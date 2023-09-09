Родри о трансферах саудовцев: «Нужно контролировать утечку талантов – сейчас уходят и молодые игроки, а не только ветераны на закате карьеры»

Родри считает, что ситуацию с трансферами саудовских клубов нужно взять под контроль.

«Очевидно, что европейский футбол проигрывает в этой ситуации.

Это [переход игроков в Саудовскую Аравию] вполне объяснимо из-за тех сумм денег, которые они предлагают. Я думаю, что это личный вопрос, который каждый должен решить для себя сам.

Нам, европейцам, это на самом деле не нравится. Нужно каким-то образом контролировать эту утечку талантов, потому что сначала казалось, что это касается только ветеранов на закате карьеры, но сейчас уходят и молодые люди.

Эти решения достойны уважения, но люди, которые принимают меры, должны контролировать эту ситуацию», – сказал полузащитник «Манчестер Сити».

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