Директор лиги Саудовской Аравии о том, что игроки переходят ради денег: «Экономический стимул есть, но большинство вдохновляет возможность сделать нечто уникальное»

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Майкл Эменало Футбол

Технический директор лиги Саудовской Аравии связал деньги и высокие амбиции.

– Со стороны большинство людей думают, что футболисты поехали в Саудовскую Аравию из-за денег.

– Точно так же, как и у банкиров, журналистов, юристов, экспертов в медицине и у футболистов из небольших стран, переходивших в АПЛ или в Серию А в 90-х, прогресс всегда начинается с определенного экономического преимущества.

Мы можем сделать разумный вывод, что существование высокого экономического вознаграждения означает высокие амбиции. Это означает, что будет работа и в других областях. Качество лиги будет отличным, инфраструктура будет хорошей, за семьями [игроков] присмотрят.

Все эти вещи идут рука об руку. Это не ситуация типа «бери деньги и играй в грязной яме». Это не то.

Экономический стимул есть, но большинство футболистов вдохновляет возможность сделать нечто особенное и уникальное.

Вы уже слышали, что говорил Криштиану Роналду: «Я первопроходец». Это своего рода вещь, которую он говорит: «Я ожидал, что будет здорово и сделал что-то особенное». Другие вдохновляются этим, – сказал Майкл Эменало.

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Пирс Морган
Роналду в толкане: «Я занял это пространство»
Очередь в толкан: «А, чо, в смысле?»
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
rigobersong
Казнить за пост в твиттере это прогрессивно!:))
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Этот Райола хочет денег
Неправильно говорит! Возьму деньги и доиграю в песчаной яме!- Вот девиз всех пришедших.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Женя Дерунов
глупо сравнивать АПЛ и саудовскую Аравию. Кроме АПЛ хватает сильных чемпионатов и интересно смотреть за командами в ЛЧ. А с кем собралась конкурировать саудовская Аравия?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
NIK7478
Все 100% едут в СА только из-за денег! Арабы это знают, поэтому и делают предложения, от которых невозможно отказаться. Не надо лукавить.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Metalloid
Большинство футболистов вдохновляет возможность сделать нечто особенное и уникальное, например заработать кучу денег особо не напрягаясь.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
GuruFutbola
Рад, что ни один игрок моей любимой Барселоны не опустился до такого позора, как стоять на коленях перед грязными арабами)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
хавбек+
аравийский стартап как посадить дерево в пустыне и оказаться у истоков чего-то нового)) негодуют в основном старперы и ретрограды
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий