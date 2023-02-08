«Рубин» покупает за 30 млн рублей лучшего бомбардира «Нефтехимика» Уридию и защитника Ширяева

Теги Рубин возможные трансферы Первая лига Нефтехимик Мераби Уридия Максим Ширяев Футбол

«Рубин» согласовал с «Нефтехимиком» трансферы форварда Мераби Уридии и защитника Максима Ширяева.

За 29-летнего Уридию казанцы заплатят 20 млн рублей, а за 27-летнего Ширяева – 10 млн, сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Владислав Зимагулов.

В ближайшее время игроки должны присоединиться к «Рубину», который скоро начнет третий зимний сбор в Белеке.

По окончании сезона оба футболиста могли стать свободными агентами.

Уридия – лучший бомбардир «Нефтехимика» (5+5 в 18 матчах сезона Мелбет Первой лиги). Подробнее его статистика – здесь.

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1 комментарий

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Kes
Уридия воспитанник Рубина, талантливый футболист, но лет шесть назад вообще никому не нужен был, в том числе Рубину, его можно сказать списали. В футболе как, типа если не заиграл до 23 лет то уже никому не нужен, уже не перспективный, но как только он начал стабильно играть и забивать в фнл, то за него 29-летнего заплатили 20 млн., но ведь можно было дать шанс тогда и за все эти годы сделать сильного игрока уровня высшей лиги.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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