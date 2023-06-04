У Хвичи нет результативных действий в 14 матчах подряд – с марта

Теги серия А Италия Наполи сборная Грузии по футболу Хвича Кварацхелия Футбол

Хвича Кварацхелия не совершал результативных действий с марта.

В заключительном туре Серии А «Наполи» обыграл «Сампдорию» (2:0). Хвича Кварацхелия провел на поле весь матч и не отметился результативными действиями.

Последние результативные действия хавбек «Наполи» совершал 19 марта – тогда Хвича реализовал пенальти и отдал голевую передачу в матче с «Торино» (4:0). С учетом выступлений за сборную Грузии серия без голевых действий составляет 14 матчей.

Всего в сезоне-2022/23 на счету Хвичи 12 голов и 10 результативных передач в 34 матчах Серии А. Грузинский полузащитник был признан лучшим игроком чемпионата по итогам сезона.

Подробная статистика Хвичи Кварацхелии доступна здесь.

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42 комментария

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GerbertS
многие думали, что он игрок одного сезона, но они ошибались. не доиграл и одного...
+162
-7
+155
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</c/>
вот о чём и речь, что звание лучшего в Серии А отдали не совсем справедливо...
+65
-4
+61
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xoms
Для меня загадка, когда этого молодого человека сделали mvp Серии А.
Как, что там за люди выбирают?
+30
-2
+28
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Peter Parker
Ну какие голевые действия, некогда. Тут книга только вышла, еще и о Реале надо успеть подумать.
+23
-3
+20
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Pucheslav
Ответ Roman
Вышел на свой истинный уровень. На самом деле Хвича не сильнее Зиньковского, Мансильи, Рыбчинского и Мудрика. Их уровень где-то
Они тоже 12+10 выбьют в топ чемпионате ?
+25
-6
+19
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Вадим Белозёров
Следующий сезон все покажет ….
+16
-1
+15
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mihail77777777777777
Ответ Roman
Вышел на свой истинный уровень. На самом деле Хвича не сильнее Зиньковского, Мансильи, Рыбчинского и Мудрика. Их уровень где-то
а причем здесь Мудрик который пришел в команду без сборов выходил только в 5 матчах в старте с 14
Вот после следующего сезона можешь сравнивать Мудрика и Хвичу когда Мудрик пройдет сбор с новым тренером.
+13
-2
+11
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Roman
Вышел на свой истинный уровень. На самом деле Хвича не сильнее Зиньковского, Мансильи, Рыбчинского и Мудрика. Их уровень где-то
+31
-23
+8
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belikovda.90
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Хвича также зажигал в РПЛ, потом стух
+6
-1
+5
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8c8dx72cs7
Багаж Рубина закончился.
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Илья Игнатьев
Ответ Isa Babaev
Поэтому Мудрик один из худших по игре даже в нынешнем Челси и при выходе 1 в 1 во вратаря бьет, а Хвича тащит Наполи чемпионство?
Поменяй их местами и всё было бы по-другому. Хвича встал как влитой в картину Наполи, как кусочек паззла: подходящая лига, менталитет, команда, тренер, климат если угодно, удобный Осимхен. Мудрик за огромную сумму перешёл (давление) плюс повышенное внимание в команду, где чёрт знает что творится и нет нормального тренера, тут любой бы потерялся.
+5
-2
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fc_champion
Дело не в явном спаде Хвичи, а в том, что против него научились лучше защищаться - или выдавливают на бровку, перекрывая ведущую правую ногу, или наладили систему подстраховки, насмотревшись на то, как при зонной обороне он как-то пятерых намотал словно стоячих фишек.
+4
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Ответ xoms
Для меня загадка, когда этого молодого человека сделали mvp Серии А. Как, что там за люди выбирают?
за первую часть и принято отмечать "открытие сезона", т.е ничего общего с реальными кандидатами...
+4
-1
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андрэ
Ответ GerbertS
многие думали, что он игрок одного сезона, но они ошибались. не доиграл и одного...
главное контракт пожирнее выбил это главное через 2 сезона вообще о нем забудут
+9
-7
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Альтависта
Ответ Roman
Вышел на свой истинный уровень. На самом деле Хвича не сильнее Зиньковского, Мансильи, Рыбчинского и Мудрика. Их уровень где-то
Год назад подобные комментарии сыпались один за другим. Стоило парню немного сдать, как эксперты вроде тебя опять повылезали, лол.
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S.A.N.
Аномально успешная осень, аномально неудачная весна. А нужна стабильность. След. сезон (без Спаллетти и вероятно Осимхена) покажет, разовая вспышка это или будущая суперзвезда.
Малиновского, помнится, после 8+12 во всякие Челси и ПСЖ отправляли, а спустя 2 года никто уже не помнит, что был такой чувак.
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ВладимирНеПутин
И это лучший игрок лиги?
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stubborn89
а вот эту новость я пожалуй сохраню, ради топовых "экспертных" комментов)
ничему жизнь не учит людей)
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martini90
MVP серии А
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Istianoff
Лучший игрок чемпионата ,абсолютный топарь)
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swinostyd
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Потому и не в Зените. Нам нужны классные футболёры, а стабильность - признак класса. Гыгыгыгыгыгыгыгыгы...
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LoveGreguar
Ответ Roman
Вышел на свой истинный уровень. На самом деле Хвича не сильнее Зиньковского, Мансильи, Рыбчинского и Мудрика. Их уровень где-то
У Мудрича статистика 0 и 2, и влияние на результаты команды ноль. Так что с Хвичей его равнять не надо.
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Aleksandr Dubovik
Ответ Барсик Юрана
Месси за такое просто бы уничтожили
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Syndycate
Видимо награду лучшему игроку Серии А вручают те же люди, что и ЗМ)
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mj23.net
21-22 года.
12+10 в Серии А, которые помогли взять первый титул команде, не являющейся и близко фаворитом (если не ошибаюсь, котировались буками на 5м месте). Второй по Г+П и по Г+П-Пенки в среднем за матч.
2+4 в дебютной ЛЧ. Первое место в группе с Ливерпулем и униженные Трент с Гомезом.
Слишком рано титул взяли) У него вообще не было подобного опыта игры на таком уровне на дистанции.
Отличный сезон.
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