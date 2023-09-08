Завершивший карьеру Рязанцев стал спортивным координатором в «Торпедо»

Теги Александр Рязанцев премьер-лига Россия Первая лига Торпедо Футбол

Александр Рязанцев стал спортивным координатором «Торпедо».

37-летний футболист вчера объявил о завершении игровой карьеры.

Рязанцев выступал за «Рубин», «Зенит», «Химки», «Амкар», «Урал», «Москву» и «Торпедо».

В 2019-м Рязанцев вернулся в «Торпедо», где и завершил карьеру. Александр – трехкратный чемпион России и обладатель Суперкубка страны. 

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5 комментариев

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ApXuMaHqPuT
Помню его голешник Барсе😲
+1
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avcgloronalduMU
координатор - аниматор ? цирк просто
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Вадим Chemic
опыт, пройти обучение? пфф, зачем, это же рос футбол
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huchmuch
Пирожки будет печь на всех.
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Фут.Боль
Ответ Вадим Chemic
опыт, пройти обучение? пфф, зачем, это же рос футбол
Мячи чеканить умеет же, остальное не так и важно.
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