«Ребята, что вы сделали с «Торпедо»?! Как можно было пригласить тренера, который толком нигде не работал?» Гершкович о черно-белых

Теги Первая лига Торпедо Михаил Гершкович Пеп Клотет Футбол

Михаил Гершкович раскритиковал руководство и главного тренера «Торпедо».

— Как «Торпедо» с самым большим бюджетом в лиге занимает 11-е место в ФНЛ?

— Если бы я знал... Что тут обсуждать? Особо и сказать-то уже, к сожалению, нечего. В «Торпедо» уже давно происходят вещи, далекие от футбола.

Как можно было пригласить тренера, который толком никогда нигде не работал? Каких успехов добивался этот Клотет? Жаль болельщиков... Такие традиции у «Торпедо», такая история! Кто и как управляет этим клубом? Какие вообще задачи у этих управленцев?

— Ваша версия?

— Не знаю... Может, им и не нужно возвращаться в РПЛ? Может, там другие цели стоят? Делаю такое предположение, так как никаких перспектив у автозаводцев в ФНЛ сейчас не видно. 11-е место. 3 поражения в пяти турах... Вылетели бездарно из РПЛ! И сейчас все в тумане! Ну как же так?!

— Но как уволить Клотета? Придется платить очень серьезную неустойку.

— Да надо уволить в первую очередь не Клотета, а того, кто его пригласил. Вот кто принимал решение по испанцу? Безобразие! Где логика?! Болельщики торпедовские в полном недоумении.

— Сейчас уже в футбольных кругах пошли разговоры о том, что Клотет хочет пригласить в команду еще двух своих помощников-испанцев...

— Я не против иностранных специалистов. Я против тренеров, которые ничего из себя не представляют. Ну откуда он взялся? Я и многие мои коллеги про него ничего не слышали. Но ему доверяют такой клуб! Уму непостижимо!

На каком основании? Почему вы такой контракт ему предложили? Его невозможно уволить? Ну пусть еще пару лет поработает... Все придет к тому, что и из Первой лиги «Торпедо» вылетит. А вы еще говорите, что он двух испанцев зовет... Ну-ну. Зачем двоих-то? Пусть сразу 10 приглашает! Водителя-испанца, врача-испанца!

Ребята, что вы сделали с «Торпедо»?! Почему забыли про традиции, болельщиков? Ко мне люди на футболе подходят, спрашивают... А мне и сказать нечего. Остается только плечами пожимать и задавать вопросы в пустоту: ребята, что вы делаете?! – сказал председатель объединения «Отечественные тренеры», бывший нападающий «Торпедо».

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

Материалы по теме

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Nils Michael
Главная обиженка по отмене налога на иностранных тренеров. А когда он был - с удовольствием молчал)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Redwhite heart
А мяч чеканить он умеет? Ещё один гений тренерской мысли проявился.Откуда тебе знать о тренерах,если столько лет сидя у кормушки думал только о распиле бабла
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Давид Agabekyan
Ответ vzi
Ребята, вы хоть интервью то прочитали? Гершкович не против иностранных тренеров. Он против тренеров, которые ничего из себя не представляют и нигде не работали. Почитайте биографию Клотета - никаких успехов, работал или помощником, или полгода в каждой команде. В честь чего его пригласили в Торпедо? Мало того, что ни игры, ни результата, так он и в коллективе всякую дичь творит типа запрета улыбаться на тренировках.
Человек работал в Чемпионшипе и в Серии Б. Для ФНЛ какой уровень нужен? Победа в ЛЧ?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Oleg Olegov
"В «Торпедо» уже давно происходят вещи далекие от футбола"

Зато в организации Гершковича все подчинено исключительно игре в футбол, ага.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Шагри
Хватит фапать на историю, тем более история этих успехов полувековой давности.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кино Музыка
Наследие Остапа Бендера.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Евгений Семенченко
они с Мостовым вместе пили что ли?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Никому_никабельный
В большинстве клубов такое. И чё?
Недоумение и непонимание включил типа? Ага
Сам распильщик тот ещё
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
vzi
Ребята, вы хоть интервью то прочитали? Гершкович не против иностранных тренеров. Он против тренеров, которые ничего из себя не представляют и нигде не работали. Почитайте биографию Клотета - никаких успехов, работал или помощником, или полгода в каждой команде. В честь чего его пригласили в Торпедо? Мало того, что ни игры, ни результата, так он и в коллективе всякую дичь творит типа запрета улыбаться на тренировках.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий