Ни один игрок не отказался от трансфера в Саудовскую Аравию из-за вопросов прав человека или ЛГБТ. Так заявил директор лиги: «Не понимаю, почему их должно волновать это»

Теги Карим Бензема Криштиану Роналду Неймар высшая лига Саудовская Аравия Майкл Эменало ЛГБТ дискриминация Футбол

Ни один трансфер в Саудовскую Аравию не сорвался из-за нефутбольных причин..

Об этом заявил технический директор лиги Саудовской Аравии Майкл Эменало.

– Есть ли игроки, которые не захотели переходить в саудовскую лигу по нефутбольным причинам?

– Мы еще ни разу не столкнулись с подобным.

– То есть никто не поднимал вопросы прав человека или прав ЛГБТК? Никто не говорил, что из-за этого не хочет играть в Саудовской Аравии?

– Нет, и я не понимаю, почему их должно волновать это, потому что они профессионалы на свободном рынке.

Они эксперты в определенных областях, и именно на этом им следует сосредоточиться при принятии решения о карьере, – сказал экс-директор «Челси».

Окно в Саудовской Аравии закрыто. Закупились почти на миллиард

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26 комментариев

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rigobersong
Вот именно, почему Хендерсона это волнует в Англии, но не волнует в Аравии, ты либо сиди и везде молчи, либо отстаивай свою позицию, а то просто очередная марамойка получилась:))
+46
-2
+44
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градус ненависти
Ответ rigobersong
Вот именно, почему Хендерсона это волнует в Англии, но не волнует в Аравии, ты либо сиди и везде молчи, либо отстаивай свою позицию, а то просто очередная марамойка получилась:))
Потому что такие люди в Англии будут за повестку, в России за Путина, в Аравии за джихад, в Африке за Бога дождя Уга Дугу, без разницы, лишь бы платили
+45
-2
+43
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градус ненависти
Потому что за деньги - ДА, добавил Эменало
+28
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+26
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Блуждающий странник
Это наглядно характеризует "их борьбу" и их ценности, особенно игроков из АПЛ, которые громче всех говорили. Сегодня модно кричать о толерантности, о поддержке ЛГБТ сообщества, модно стоять на коленях и они будут это делать, а когда они попадают в среду где это порицается, то что-то их принципы куда-то пропали. Где же борьба Хендерсона, сколько он защищал ЛГБТ сообщество и вот он приехал туда где их реально угнетают на законодательном уровне. Самое время высказываться, надевать радужные повязки. Хендо, пора

Ещё хорошо помню Джераррда, который разнылся из-за фейкового расизма когда Славия переиграла его Рейнджерс в одни ворота. И защищал быдло из своей команды, который начал бить игрока без причины. Где же твои принципы, Стивен? И ничего такого ехать на заработки, но если ты выбрал себе образ правдоруба и борца за справедливость, годами говорил о том как угнетают чернокожих и ЛГБТ, то соответствуй, а так Стивен с Хендерсоном выглядят как представители древнейшей профессии. За деньги готовы высказать любое мнение. И ведь не заставлял никто их кричать о расизме и ЛГБТ
+23
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GuruFutbola
Проститутки потому-что
+6
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Его Величество Златан
Возможно часть футболистов это действительно не волнует, но часть это точно проглотило из за предложенных денег
+5
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Metalloid
Да будем откровенны, кроме небольшого количества шизы, это никого не волнует в принципе. Надо посмотреть как у них и не допускать такого у себя.
+6
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градус ненависти
P.S. Очень надеюсь на то что Хендерсон после СА хотя бы на годик заедет в РПЛ. Вот увидите как он быстренько вступит в «Путин team”, и станет мундепом
+5
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Anton M.
Ответ градус ненависти
Потому что за деньги - ДА, добавил Эменало
Каждый мнит себя героем, видя бой со стороны. Каждый второй комментатор на спортсе, понятное дело, отказался от всех денег мира ради человеческих прав и свобод. ))
+6
-2
+4
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blаncо
Деньги не пахнут.
+3
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Jesse Boy
лига лицемеров
+2
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Wokulski
Ответ Anton M.
Каждый мнит себя героем, видя бой со стороны. Каждый второй комментатор на спортсе, понятное дело, отказался от всех денег мира ради человеческих прав и свобод. ))
Нет. Просто почти каждый первый и в Англии бы не выступал за всякие непонятные права
+2
0
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Kazan R
Потому что они изначально были против ЛГБТ, но находясь в Англии, в авторитарном режиме, вынуждены были защищать права этих лгбт
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Velirpa
в Аравию переходят ради денег изначально, какие тут принципы могут быть?
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Bob_Kolomb
Перед ЧМ в Катаре это почему-то волновало многих и повязки надевать хотели, а вот уважение к чужой культуре, о котором говорил Хендерсон, почему-то отсутствовало
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Водяра
Так их не волнуют все эти П-эдики.
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Собиратель хаоса
Ответ градус ненависти
Потому что такие люди в Англии будут за повестку, в России за Путина, в Аравии за джихад, в Африке за Бога дождя Уга Дугу, без разницы, лишь бы платили
Некоторые и бесплатно готовы
0
0
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Astella Guccio
Вообще, наверное есть игроки которым в СА комфортно именно по этой причине. ни один адекватный человек не откажется играть из-за отсутствия лгпт
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Моутиньо оформляет 40
Ответ Блуждающий странник
Это наглядно характеризует "их борьбу" и их ценности, особенно игроков из АПЛ, которые громче всех говорили. Сегодня модно кричать о толерантности, о поддержке ЛГБТ сообщества, модно стоять на коленях и они будут это делать, а когда они попадают в среду где это порицается, то что-то их принципы куда-то пропали. Где же борьба Хендерсона, сколько он защищал ЛГБТ сообщество и вот он приехал туда где их реально угнетают на законодательном уровне. Самое время высказываться, надевать радужные повязки. Хендо, пора Ещё хорошо помню Джераррда, который разнылся из-за фейкового расизма когда Славия переиграла его Рейнджерс в одни ворота. И защищал быдло из своей команды, который начал бить игрока без причины. Где же твои принципы, Стивен? И ничего такого ехать на заработки, но если ты выбрал себе образ правдоруба и борца за справедливость, годами говорил о том как угнетают чернокожих и ЛГБТ, то соответствуй, а так Стивен с Хендерсоном выглядят как представители древнейшей профессии. За деньги готовы высказать любое мнение. И ведь не заставлял никто их кричать о расизме и ЛГБТ
игрок конечно быдло, которое нужно было дисквалифицировать надолго, но расизм там на 95% был
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