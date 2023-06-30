Ярошик о том, что Абрамович не похож на миллиардера: «В «Челси» он всегда приходил в майке, шортах, вел себя скромно. Мне нравится, когда деньги не меняют людей»

Иржи Ярошик рассказал, каким ему запомнился прежний владелец «Челси» Роман Абрамович.

— В «Челси» вы пересекались с . Он удивил чем‑то как человек?

— Конечно, удивил. Он очень любил приходить на тренировочную базу, всегда общался с тренером и следил за игрой команды. Чувствовалось, что ему самому интересно.

Абрамович всегда был рядом. Бывало, ходил с нами на завтрак, обед. Думаю, болельщики «Челси» сейчас до сих пор жалеют из‑за того, что он продал клуб. Сами видите, что стало с командой. Читал комментарии людей в Англии — Абрамовича там очень тепло вспоминают.

— Про него говорят, что он так скромно выглядит, что не похож на миллиардера.

— Да‑да. Он всегда приходил в майке, шортах. Мог прийти без часов. Не разговаривал громко и не пытался кому‑то что‑то доказывать, вел себя скромно.

Это мне очень нравится в людях — когда деньги их не меняют, — сказал экс‑игрок « », а ныне главный тренер «Оренбурга».