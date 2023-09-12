Игроки и тренеры сборной Марокко будут жертвовать все бонусы за матчи пострадавшим от землетрясения в стране до Кубка Африки

Сборная Марокко пожертвует бонусы за матчи пострадавшим от землетрясения.

Землетрясение магнитудой 6,8 балла, эпицентр которого располагался вблизи Марракеша, произошло в ночь на 9 сентября. На сегодняшний день известно более чем о 2900 погибших и 5500 пострадавших в результате происшествия.

Игроки, тренерский штаб и персонал сборной Марокко пожертвуют пострадавшим в результате землетрясения бонусы за все матчи до Кубка африканских наций. Об этом сообщил в своем инстаграме капитан сборной .

«Мы с вами и разделяем вашу боль. Мы обещаем и другие гуманитарные акции. нас объединяет», – написал Саисс.

Королевская футбольная федерация Марокко также объявила, что все деньги, вырученные от продажи билетов на товарищеский матч против сборной Буркина-Фасо 12 сентября, будут пожертвованы на ликвидацию последствий землетрясения.

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS