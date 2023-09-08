Ни один игрок не отказался от трансфера в Саудовскую Аравию из-за вопросов прав человека или ЛГБТ. Так заявил директор лиги: «Не понимаю, почему их должно волновать это»
Ни один трансфер в Саудовскую Аравию не сорвался из-за нефутбольных причин..
Об этом заявил технический директор лиги Саудовской Аравии Майкл Эменало.
– Есть ли игроки, которые не захотели переходить в саудовскую лигу по нефутбольным причинам?
– Мы еще ни разу не столкнулись с подобным.
– То есть никто не поднимал вопросы прав человека или прав ЛГБТК? Никто не говорил, что из-за этого не хочет играть в Саудовской Аравии?
– Нет, и я не понимаю, почему их должно волновать это, потому что они профессионалы на свободном рынке.
Они эксперты в определенных областях, и именно на этом им следует сосредоточиться при принятии решения о карьере, – сказал экс-директор «Челси».
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Ещё хорошо помню Джераррда, который разнылся из-за фейкового расизма когда Славия переиграла его Рейнджерс в одни ворота. И защищал быдло из своей команды, который начал бить игрока без причины. Где же твои принципы, Стивен? И ничего такого ехать на заработки, но если ты выбрал себе образ правдоруба и борца за справедливость, годами говорил о том как угнетают чернокожих и ЛГБТ, то соответствуй, а так Стивен с Хендерсоном выглядят как представители древнейшей профессии. За деньги готовы высказать любое мнение. И ведь не заставлял никто их кричать о расизме и ЛГБТ