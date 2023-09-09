43-летний защитник Андорры Лима, игравший за нее с 1997-го, завершил карьеру в сборной. У него 136 матчей и 11 голов – это рекорды команды

Теги сборная Андорры по футболу сборная Беларуси по футболу рекорды Ильдефонс Лима квалификация Евро-2024 Футбол

43-летний защитник Ильдефонс Лима завершил карьеру в сборной Андорры.

Матч квалификации Евро-2024 против Беларуси (0:0) стал для него последним в национальной команде. Футболист появился на поле на 94-й минуте.

Лима провел 136 матчей за сборную Андорры и выступал за нее с 1997 года. Он рекордсмен своей команды по числу проведенных игр и по забитым мячам (11).

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14 комментариев

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Yndestad
Ответ За Валенсию с 1999
в сборной Андорры и я бы, безусловно, стал легендой и клепал голы. Если не с игры, то с пенальти и штрафных уж точно
ты б в нее даже не пробился)))
+16
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rigobersong
Офигенная история, дебютировал в 17, закончил в 43!:) 26 лет играл в сборной!:))
+8
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+8
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Contiliano
Легенда наряду с Кольдо Альваресом
+5
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Красная стрела
Легенда. Значит ещё играл и в отборе 1999, когда в марте Титов, Бесчастных и Цымбаларь громили Андорру. Эпоха прошла и не одна за его выступления ✊
+4
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Kahn01
Ответ За Валенсию с 1999
в сборной Андорры и я бы, безусловно, стал легендой и клепал голы. Если не с игры, то с пенальти и штрафных уж точно
Он так-то в высших и вторых лигах Европы поиграл.
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Direct free kick
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Местная легенда
Кольдо и Лима главные игроки в истории Андорры
+4
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Тиджани Бабангида
Легенды бывают и в Андорре
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окечуква
Ответ Direct free kick
Кольдо и Лима главные игроки в истории Андорры
Был еще индус, Сонеджа или Сонеджи, он с конца 90-х играл.
+2
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Pb-SE
Ответ Красная стрела
Легенда. Значит ещё играл и в отборе 1999, когда в марте Титов, Бесчастных и Цымбаларь громили Андорру. Эпоха прошла и не одна за его выступления ✊
Там эпичнее был второй матч. Если бы не Онопко, то гол Шевченко Филимонову уже не был бы столь драматичным.
+3
-1
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ARIGAMI ARIGAMI
Местная легенда
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Tristan...
Ушла эпоха... Спасибо за всё, легенда!...
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Pb-SE
Могу ошибаться, но до этого Андорра вроде не играла в официальных матчах. Ее первый турнир- это отбор на Евро-2000 (в той самой группе с Россией, Украиной, Францией итд). Так что герой статьи- по сути, вся футбольная история страны.
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