Где смотреть Сборная Германии – Сборная Франции, во сколько прямая трансляция матча, Международные товарищеские матчи 12 сентября
Во вторник, 12 сентября, сыграют сборная Германии и сборная Франции в рамках Международных Товарищеских Матчей.
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- Игра пройдет на стадионе «Сигнал Идуна Парк».
- Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах и сайты букмекерских контор.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют сборная Германии – сборная Франции
- Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.
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