«Зенит» за 800 тысяч евро купит 22-летнего защитника сборной Туниса Грама и отдаст его в аренду «Факелу» (Иван Карпов)

«Зениту» купит центрального защитника сборной Туниса Алаа Грама.

По данным инсайдера Ивана Карпова, петербургский клуб близок к сделке близок к сделке со «Сфаксьеном» о трансфере 22-летнего защитника.

Сумма трансфера составит 800 тысяч евро, тунисец подпишет контракт на 4 года. Сразу после этого Грам отправится в аренду без права выкупа в «Факел».

Статистику 22-летнего центрального защитника можно найти здесь.

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS