Форвард Ямайки Грэй перешел в саудовский «Аль-Рияд»

«Аль-Рияд» объявил о переходе свободным агентом.

32-летний форвард сборной Ямайки подписал с саудовским клубом контракт до июня 2025 года.

По данным Football Insider, Грэй будет зарабатывать в «Аль-Рияде» 100 тысяч фунтов в неделю.

Последним клубом нападающего был греческий « », который он покинул по окончании прошлого сезона.

Ранее футболист выступал за «КПР», «Уотфорд», «Бернли», «Брентфорд» и «Лутон».

Статистика Грэя – здесь.

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