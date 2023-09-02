Канселу о «Барсе»: «Лучший клуб, в котором можно находиться. Надеюсь выиграть все возможные титулы»

Жоау Канселу высказался о переходе в «Барселону».

Каталонский клуб взял защитника «Манчестер Сити» в аренду на один сезон.

«Это мечта, ставшая явью. Я хочу поблагодарить свою семью, друзей и маму, которая наблюдает за мной с небес. Она знала, что я хочу играть здесь.

«Барса» всегда была клубом моей мечты, я хотел играть здесь. Я во многом отождествляю себя с их культурой. Сейчас это лучший клуб, в котором можно находиться. Я очень воодушевлен.

Мне нравится давление, и я надеюсь, что это будет сезон титулов, потому что клуб живет этим. Я могу внести свой вклад работой, целеустремленностью и постоянным пребыванием с командой, чтобы выигрывать титулы. Некоторых из моих коллег я уже знаю, и я думаю, что это впечатляющая группа игроков.

Это будет отличный сезон для нас. Я с нетерпением жду его и надеюсь, что у меня будет много обязательств и работы. Я надеюсь выиграть все возможные титулы», – сказал .

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