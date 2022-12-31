«Рубин» может купить за 20 млн рублей лучшего бомбардира «Нефтехимика» Уридию

«Рубин» интересуется форвардом «Нефтехимика» Мераби Уридией.

29-летний игрок известен главному тренеру казанцев Юрию Уткульбаеву по совместной работе в нижнекамском клубе.

Отступные лучшего бомбардира «Нефтехимика» (5+5 в 18 матчах сезона лиги) – 30 млн рублей, сообщает телеграм-канал «ФНЛ с Ильевым».

Прошлой зимой Уридию за меньшую сумму хотел приобрести «Оренбург», но получил отказ.

При этом нападающий 31 мая 2023 года может стать свободным агентом, поэтому есть вероятность, что «Рубин» купит Уридию примерно за 20 млн.

Ранее казанцы приобрели у « » за эту же сумму хавбека Руслана Безрукова.

Также « » интересен центральный защитник нижнекамцев Максим Ширяев.

Подробнее статистика Уридии – здесь.

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