Тонали об 1:1 с Северной Македонией: «Пора снова стать Италией»

Теги Ньюкасл премьер-лига Англия сборная Италии по футболу серия А Италия сборная Северной Македонии по футболу квалификация Евро-2024 Сандро Тонали Футбол

Сандро Тонали разочарован результатом матча против сборной Северной Македонии.

В отборочном матче Евро-2024 Италия в гостях сыграла вничью с Северной Македонией (1:1), пропустив гол на 81-й минуте.

«Это не то, на что мы надеялись, не тот результат, который мы хотели увезти домой.

Разочарование естественно, как и то, что Северная Македония радуется такому результату. Но это футбол, каждая игра на международном уровне сложна.

Теперь мы должны вернуться в нужное русло, потому что через несколько дней предстоит еще один важный матч. Пора снова стать Италией.

Мы хорошо контролировали игру, и у нас было много моментов, но затем не смогли справиться с их реакцией в последние 15 минут. Обидно, потому что мы допустили очень мало моментов [возле своих ворот], но достаточно, чтобы поплатиться за это ничьей», – сказал полузащитник «Ньюкасла» в интервью Sky Sport Italia.

Сборная Италии занимает 3-е место в группе C, набрав 4 очка в 3 играх. Следующий матч против сборной Украины пройдет 12 сентября.

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7 комментариев

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леннорыч-абрамович
И вернуться в Милан.
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sbvinn
В прошлый раз Македонии проиграли, теперь ничья. Прогресс очевиден.
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Kubinec_
Ответ FEF2
на банку?
в магаз
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ya_za_ac_milan
Тонали совсем скис после перехода в Ньюкасл. Да даже, предположим Милан его выкупит обратно через год в 2 раза дешевле- я очень сомневаюсь, что он на банку Реиндерса, Лофтус Чика или Беннасера посадит.
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ya_za_ac_milan
Там Реиндерс очень неплохо сыграл за Голландию. Я думаю он скоро станет основным у оранжевых.
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OldRedWhite
Италия , Германия , ещё, конечно, Польша …
Про разные Болгарии - Уэльсы я уж и не говорю !
Может быть вовремя нас забанили ?
Или повторили бы победный марш Казахстана ?
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