учетом травмы Уэлбека это объяснимо, но все равно ставить против Ньюкасла в старте 18-летнего юнца - это смело. Де Дзерби мог пойти по более осторожному пути, выпустив только Педро в качестве одного чистого нападающего с последующей заменой на Фергюсона. Но он доверился Фергюсона в достаточно важной игре, несмотря на возраст и не очень богатый опыт. Я об этом.
ps: с уважением, просто здоровый сарказм