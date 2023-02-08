«Рубин» покупает за 30 млн рублей лучшего бомбардира «Нефтехимика» Уридию и защитника Ширяева

«Рубин» согласовал с «Нефтехимиком» трансферы форварда Мераби Уридии и защитника Максима Ширяева.

За 29-летнего Уридию казанцы заплатят 20 млн рублей, а за 27-летнего Ширяева – 10 млн, сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Владислав Зимагулов.

В ближайшее время игроки должны присоединиться к «Рубину», который скоро начнет третий зимний сбор в Белеке.

По окончании сезона оба футболиста могли стать свободными агентами.

Уридия – лучший бомбардир «Нефтехимика» (5+5 в 18 матчах сезона Мелбет Первой лиги). Подробнее его статистика – здесь.