Форвард Ямайки Грэй перешел в саудовский «Аль-Рияд»

Теги трансферы Арис высшая лига Греция высшая лига Саудовская Аравия Эндри Грэй Аль-Рияд Футбол

«Аль-Рияд» объявил о переходе Эндри Грэя свободным агентом.

32-летний форвард сборной Ямайки подписал с саудовским клубом контракт до июня 2025 года.

По данным Football Insider, Грэй будет зарабатывать в «Аль-Рияде» 100 тысяч фунтов в неделю.

Последним клубом нападающего был греческий «Арис», который он покинул по окончании прошлого сезона.

Ранее футболист выступал за «КПР», «Уотфорд», «Бернли», «Брентфорд» и «Лутон».

Статистика Грэя – здесь.

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3 комментария

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serginn
Чисто за резюме чувака подписали)
+4
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Михаил Опякин
Узнал, что Шапи Сулейманов приходит, испугался конкуренции
+1
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Djavadovic
Тот гол в ворота Лестера,после промаха пенальти Лестера ,в памяти и в истории
0
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