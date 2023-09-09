43-летний защитник Андорры Лима, игравший за нее с 1997-го, завершил карьеру в сборной. У него 136 матчей и 11 голов – это рекорды команды

43-летний защитник Ильдефонс Лима завершил карьеру в сборной Андорры.

Матч квалификации Евро-2024 против Беларуси (0:0) стал для него последним в национальной команде. Футболист появился на поле на 94-й минуте.

провел 136 матчей за сборную Андорры и выступал за нее с 1997 года. Он рекордсмен своей команды по числу проведенных игр и по забитым мячам (11).

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