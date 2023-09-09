Форвард Ямайки Грэй перешел в саудовский «Аль-Рияд»
«Аль-Рияд» объявил о переходе Эндри Грэя свободным агентом.
32-летний форвард сборной Ямайки подписал с саудовским клубом контракт до июня 2025 года.
По данным Football Insider, Грэй будет зарабатывать в «Аль-Рияде» 100 тысяч фунтов в неделю.
Последним клубом нападающего был греческий «Арис», который он покинул по окончании прошлого сезона.
Ранее футболист выступал за «КПР», «Уотфорд», «Бернли», «Брентфорд» и «Лутон».
Статистика Грэя – здесь.
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