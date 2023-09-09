Изидор попрощался с болельщиками «Локо»: «Спасибо, что приняли в семью, буду помнить только хорошее. «Локо» – в моем сердце❤️💚»

Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия Вильзон Изидор Футбол

Вильзон Изидор обратился к болельщикам «Локомотива» после перехода в «Зенит».

«Уважаемые болельщики «Локомотива».

Спасибо, что приняли меня чуть более полутора лет назад в вашу семью. Я всегда отдавал все ради этой красно-зеленой майки благодаря вашей поддержке. Спасибо персоналу, физиотерапевтам, врачам, стюардам и переводчикам.

Я хотел бы перечислить всех, но это заняло бы слишком много времени, потому что они всегда были очень теплы ко мне и всегда помогали мне с момента моего прибытия.

Было приятно разделить с вами эти моменты, и я буду помнить только хорошие. «Локо» всегда будет занимать особое место в моем сердце❤️💚», – написал француз в инстаграме.

Изидор в «Зените» – а ведь так хотел во Францию. И обещал играть в России только за «Локо»

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26 комментариев

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Самозанятый
Сппсибо - система платежных переводов сибирского округа?
+29
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Леван Мкртчян
Ответ Илья Силаев
Тут редакторы существуют вообще?
Да. Кррктируют иногда сттьи
+24
-1
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Илья Силаев
Тут редакторы существуют вообще?
+19
0
+19
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Topordo
Человек слова, как Фернандес.
+18
0
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Спартак и все остальные
Удачи в новом чемпионате !
+19
-3
+16
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Roman
Ответ SMART789
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Человек с амбициями уехал бы в чемпионат с еврокубками
+11
-2
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Злодей Спб
Тренерскому штабу на заметку.

Изидора придётся 3-4 раза через "приветственный коридор" прогонять на базе - выбивать Локо из сердца "дружескими похлопываниями по спине" и пинками. А потом на полиграф - показывать картинки паровозов и смотреть за реакцией. При рецидиве, повторить коридор еще 5-6 раз.
+8
-4
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Topordo
Ответ Илья Силаев
Тут редакторы существуют вообще?
Да, они сейчас уроки делают просто.
+4
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Мукунку хороший
Ответ Спартак и все остальные
Удачи в новом чемпионате !
Пусть держится с Бакаевым и Фернандесем.. Не пропадёт))
+4
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Лжетрофеич
С Локо в сердце и Зенитом в кошельке
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schwein
Ответ utsh44psmr
Любой хочет получать большие деньги играя максимум 1-1,5 матча в неделю. Парень выбрал деньги, не будем его за это винить, любой человек поступил бы также
Вы так говорите, как будто в Локо он играл за еду, а не за миллионы евро.
Не говоря уже о том, что при аренде зарплата не увеличивается.
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SerZ
Мда, недолго плакал, чтоб в Европу отпустили...
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jqzn88xn6n
СБП
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Артём Амирджанян
Сппсибо🤣🤣🤣
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Nick Crosier
Доби свободен. Звучит примерно так.
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Ovsyankin
Лично у меня к Изидору вообще никаких претензий, агент у него урод конченый, сам игрок приехал набить стату и уехать за деньги в команду первой лиги одного из еврочемпов, и вот он все набил в первом сезоне, а продать его агент его не смог
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ltkmaby
А вот о тебе хорошего в памяти не останется, редиска
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Алексей Александрович
Прощай Изидор ❤💚✊🚂
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Andrew Petrov
он так и написал пп..пыхти паровоз а он белый человек теперь поплывет как воздушный газовый шарик🤗
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utsh44psmr
Ответ SMART789
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Любой хочет получать большие деньги играя максимум 1-1,5 матча в неделю. Парень выбрал деньги, не будем его за это винить, любой человек поступил бы также
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Ветер
Ответ utsh44psmr
Любой хочет получать большие деньги играя максимум 1-1,5 матча в неделю. Парень выбрал деньги, не будем его за это винить, любой человек поступил бы также
Кузяев бы рассмеялся тебе в лицо.
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utsh44psmr
Ответ Ветер
Кузяев бы рассмеялся тебе в лицо.
Так Кузяеву тридцатник, он 6 сезонов в Зените отыграл и заработал. Теперь у него каникулы.
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utsh44psmr
Ответ schwein
Вы так говорите, как будто в Локо он играл за еду, а не за миллионы евро. Не говоря уже о том, что при аренде зарплата не увеличивается.
Контракт читали? Ещё, говорят, Локомотив половину зарплаты платит будет.
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