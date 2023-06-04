Хвича Кварацхелия не совершал результативных действий с марта.

В заключительном туре Серии А «Наполи» обыграл «Сампдорию» (2:0). Хвича Кварацхелия провел на поле весь матч и не отметился результативными действиями.

Последние результативные действия хавбек «Наполи» совершал 19 марта – тогда Хвича реализовал пенальти и отдал голевую передачу в матче с «Торино» (4:0). С учетом выступлений за сборную Грузии серия без голевых действий составляет 14 матчей.

Всего в сезоне-2022/23 на счету Хвичи 12 голов и 10 результативных передач в 34 матчах Серии А. Грузинский полузащитник был признан лучшим игроком чемпионата по итогам сезона.

Подробная статистика Хвичи Кварацхелии доступна здесь.

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