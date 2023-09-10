Сборная Беларуси во 2-й раз в истории не смогла победить Андорру. Команды сыграли 0:0 в отборе к Евро-2024

Сборная Беларуси во 2-й раз в истории не смогла обыграть Андорру.

Команды сыграли со счетом 0:0 в квалификации Евро-2024.

Ранее Беларусь и Андорра провели 4 матча. Белорусы одержали 3 победы и потерпели одно поражение – в товарищеском матче в 2000 году со счетом 0:2. Та игра была первой встречей команд.

После 5 туров сборная Беларуси занимает 4-е место в группе I с 4 очками. идет на последнем 6-м месте с 2 очками.

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