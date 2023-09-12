В отборочной группе С чемпионата Европы по футболу сыгран пятый игровой день, и ситуация изменилась не сильно. В матче команд Украины и Англии была зафиксирована ничья, это первая потеря очков англичанами в отборе. Итальянская сборная не смогла выиграть в гостях у Северной Македонии. Как бы не случилось опять, что именно очков в матче с этой сборной не хватит итальянцам, чтобы занять второе место. О первом речь может идти вряд ли. Команде Гарета Саутгейта осталось сыграть три матча. В первом они на своем поле примут итальянцев, второй проходной со сборной Мальты также дома, а в последнем туре играть в гостях с Северной Македонией, но к этому моменту «Три Льва», скорее всего уже оформят путевку на Евро 2024. Гораздо интереснее обещает быть борьба за второе место, и тут опять обратимся к ничьим минувшего тура.

Стратегически ничью украинцев против англичан можно назвать для желто-синих маленькой победой, а вот для итальянцев ничья в Скопье стала маленьким поражением. Мало того, что победой они бы фактически исключили Северную Македонию из борьбы, так еще бы приблизились ко второй позиции на расстояние одного очка. Сейчас от сборной Украины Скуадра Адзурра отстает на три очка, имея матч в запасе. Сыграют между собой эти команды еще дважды. Вполне может случится так, что ответный поединок заключительного тура между ними будет решающим. В том случае, конечно, если итальянцы не уступят 12 сентября на своем поле. Матч состоится в Милане на стадионе Джузеппе Меацца, начало в 21:45 по московскому времени.

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Рекомендуемые ставки: П1, Ф2 (+1), ТМ 2,5

Италия

Накануне пятого тура в сборной Италии произошли радикальные перемены. Закончилась эпоха Роберто Манчини. Оценивать ее можно по-разному. На одной чаше весов два подряд провала в отборе к чемпионатам мира, на другой — звание чемпионов Европы 2020. Часто говорят, что лучше всего запоминается последнее, но вряд ли Манчини будут ассоциировать с поражением от сборной Северной Македонии, а вот я европейским золотом и счастливой в тот момент многомиллионной армией болельщиков Скуадры Адзурры точно. Теперь Роберто может будет тренировать сборную Саудовской Аравии за гораздо большую зарплату.

Во главе команды Италии встал еще один бывший тренер «Зенита» Лучано Спаллетти. Кандидатура была очевидной. Недавний триумфатор Серии А с «Наполи» после окончания сезона остался без работы, а руководить национальной сборной страны — вершина тренерской карьеры. Вот только приход в разгар отбора это большой риск. Нельзя сказать, что предшественник оставил команду в плохом состоянии, но ее результаты пока оставляют желать лучшего. Судя по первому матчу, на какие-то радикальные перемены новый наставник итальянцев не пошел. В сборную были вызваны те игроки, которых мы видели в ней и ранее.

Многое в игре команды зависит от флангов, справа действовал любимчик Спаллетти Джованни Ди Лоренцо, слева Федерико Димарко. Однако гол в ворота Северной Македонии был забит в результате индивидуальных действий. Николо Барелла нанес коварный удар по воротам из пределов штрафной площади, мяч попал в перекладину, а Чиро Иммобиле с отскока послал его практически в пустые ворота. Перед вами результаты пяти последних матчей с участием сборной Италии.

Квалификация ЧЕ. 09.09.2023, Северная Македония — Италия — 1 : 1

Лига наций УЕФА. 18.06.2023, Нидерланды — Италия — 2 : 3

— 2 : Лига наций УЕФА. 15.06.2023, Испания — Италия — 2 : 1

— Италия — : 1 Квалификация ЧЕ. 26.03.2023, Мальта — Италия — 0 : 2

— 0 : Квалификация ЧЕ. 10.12.2022, Италия — Англия — 1 : 2

Факты и цифры

Сборная Италии четырехкратный чемпион мира и двукратный чемпион Европы, причем действующий

В рейтинге ФИФА команда располагается на 8 позиции, лучшее место в рейтинге — 1 в разные периоды с ноября 1993 по сентябрь 2007 года

Лучший бомбардир в истории команды Луиджи Рива, на его счету 35 забитых мячей

Самое большое количество матчей за сборную сыграл вратарь Джанлуиджи Буффон — 176

Прогноз на матч Перу – Бразилия

Украина

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров не смог в матче с англичанами рассчитывать сразу на нескольких игроков сборной. Причем по разным причинам. Новобранец итальянского «Дженоа» Руслан Малиновский не был вызван в сборную по игровым причинам, форма игрока не устраивает тренера. Сразу три игрока киевского «Динамо» не могли принять участие в матче из-за полученных травм. Александр Тымчик и Николай Шапоренко жалуются на повреждение мышц бедра, а Андрей Ярмоленко хоть и тренировался в основной группе, но в матче участия принять не мог.

Реброву пришлось приглашать других игроков. Уже который раз видно, что главный тренер не зовет футболистов в сборную за былые заслуги или не обращает внимания на статус. Голкипер Андрей Лунин выступает за мадридский «Реал», Анатолий Трубин стал новобранцем «Бенфики». При этом оба вратаря имеют мало игровой практики, отсюда первым номером уже в который раз стал голкипер киевлян Григорий Бущан.

В первом матче англичане практически не оставили шансов своим визави. Вот и в Варшаве, где команда Украины проводит домашние поединки, команда Гарета Саутгейта с первых минут завладела инициативой. Только и хозяева не стушевались, проводя осмысленные контратаки. Одна из них и привела к успеху. Ефим Конопля оказался в штрафной и прострелил с правого фланга в центр, где набежавший Александр Зинченко отправил мяч в сетку ворот. Тем не менее англичане сравняли счет еще до перерыва. Отличным пасом Харри Кейн вывел Кайла Уокера один на один с Бущаном, и защитник «Манчестер Сити» сравнял счет. Перед вами результаты пяти последних матчей сборной Украины.

Квалификация ЧЕ. 09.09.2023, Украина — Англия — 1 : 1

Квалификация ЧЕ. 19.06.2023, Украина — Мальта — 1 : 0

— Мальта — : 0 Квалификация ЧЕ. 16.06.2023, Северная Македония — Украина — 2 : 3

— 2 : 3 Товарищеский. 12.06.2023, Германия — Украина — 3 : 3

Квалификация ЧЕ. 26.03.2023, Англия — Украина — 2 : 0

Факты и цифры

Сборная Украины была четвертьфиналистом чемпионата мира в 2006 году и чемпионата Европы в 2020 году

В рейтинге ФИФА команда находится на 24 позиции, самое высокое место она занимала в 2007 году — 11

Лучший бомбардир команды за всю историю Андрей Шевченко на его счету 48 забитых мячей

Наибольшее количество игр за сборную страны провел Анатолий Тимощук — 144, но федерация исключила его из реестра игроков страны, и официально его место занял Андрей Ярмоленко — 112 матчей

История личных встреч сборных Италии и Украины

Команды начали встречаться уже вскоре после обретения Украиной независимости. Первые два поединка были проведены в 1995 году в рамках отборочного турнира к чемпионату Европы. Всего сыграно восемь матчей, из них три товарищеские. Желто-синие пока ни разу не побеждали Скуадру Адзурру.

Победы Италии — 6

Победы Украины — 0

Ничьи — 2

Самая крупная победа Италии — 3 : 0

Самый известный и статусный матч состоялся в 2006 году на Чемпионате мира в Германии. Тогда украинцы впервые попали в восьмерку сильнейших команд мирового первенства и проиграли с крупным счетом. Две ничьи были зафиксированы в товарищеских поединках. Результаты пяти последних матчей команд друг с другом перед вами.

Товарищеский. 10.10.2018, Италия — Украина — 1 : 1

Товарищеский. 29.03.2011, Украина — Италия — 0 : 2

— 0 : Квалификация ЧЕ. 12.09.2007, Украина — Италия — 1 : 2

— 1 : Квалификация ЧЕ. 07.10.2006, Италия — Украина — 2 : 0

— Украина — : 0 Чемпионат мира. 30.06.2006, Италия — Украина — 3 : 0

Коэффициенты букмекеров на матч Италия — Украина

Итальянцы загнали себя в очень сложное положение. Любая потеря очков может стать для них фатальной, поэтому играть придется без права на ошибку. Для украинцев проигрыш катастрофой не станет, но сильно затруднит турнирную ситуацию. Поэтому ждем очень интересного поединка. Спаллетти наверняка сделает выводы после неудачи в Северной Македонии, а болельщики погонят свою команду вперед. Букмекеры считают, что шансов у гостей в предстоящем матче будет немного. BetBoom предлагает следующие коэффициенты.

Победа Италии — 1,51

Ничья — 4,26

Победа Украины — 6,80

Разрыв в коэффициентах в предыдущем матче был еще больше, но закончилось все ничьей. Сейчас вновь придется сдерживать атаки более рейтинговой сборной. Свой гол итальянцы наверняка забьют. Смогут ли гости — большой вопрос, поэтому лучше поставить на победу Италии.

Где смотреть матч Италия – Украина

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