«Динамо» сделало предложение об аренде защитника «Бенфики» Виктора. Португальцы не заинтересованы

Теги высшая лига Португалия Бенфика премьер-лига Россия возможные трансферы Динамо Москва Спорт-Экспресс Жоао Виктор Марселино Футбол

«Динамо» сделало предложение «Бенфике» по Жоао Виктору.

По данным «Спорт-Экспресса», «Динамо» обратилось к «Бенфике» с официальным предложением об аренде бразильского защитника Жоао Виктора с правом выкупа.

Однако, как отмечается, шансы на переход невысокие – португальцы не заинтересованы в сделке. Последние полгода 25-летний футболист провел в аренде в «Нанте».

Ранее сообщалось, что Виктором интересуется ЦСКА и «Локомотив».

В сезоне-2023/24 защитник принял участие в одном матче «Бенфики» – он провел 25 минут на поле против «Витория Гимараэш» (4:0) и не отметился результативными действиями.

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Viktor Martunov
Ответ Ed37
тебе бы в Смехопанораме участвовать
Или в пельменях симбирских.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ed37
Ответ За Валенсию с 1999
Комментарий скрыт
тебе бы в Смехопанораме участвовать
+7
-5
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dinamik1
Отдайте и не грешите.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий