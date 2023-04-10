Оби Микел об увольнении Поттера: «Челси» дал ему достаточно времени. Команда на каком месте, 11-м? Возможно, клуб слишком велик для Грэма, он не знал, что делать»

Теги Челси Фрэнк Лэмпард Джон Оби Микел премьер-лига Англия Юрген Клопп Роман Абрамович Пеп Гвардиола Грэм Поттер Футбол

Джон Оби Микел одобряет решение «Челси» уволить Грэма Поттера спустя 7 месяцев.

«Достаточно ли ему дали времени? Я думаю, что да. Клуб сейчас на каком месте – на 11-м?

Думаю, что времени было достаточно. Будь это эпоха Романа Абрамовича...

Я думаю, что клуб принял верное решение.

Был ли этот клуб для него слишком большим? Возможно. Порой мне казалось, что он не знает, что делать, когда стоит у боковой линии. Он не общается с игроками, он не говорит им, что делать на поле.

Мне нравятся тренеры, которые всегда заряжены, ведут себя страстно. Нравится, когда тренер кричит на игроков, указывает, что делать. Порой футболистам нужен пинок под зад, чтобы проснуться. В случае с Поттером я ничего подобного не видел.

Хотя у Лэмпарда я тоже такого не видел [во время первого этапа в «Челси»]. Надеюсь, что сейчас он станет больше похож на Клоппа или Гвардиолу, эмоциональных тренеров, которые словно хотят сами выйти на поле», – заявил экс-хавбек лондонцев в эфире радиостанции Dubai Eye.

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8 комментариев

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Виталий Ан
+ Оби Микелю. Все верно.
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Сергей Кайзер
Че делать? Вести команду к концу сезона, параллельно знакомясь с составом, проводить полноценную предсезонку и двигаться, двигаться, двигаться вверх.
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romaroman26
Ответ CriminalJoint62
Поттер был дном. Лэмпард выиграет ЛЧ
уж Лэмпард точно физречелло. везде успел провалиться
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Экспертное мнение
Можно что угодно говорить, но Поттер никогда не вылетал из ЛЧ
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CriminalJoint62
Поттер был дном. Лэмпард выиграет ЛЧ
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Pushkin_CR7
Возможно, слишком большой для Боэли
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Игорь Шеметов
а возможно он в ах## от трансферной политики
всё возможно
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Dexter Dallas
А то, что в команду 2 новых состава пришло за сезон это нормально. Да?
+5
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