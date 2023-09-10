«Зенит» за 800 тысяч евро купит 22-летнего защитника сборной Туниса Грама и отдаст его в аренду «Факелу» (Иван Карпов)
«Зениту» купит центрального защитника сборной Туниса Алаа Грама.
По данным инсайдера Ивана Карпова, петербургский клуб близок к сделке близок к сделке со «Сфаксьеном» о трансфере 22-летнего защитника.
Сумма трансфера составит 800 тысяч евро, тунисец подпишет контракт на 4 года. Сразу после этого Грам отправится в аренду без права выкупа в «Факел».
Статистику 22-летнего центрального защитника можно найти здесь.
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800к евро, в масштабах Газпрома, это такие жалкие копейки, что обсуждать это всерьез, просто смешно.
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