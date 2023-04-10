Оби Микел об увольнении Поттера: «Челси» дал ему достаточно времени. Команда на каком месте, 11-м? Возможно, клуб слишком велик для Грэма, он не знал, что делать»

Джон Оби Микел одобряет решение «Челси» уволить Грэма Поттера спустя 7 месяцев.

«Достаточно ли ему дали времени? Я думаю, что да. Клуб сейчас на каком месте – на 11-м?

Думаю, что времени было достаточно. Будь это эпоха ...

Я думаю, что клуб принял верное решение.

Был ли этот клуб для него слишком большим? Возможно. Порой мне казалось, что он не знает, что делать, когда стоит у боковой линии. Он не общается с игроками, он не говорит им, что делать на поле.

Мне нравятся тренеры, которые всегда заряжены, ведут себя страстно. Нравится, когда тренер кричит на игроков, указывает, что делать. Порой футболистам нужен пинок под зад, чтобы проснуться. В случае с я ничего подобного не видел.

Хотя у я тоже такого не видел [во время первого этапа в « »]. Надеюсь, что сейчас он станет больше похож на или Гвардиолу, эмоциональных тренеров, которые словно хотят сами выйти на поле», – заявил экс-хавбек лондонцев в эфире радиостанции Dubai Eye.