Изидор попрощался с болельщиками «Локо»: «Спасибо, что приняли в семью, буду помнить только хорошее. «Локо» – в моем сердце❤️💚»
Вильзон Изидор обратился к болельщикам «Локомотива» после перехода в «Зенит».
«Уважаемые болельщики «Локомотива».
Спасибо, что приняли меня чуть более полутора лет назад в вашу семью. Я всегда отдавал все ради этой красно-зеленой майки благодаря вашей поддержке. Спасибо персоналу, физиотерапевтам, врачам, стюардам и переводчикам.
Я хотел бы перечислить всех, но это заняло бы слишком много времени, потому что они всегда были очень теплы ко мне и всегда помогали мне с момента моего прибытия.
Было приятно разделить с вами эти моменты, и я буду помнить только хорошие. «Локо» всегда будет занимать особое место в моем сердце❤️💚», – написал француз в инстаграме.
Изидор в «Зените» – а ведь так хотел во Францию. И обещал играть в России только за «Локо»
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Изидора придётся 3-4 раза через "приветственный коридор" прогонять на базе - выбивать Локо из сердца "дружескими похлопываниями по спине" и пинками. А потом на полиграф - показывать картинки паровозов и смотреть за реакцией. При рецидиве, повторить коридор еще 5-6 раз.
Не говоря уже о том, что при аренде зарплата не увеличивается.
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