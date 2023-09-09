Изидор попрощался с болельщиками «Локо»: «Спасибо, что приняли в семью, буду помнить только хорошее. «Локо» – в моем сердце❤️💚»

Вильзон Изидор обратился к болельщикам «Локомотива» после перехода в «Зенит».

«Уважаемые болельщики « ».

Спасибо, что приняли меня чуть более полутора лет назад в вашу семью. Я всегда отдавал все ради этой красно-зеленой майки благодаря вашей поддержке. Спасибо персоналу, физиотерапевтам, врачам, стюардам и переводчикам.

Я хотел бы перечислить всех, но это заняло бы слишком много времени, потому что они всегда были очень теплы ко мне и всегда помогали мне с момента моего прибытия.

Было приятно разделить с вами эти моменты, и я буду помнить только хорошие. «Локо» всегда будет занимать особое место в моем сердце❤️💚», – написал француз в инстаграме.

Изидор в «Зените» – а ведь так хотел во Францию. И обещал играть в России только за «Локо»

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS