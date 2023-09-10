Тонали об 1:1 с Северной Македонией: «Пора снова стать Италией»

Сандро Тонали разочарован результатом матча против сборной Северной Македонии.

В отборочном матче Евро-2024 Италия в гостях сыграла вничью с Северной Македонией (1:1), пропустив гол на 81-й минуте.

«Это не то, на что мы надеялись, не тот результат, который мы хотели увезти домой.

Разочарование естественно, как и то, что радуется такому результату. Но это футбол, каждая игра на международном уровне сложна.

Теперь мы должны вернуться в нужное русло, потому что через несколько дней предстоит еще один важный матч. Пора снова стать Италией.

Мы хорошо контролировали игру, и у нас было много моментов, но затем не смогли справиться с их реакцией в последние 15 минут. Обидно, потому что мы допустили очень мало моментов [возле своих ворот], но достаточно, чтобы поплатиться за это ничьей», – сказал полузащитник «Ньюкасла» в интервью Sky Sport Italia.

Сборная Италии занимает 3-е место в группе C, набрав 4 очка в 3 играх. Следующий матч против сборной Украины пройдет 12 сентября.

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