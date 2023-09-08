Экс-игрок «Ахмата» Идигов о религии в Чечне: «Никто никого не принуждает, но молодой ты или старый – ты должен молиться. Это с кровью должно быть у каждого»

Теги премьер-лига Россия Ахмат Матч ТВ Руслан Идигов религия Футбол

Руслан Идигов рассказал об отношении к религии в Чечне.

– Молодежь Чечни так же чтит традиции, как ваше поколение? Если говорить о религии, например.

– А почему они не должны? У нас это из поколения в поколение переходит. Все идет от семьи.

С определенного возраста молодой человек обязан молиться. Что тут такого? Это с кровью должно быть у каждого. Это наша обязанность.

Никто никого не принуждает, но молодой ты или старый – ты должен молиться. Это закон в каждой семье. График занятий составлен так, чтобы молодые ребята могли, не отвлекаясь от учебы или футбола, соблюдать традиции, – сказал экс-защитник «Ахмата» (ранее клуб назывался «Терек» – Sports.ru), а ныне тренер в академии «Рамзан»

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73 комментария

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Anthony Wrynn
никто не принуждает, но ты должен. яснопонятно все тут
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Chiquita Banana
Вот правда, искренне жаль тех, кто рождается чеченцем. Еще больше жаль тех, кто рождается чеченками.
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Anthony Wrynn
Ответ Вечно Молодой
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так никто не принуждает или все таки должен?
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TIMOXA1979 TIMOXIN
чё за жесть вообще?:)))
+29
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Zimmerman
Молодому человеку должно быть разрешено ходить в шортах!
+30
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Петроград
Самое забавное, что этот персонаж не видит никакого противоречия в своих словах
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Я всех их сделал
Должен молиться. Должен. Никакого права на критическое мышление у тебя нет, сказали должен значит должен, пробивай лбом без устали пол и не задавай глупых вопросов - что это, зачем это, какая от этого польза человеку, кто вообще это придумал и где хоть малейшее доказательство существования всего того, что им вдалбливают с детства, делая всех покорными зомби. Человек не рождается мусульманином или кем-то ещё, в него вдалбливают религию, лишая возможности самому познавать мир и определиться со своим мировоззрением. Небольшой процент мусульман конечно прозревает и понимает что из себя представляет ислам, и вообще все религии, но абсолютное большинство так и живут догмами и канонами, придуманными хрен знает кем давным-давно, правда все эти правила они же спокойно нарушают, когда им это выгодно, но лицемерие это яркая черта всех так называемых верующих людей.
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ОттоДракула
-никто не принуждает
-ты должен
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Артем Гладских
Ответ Вечно Молодой
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Нам твое мнение не нужно)
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Матвей Суицидин
никто не принуждает, просто отказаться нельзя
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Val Smith
Ответ Вечно Молодой
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А если кто-то не хочет воспитывать в традициях ортодоксального Ислама, то должен?
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Р-У-С-С-К-И-Е И-Д-У-Т ДОМОООЙ
Ответ Матвей Суицидин
а девушке?
и девушке тоже.
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zzzeeerrrooo
Ответ Матвей Суицидин
а девушке?
Можно и без
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Артем Гладских
Ответ Вечно Молодой
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я считаю , хоть ты и молодой , но должен сам , решать в кого ты веришь.
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Мельников Михаил
Ответ Вечно Молодой
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Своих? Конечно! Если не применяете жестокое обращение.
А вот чужих - хрена с два! Даже если они, по стечению обстоятельств, живут на соседней улице в Грозном.
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Матвей Суицидин
Ответ Zimmerman
Молодому человеку должно быть разрешено ходить в шортах!
а девушке?
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Metalloid
Ответ Вечно Молодой
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Из-за религии? Конечно нет, мы давно вышли из средневековья и поэтому дика за таким наблюдать.
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Anthony Wrynn
Ответ Вечно Молодой
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никто никому ничего не обязан
если ребенок вырастит до возраста, когда сам может принимать решения и захочет принять религию, то это его выбор. Но когда ребенку впихивать насильно и это так надо, то я люто эти дела осуждаю, не важно ислам или христианство
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Артем Гладских
Ответ Anthony Wrynn
никто не принуждает, но ты должен. яснопонятно все тут
логика идигова
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Darren&K
Вообще ислам, не в обиду мусульмане, многие во власти типа Кадырова используют для зомбирования и управления толпой. Я уж молчу про Хамини который призывал молодых ребят взрывать себя и потом он лично выпешет им пропуск в РАЙ!! Искорверкали религию, превратив верующих каких то рабов, и не Аллаха а конкретных людей. Настоящий ислам это.религия мира и любви, а не эта хрень
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haymaker
Ответ Вечно Молодой
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Лезешь. Российская федерация - светское государство, в ней декларируется полная свобода вероисповедания, равно как и отказ от него.
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Артем Гладских
Конечно , женцине родится чеченкой не повезло(
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Тиджани Бабангида
Сильная трактовка термина «добровольно»
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Дядя ТУРА
я видимо ещё не родился. ни разу не молился в жизни
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prus_3
Никто тебя не принуждает, но ты должен молиться!
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