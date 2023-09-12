Игроки и тренеры сборной Марокко будут жертвовать все бонусы за матчи пострадавшим от землетрясения в стране до Кубка Африки

Теги происшествия Кубок Африки Федерация футбола Марокко Сборная Марокко по футболу высшая лига Марокко Ромен Саисс деньги Благотворительность Футбол

Сборная Марокко пожертвует бонусы за матчи пострадавшим от землетрясения.

Землетрясение магнитудой 6,8 балла, эпицентр которого располагался вблизи Марракеша, произошло в ночь на 9 сентября. На сегодняшний день известно более чем о 2900 погибших и 5500 пострадавших в результате происшествия.

Игроки, тренерский штаб и персонал сборной Марокко пожертвуют пострадавшим в результате землетрясения бонусы за все матчи до Кубка африканских наций. Об этом сообщил в своем инстаграме капитан сборной Ромен Саисс.

«Мы с вами и разделяем вашу боль. Мы обещаем и другие гуманитарные акции. Марокко нас объединяет», – написал Саисс.

Королевская футбольная федерация Марокко также объявила, что все деньги, вырученные от продажи билетов на товарищеский матч против сборной Буркина-Фасо 12 сентября, будут пожертвованы на ликвидацию последствий землетрясения.

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