Спаллетти об 1:1 с Северной Македонией: «Италия провела достойную игру, над которой можно поработать. Они сравняли так поздно, что у нас не было времени отреагировать»

Лучано Спаллетти подвел итоги своего первого матча во главе сборной Италии.

Итальянская команда сыграла вничью с Северной Македонией в матче квалификации Евро-2024 (1:1).

«Трудности начинались, когда игра становилась беспорядочной, и мы не были готовы воссоздать надежность обороны, поэтому их полузащитники часто подбирали мячи.

Тем не менее, команда провела достойную игру, над которой мы можем поработать. Мы не позволяли соперникам многого, но нам не хватало терпения делать правильные пасы, когда у нас было для этого время и пространство.

Единственное, что нам остается, – это изучить эту игру и попытаться найти улучшения, поработать над концепциями, которые сработали недостаточно хорошо, и повторный просмотр видео будет таким же ценным, как и тренировка.

Я всегда мало сплю. Естественно, что у меня есть эмоции, потому что в эту игру играют не на стадионе, в нее играет вся Италия, итальянцы по всему миру, которые сидят перед своими телевизорами. Я надеюсь, что они видели нас и смогут оценить.

Нам также придется сменить нескольких игроков к следующей игре, потому что поле сказалось на них. Мне также пришлось снять с игры некоторых игроков, получивших желтые карточки, и я надеялся добавить больше огневой мощи, выпустив Распадори. К сожалению, они сравняли счет так поздно, что у нас было не так много времени, чтобы отреагировать», – сказал .

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