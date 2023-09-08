Экс-игрок «Ахмата» Идигов о религии в Чечне: «Никто никого не принуждает, но молодой ты или старый – ты должен молиться. Это с кровью должно быть у каждого»

Руслан Идигов рассказал об отношении к религии в Чечне.

– Молодежь Чечни так же чтит традиции, как ваше поколение? Если говорить о религии, например.

– А почему они не должны? У нас это из поколения в поколение переходит. Все идет от семьи.

С определенного возраста молодой человек обязан молиться. Что тут такого? Это с кровью должно быть у каждого. Это наша обязанность.

Никто никого не принуждает, но молодой ты или старый – ты должен молиться. Это закон в каждой семье. График занятий составлен так, чтобы молодые ребята могли, не отвлекаясь от учебы или футбола, соблюдать традиции, – сказал экс-защитник «Ахмата» (ранее клуб назывался «Терек» – Sports.ru), а ныне тренер в академии «Рамзан»

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS