Завершивший карьеру Рязанцев стал спортивным координатором в «Торпедо»

Александр Рязанцев стал спортивным координатором «Торпедо».

37-летний футболист вчера объявил о завершении игровой карьеры.

Рязанцев выступал за «Рубин», «Зенит», «Химки», «Амкар», «Урал», «Москву» и «Торпедо».

В 2019-м Рязанцев вернулся в «Торпедо», где и завершил карьеру. Александр – трехкратный чемпион России и обладатель Суперкубка страны.

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