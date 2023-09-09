Родри о трансферах саудовцев: «Нужно контролировать утечку талантов – сейчас уходят и молодые игроки, а не только ветераны на закате карьеры»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия высшая лига Саудовская Аравия Родри Футбол

Родри считает, что ситуацию с трансферами саудовских клубов нужно взять под контроль.

«Очевидно, что европейский футбол проигрывает в этой ситуации.

Это [переход игроков в Саудовскую Аравию] вполне объяснимо из-за тех сумм денег, которые они предлагают. Я думаю, что это личный вопрос, который каждый должен решить для себя сам.

Нам, европейцам, это на самом деле не нравится. Нужно каким-то образом контролировать эту утечку талантов, потому что сначала казалось, что это касается только ветеранов на закате карьеры, но сейчас уходят и молодые люди.

Эти решения достойны уважения, но люди, которые принимают меры, должны контролировать эту ситуацию», – сказал полузащитник «Манчестер Сити».

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10 комментариев

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Тухель
А почему Испания не контролировала утечку таланту в Англию? Ведь туда тоже переходили не только ветераны, а переходили и молодые игроки. А то что туда ехали ради денег и это ослабляло Примеру это как бы очевидно.
+19
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+19
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SWAGG
Ответ Rivaldo Vítor Borba Ferreira
Жаль, что Вейга не перешёл в Сити.
пепу он не нужен, так чего жалеть?)
+5
-1
+4
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<~Inter~>
на цепь что-ли людей посадить? не надо лишать их право выбирать своё будущее
+3
0
+3
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tusiel
Там же цитадель свободы. О каком контроле он чешет?
+2
0
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bat90
Нужно контролировать утечку талантов... играть нужно у араба, а не в Аравии
+1
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Artuom Batishev
Сам себе противоречит. Сначала говорит о том, что каждый сам для себя должен решать... а дальше о том, что нужно контролировать...
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Александр Жердин
Дело Босмана уже забыли? Опять "контролировать", вернее привязать!
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Cyle Rayner
Ответ Pushkin_CR7
Еще один депутат вырисовывается, контролировать карьеру игроков придумал. Если клуб продал, а игрок убежал на своих двух, то ты хоть законтролируйся. Захотел Вейга срубить бабла за 3 года, потом будет 10 лет бегать в удовольствие за родной клуб. Чем не вариант? Его жизнь и его карьера.
он использовал сарказм
+1
-1
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