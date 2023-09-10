«Динамо» сделало предложение об аренде защитника «Бенфики» Виктора. Португальцы не заинтересованы
«Динамо» сделало предложение «Бенфике» по Жоао Виктору.
По данным «Спорт-Экспресса», «Динамо» обратилось к «Бенфике» с официальным предложением об аренде бразильского защитника Жоао Виктора с правом выкупа.
Однако, как отмечается, шансы на переход невысокие – португальцы не заинтересованы в сделке. Последние полгода 25-летний футболист провел в аренде в «Нанте».
Ранее сообщалось, что Виктором интересуется ЦСКА и «Локомотив».
В сезоне-2023/24 защитник принял участие в одном матче «Бенфики» – он провел 25 минут на поле против «Витория Гимараэш» (4:0) и не отметился результативными действиями.
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