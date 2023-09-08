Завершивший карьеру Рязанцев стал спортивным координатором в «Торпедо»
Александр Рязанцев стал спортивным координатором «Торпедо».
37-летний футболист вчера объявил о завершении игровой карьеры.
Рязанцев выступал за «Рубин», «Зенит», «Химки», «Амкар», «Урал», «Москву» и «Торпедо».
В 2019-м Рязанцев вернулся в «Торпедо», где и завершил карьеру. Александр – трехкратный чемпион России и обладатель Суперкубка страны.
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