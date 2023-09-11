Робсон о трансфере в «Зенит» или ЦСКА: «Это было практически невозможно в мое время, играли за клуб, за эмблему. Все равно что подписать себе смертный приговор»

Теги Спартак ЦСКА Зенит премьер-лига Россия Луис Перейра Робсон Марио Фернандес Спорт-Экспресс Футбол

Луис Перейра Робсон поделился мнением о трансферах игроков внутри РПЛ.

– Бывший игрок ЦСКА Марио Фернандес в это летнее окно перешел в «Зенит». За армейцев он отыграл более 10 лет. Что вы думаете об этом?

– Раньше приехать сюда, в Россию, было вызовом для первых бразильцев: меня, Леандро Самарони, Карлоса Алберто. Нелегко было решиться. Но мы всем бразильцам проложили дорогу! Ехать в Россию стало для них привычным делом. Плюс бразильцы поняли, что в России их хорошо принимают. И последний фактор – здесь стали хорошо платить, это, безусловно, мотив. Поэтому люди остаются здесь на долгие годы и продолжают играть.

Марио в ЦСКА отлично приняли, он хорошо зарабатывал, но, видимо, у него были мотивы, которые заставили уехать в «Зенит».

– Многие болельщики ЦСКА считают это предательством. Они обижены на Марио, освистывали на последнем матче.

– Если сказать по-честному, в то время, когда я выступал в России, футболисты играли за клуб, за эмблему. Сейчас время изменилось. Народ в основном играет за деньги.

– То есть в ваше время для вас было невозможно уйти в «Зенит» или ЦСКА?

– Нет. Это было практически невозможно. Все равно что подписать себе смертный приговор.

– То есть из-за фанатов, их осуждения или каких-то принципов?

– Да, надо иметь принципы. Я думаю, что у Марио тоже какие-то принципы все-таки есть, если он десять лет здесь играл. Наверное, что-то есть у него за душой, – сказал бывший футболист «Спартака».

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11 комментариев

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Валерий Охотин
Ответ Direct free kick
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В мое Время и Спартак посетил первую лигу , и сколько лет уже после последнего чемпионства прошло ? И Зенит постоянно выигравает у Спартака , особенно 7:1....А Спартак якобы был когда то КЕМ , ни одного Еврокубка не взял .....Как же так Зенит был никем , а стал всем ....Ну расскажи про то как все купил , и последние деньги у московских бабушек отнял....Очередной лошок поплакать решил , и не жди больше , Спартак тебя больше ничем не порадует ,потому что днище .
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Pertinax Gandi
Во времена Робсона уйти из "Спартака" можно было, если тебя списали в "Спартаке". В остальных случаях уходить в другой российский клуб не было смысла.
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Max Zhomkov
где больше дали туда и пошел. Вот принцип большинства современных футболистов и я их за это не виню. Только не надо словами разбрасываться, типо с детства за зенит, да я никогда никуда из ЦСКА не уйду в рпл, в Суперкубке болел только за зенит. Зенит лучший клуб России и тд.
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Валерий Охотин
Ответ Direct free kick
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Ну у вас там кавалеры и барышни болтами , ты меня даже не тяни в свой блудень.И ответ слабоват , причем здесь кавалер, ответить нечего ?
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Доктор Верховцев
Ага, играли за духЪ, ромбик и тарелку борща. Робсон так вообще с детства за КБ.
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Anders_b
Робсон в Зените тех времен был не возможен в Принципе! И в Стратегии!
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vendigo
Ответ Direct free kick
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а в твое время спартак стал никем
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Spartakus1984
Ответ Валерий Охотин
В мое Время и Спартак посетил первую лигу , и сколько лет уже после последнего чемпионства прошло ? И Зенит постоянно выигравает у Спартака , особенно 7:1....А Спартак якобы был когда то КЕМ , ни одного Еврокубка не взял .....Как же так Зенит был никем , а стал всем ....Ну расскажи про то как все купил , и последние деньги у московских бабушек отнял....Очередной лошок поплакать решил , и не жди больше , Спартак тебя больше ничем не порадует ,потому что днище .
Как стал?С приходом Газпрома.Разве это секрет для кого то
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