Карраско о переходе в «Аль-Шабаб»: «Поставьте себя на место футболиста. Я мог бы играть за большой клуб, но травма могла все быстро изменить. Я выбрал безопасность»

Янник Феррейра Карраско объяснил, почему перешел в «Аль-Шабаб».

«Иногда надо ставить себя на место футболиста. Мне 30 лет, у меня оставался год по контракту с « ». Мне поступило конкретное предложение, причем только одно. Я выбрал безопасность.

Был ли этот выбор основан на деньгах? Все взаимосвязано. Футболист – это профессия, нужно дважды все обдумывать. Если получаешь травму, все может усложниться, особенно учитывая то, что мы проводим много матчей. Порой боишься получить травму и потом не можешь расслабиться. А игрок не должен быть психологически скованным.

Было непросто принять это решение, я фактически близок к завершению карьеры. Я все еще мог бы играть за большой клуб, но в случае травмы все могло быстро измениться. Я выбрал безопасность – в первую очередь», – сказал .

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