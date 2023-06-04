У Хвичи нет результативных действий в 14 матчах подряд – с марта
Хвича Кварацхелия не совершал результативных действий с марта.
В заключительном туре Серии А «Наполи» обыграл «Сампдорию» (2:0). Хвича Кварацхелия провел на поле весь матч и не отметился результативными действиями.
Последние результативные действия хавбек «Наполи» совершал 19 марта – тогда Хвича реализовал пенальти и отдал голевую передачу в матче с «Торино» (4:0). С учетом выступлений за сборную Грузии серия без голевых действий составляет 14 матчей.
Всего в сезоне-2022/23 на счету Хвичи 12 голов и 10 результативных передач в 34 матчах Серии А. Грузинский полузащитник был признан лучшим игроком чемпионата по итогам сезона.
Подробная статистика Хвичи Кварацхелии доступна здесь.
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Как, что там за люди выбирают?
Вот после следующего сезона можешь сравнивать Мудрика и Хвичу когда Мудрик пройдет сбор с новым тренером.
Малиновского, помнится, после 8+12 во всякие Челси и ПСЖ отправляли, а спустя 2 года никто уже не помнит, что был такой чувак.
ничему жизнь не учит людей)
12+10 в Серии А, которые помогли взять первый титул команде, не являющейся и близко фаворитом (если не ошибаюсь, котировались буками на 5м месте). Второй по Г+П и по Г+П-Пенки в среднем за матч.
2+4 в дебютной ЛЧ. Первое место в группе с Ливерпулем и униженные Трент с Гомезом.
Слишком рано титул взяли) У него вообще не было подобного опыта игры на таком уровне на дистанции.
Отличный сезон.