Ни один игрок не отказался от трансфера в Саудовскую Аравию из-за вопросов прав человека или ЛГБТ. Так заявил директор лиги: «Не понимаю, почему их должно волновать это»

Ни один трансфер в Саудовскую Аравию не сорвался из-за нефутбольных причин..

Об этом заявил технический директор лиги Саудовской Аравии Майкл Эменало.

– Есть ли игроки, которые не захотели переходить в саудовскую лигу по нефутбольным причинам?

– Мы еще ни разу не столкнулись с подобным.

– То есть никто не поднимал вопросы прав человека или прав ЛГБТК? Никто не говорил, что из-за этого не хочет играть в Саудовской Аравии?

– Нет, и я не понимаю, почему их должно волновать это, потому что они профессионалы на свободном рынке.

Они эксперты в определенных областях, и именно на этом им следует сосредоточиться при принятии решения о карьере, – сказал экс-директор «Челси».

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