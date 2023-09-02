Канселу о «Барсе»: «Лучший клуб, в котором можно находиться. Надеюсь выиграть все возможные титулы»

Теги Барселона Ла Лига Жоау Канселу Футбол

Жоау Канселу высказался о переходе в «Барселону».

Каталонский клуб взял защитника «Манчестер Сити» в аренду на один сезон. 

«Это мечта, ставшая явью. Я хочу поблагодарить свою семью, друзей и маму, которая наблюдает за мной с небес. Она знала, что я хочу играть здесь.

«Барса» всегда была клубом моей мечты, я хотел играть здесь. Я во многом отождествляю себя с их культурой. Сейчас это лучший клуб, в котором можно находиться. Я очень воодушевлен.

Мне нравится давление, и я надеюсь, что это будет сезон титулов, потому что клуб живет этим. Я могу внести свой вклад работой, целеустремленностью и постоянным пребыванием с командой, чтобы выигрывать титулы. Некоторых из моих коллег я уже знаю, и я думаю, что это впечатляющая группа игроков.

Это будет отличный сезон для нас. Я с нетерпением жду его и надеюсь, что у меня будет много обязательств и работы. Я надеюсь выиграть все возможные титулы», – сказал Канселу

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42 комментария

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Вячеслав Новиков
Ответ Любезный Коссутий
«Бавария» — великий клуб, один из лучших в мире. Играть в одной команде с такими выдающимися футболистами — огромная мотивация для меня. Я знаю, что этот клуб живёт ради того, чтобы бороться за титулы и выигрывать их каждый год. Мной также движет жажда успеха. Я сделаю всё возможное для побед «Баварии», — приводит слова Канселу официальный сайт мюнхенцев.
Это его словам не противоречит, Бавария действительно великий клуб, а Барселона его мечта
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Юрий Музыка
Ответ Денис Ширинов
Ну то есть сити так, фигня из под ногтей была, ок
в сравнении с Барсой и близко не стоит,я имею ввиду исторически.
+16
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Rachid
Ну а что может ещё сказать Канселу о Барсе - правильно, теперь только вперёд, к победам!

Visca﻿ el Barça i Visca Catalunya!
+12
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itemme
Ответ Евгений Дмитриченко
Если б не поругался с пепом, то трэбл бы выиграл.
Ну чисто формально он выиграл
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Любезный Коссутий
«Бавария» — великий клуб, один из лучших в мире. Играть в одной команде с такими выдающимися футболистами — огромная мотивация для меня. Я знаю, что этот клуб живёт ради того, чтобы бороться за титулы и выигрывать их каждый год. Мной также движет жажда успеха. Я сделаю всё возможное для побед «Баварии», — приводит слова Канселу официальный сайт мюнхенцев.
+18
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Pedri
Удачи нет больше слов!
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Fulyan
Были ли в истории Барселоны футболисты которые переходили и не мечтали с детства играть за неё? Я вот не могу вспомнить ни одного такого. Все поголовно произносят одну и ту же речь после перехода.
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Экспертное мнение
Теперь Барса выглядит укомплектованной впервые за долгие годы, есть оба фланга. Да чего там, будем откровенны, впервые со времен Дани Алвеса. Будет интересно.
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GuruFutbola
Ответ Любезный Коссутий
просто дежурные слова, вот и все. через год, когда его выставят вон, он будет примерно то же самое петь о новом клубе.
Хоть что-то позитивное ты писал на этом сайте? Дед-негатив или это обида на весь мир, что не реализовал себя?)
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Иван Иванов
Вермален тоже начинал с фразы: "Барса - лучший клуб, в котором можно НАХОДИТЬСЯ. Надеюсь выиграть все возможные титулы".
И у него получилось! Так что...
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человек-муравей человек-физрук
Ответ Любезный Коссутий
как Барселону? сильно сомневаюсь
ну от Ливерпуля МЮ позорнее отлетал. да МЮ умудрялся влетать даже клубам шипа по 6:0 :)
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Евгений Дмитриченко
Если б не поругался с пепом, то трэбл бы выиграл.
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gPk
Ответ Евгений Дмитриченко
Если б не поругался с пепом, то трэбл бы выиграл.
Так он его и выиграл
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gPk
Ответ Евгений Дмитриченко
Ну тогда это как-то нелепо. В ЛЧ он играл за Баварию на стадии плей офф.
А групповую стадию играл за Сити)
Медаль он свою получил ибо был зарегистрирован за Сити. Вклад в эту победу так же вносил. Следовательно и медаль он свою получил.
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Леван Мкртчян
Ответ Fulyan
Были ли в истории Барселоны футболисты которые переходили и не мечтали с детства играть за неё? Я вот не могу вспомнить ни одного такого. Все поголовно произносят одну и ту же речь после перехода.
Про ’мечтали с детства’ стало говорить поколение футболистов выросшее на Барселоне Пепа ( может, частично, даже и Райкарда образца 2006) и потом видившее феерию МСН при Энрике.
До года ,эдак, 2015, вообще не помню ,чтобы говорили именно про "мечтали с детства" .
Отделывались общими словами по-типу "Это честь играть за великий клуб"( и все в таком духе)на презентациях новых игроков .
Если я что-то запамятовал, то жду пруфы. Может не всё помню конечно
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Денис Ширинов
Ну то есть сити так, фигня из под ногтей была, ок
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Дамир Байназаров
Ответ человек-муравей человек-физрук
ну от Ливерпуля МЮ позорнее отлетал. да МЮ умудрялся влетать даже клубам шипа по 6:0 :)
Ты про 7-0 от Ливерпуля? Который еще был в кризисе, и всем подряд проигрывал?
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Avazbek Rasulov
Про маму Респект. Матери всегда будут с нами, когда даже их нету рядом.
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Вячеслав Новиков
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rigobersong
Истина!:)
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Falco27
От таких слов всегда немного отдаёт не искренностью. Лучше просто начни усердно тренироваться и играть) Хочу верить в удачность этого трансфера
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TumanBay
Ответ Иван Иванов
Вермален тоже начинал с фразы: "Барса - лучший клуб, в котором можно НАХОДИТЬСЯ. Надеюсь выиграть все возможные титулы". И у него получилось! Так что...
Вермаален легенда)
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Висита Эльмурзаев
Ответ Евгений Дмитриченко
Ну тогда это как-то нелепо. В ЛЧ он играл за Баварию на стадии плей офф.
какая разница за кого он в аренде играл, за сити он больше матчей провел в прошлом лч, чем за Баварию
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Спартак сила
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Бускетс это позиция
Ответ Экспертное мнение
Теперь Барса выглядит укомплектованной впервые за долгие годы, есть оба фланга. Да чего там, будем откровенны, впервые со времен Дани Алвеса. Будет интересно.
главное чтобы травмы не вмешались
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