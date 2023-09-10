«Зенит» за 800 тысяч евро купит 22-летнего защитника сборной Туниса Грама и отдаст его в аренду «Факелу» (Иван Карпов)

Теги Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Факел Сборная Туниса по футболу высшая лига Тунис Сфаксьен Алаа Грам Футбол

«Зениту» купит центрального защитника сборной Туниса Алаа Грама.

По данным инсайдера Ивана Карпова, петербургский клуб близок к сделке близок к сделке со «Сфаксьеном» о трансфере 22-летнего защитника.

Сумма трансфера составит 800 тысяч евро, тунисец подпишет контракт на 4 года. Сразу после этого Грам отправится в аренду без права выкупа в «Факел».

Статистику 22-летнего центрального защитника можно найти здесь

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25 комментариев

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леннорыч-абрамович
800 тысяч за Грам. Могут себе позволить.
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.ru
похоже кто то из скаутской службы Зенита провёл отпуск в Тунисе...
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pit4er
А могла бы быть связка Грам-Чистяков
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Вечно в бане
Ответ Водяра
Схемы отмывания бабла от Газпрома. Дошли и до Туниса.
Можно поинтересоваться, кто именно, и какое бабло отмывает?

800к евро, в масштабах Газпрома, это такие жалкие копейки, что обсуждать это всерьез, просто смешно.
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riverman1980
Сейчас прибегут Зврема и Шулер и будут жаловаться, что Зенит ослабляет конкурентов ))
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040474Andrei
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Gibraltar
ЗЕНИТ ⭐️⭐️🔥🔥🔥
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Виктор Войнов
Это супер трансфер который анонсировали? А то получается пафоса на тонну, а выхлопа на грам
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Dahl
Магарыч, за то, что «Факел» в прошлом сезоне обыграл «Ростов», предоставив «Зениту» возможность оформить чемпионство в матче со «Спартаком»
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mean machine/
Ходил сейчас в Удельный парк гулять - погода шикарная, солнце, тепло... Но я не об этом. В кустах за базой Зенита кто-то шуршал, кряхтел и постанывал. То ли выдра из пруда в трубе застряла, то ли Бакаев тренируется. Пригляделся - Карпов Ванька! Сидит враскоряку, интернет ловит. Во дела, думаю.
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Кокич
Ответ demian37
800 тысяч граммов
1 грам — 800000 евро
1 килограм — 8000000000 евро
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tony
Ответ Виктор Войнов
Это супер трансфер который анонсировали? А то получается пафоса на тонну, а выхлопа на грам
Тем супертрансфером был "Дружок", Медведев надул всех)
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petr0f
Ответ Виктор Войнов
Это супер трансфер который анонсировали? А то получается пафоса на тонну, а выхлопа на грам
а Барбоскин не считается чтоль?? быстрый, цепкий, дерзкий универсал. посмотри пару серий хотя бы, сразу поймешь что пукнул в лужу
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