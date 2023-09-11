Санти Касорла: «Я пришел в «Овьедо» не за деньгами, а за эмоциями. Играл бы бесплатно, если б мог»

Теги Санти Касорла Д2 Испания Реал Овьедо деньги Футбол

Санти Касорла высказался о переходе в «Овьедо» из Сегунды.

«Я пришел в «Овьедо» не для того, чтобы заработать денег. Играл бы бесплатно, если б мог. Но по правилам Ла Лиги я должен получать хотя бы минимальную зарплату.

Клуб сделал довольно приемлемое предложение, но я отклонил его – я пришел сюда не за деньгами, а за эмоциями и чтобы отдать всего себя. Это мой клуб, и я хочу помочь – клубу и академии», – сказал 38-летний хавбек, воспитанник «Овьедо».

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3 комментария

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Nikro9
Капитальный красавчик
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Alexey Dorsh
Касорла был на волосок от того, чтобы остаться калекой, но вот ему уже 38, а он до сих пор в футболе. Удивительная история!
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corazón blanco
Поступок достойный уважения.
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