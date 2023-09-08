Директор лиги Саудовской Аравии о том, что игроки переходят ради денег: «Экономический стимул есть, но большинство вдохновляет возможность сделать нечто уникальное»

Технический директор лиги Саудовской Аравии связал деньги и высокие амбиции.

– Со стороны большинство людей думают, что футболисты поехали в Саудовскую Аравию из-за денег.

– Точно так же, как и у банкиров, журналистов, юристов, экспертов в медицине и у футболистов из небольших стран, переходивших в АПЛ или в Серию А в 90-х, прогресс всегда начинается с определенного экономического преимущества.

Мы можем сделать разумный вывод, что существование высокого экономического вознаграждения означает высокие амбиции. Это означает, что будет работа и в других областях. Качество лиги будет отличным, инфраструктура будет хорошей, за семьями [игроков] присмотрят.

Все эти вещи идут рука об руку. Это не ситуация типа «бери деньги и играй в грязной яме». Это не то.

Экономический стимул есть, но большинство футболистов вдохновляет возможность сделать нечто особенное и уникальное.

Вы уже слышали, что говорил Криштиану Роналду: «Я первопроходец». Это своего рода вещь, которую он говорит: «Я ожидал, что будет здорово и сделал что-то особенное». Другие вдохновляются этим, – сказал Майкл Эменало.

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