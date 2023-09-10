Сборная Беларуси во 2-й раз в истории не смогла победить Андорру. Команды сыграли 0:0 в отборе к Евро-2024

Теги сборная Андорры по футболу сборная Беларуси по футболу квалификация Евро-2024 Футбол

Сборная Беларуси во 2-й раз в истории не смогла обыграть Андорру.

Команды сыграли со счетом 0:0 в квалификации Евро-2024. 

Ранее Беларусь и Андорра провели 4 матча. Белорусы одержали 3 победы и потерпели одно поражение – в товарищеском матче в 2000 году со счетом 0:2. Та игра была первой встречей команд. 

После 5 туров сборная Беларуси занимает 4-е место в группе I с 4 очками. Андорра идет на последнем 6-м месте с 2 очками. 

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5 комментариев

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Dikki Shelton
Это не сенсация. Команды одного уровня☺
+8
0
+8
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Е.Р.
Всех на картошку
+2
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Johnie
Это какой-то позор.
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Миндовг
А где этот 🤡, святослав федорович, который после того как Беларусь победила Косово, где все игроки из топ чемпионатов и которая вничью со Швейцарцами играет, тут громче все орал, что нужно гнать Кондратьева? Ну что? Лучше стало?
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Lucky Z
Ответ Е.Р.
Всех на картошку
А что, с нее слезали что ли?
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