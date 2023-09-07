Карраско о переходе в «Аль-Шабаб»: «Поставьте себя на место футболиста. Я мог бы играть за большой клуб, но травма могла все быстро изменить. Я выбрал безопасность»

Теги Атлетико Ла Лига высшая лига Саудовская Аравия Аль-Шабаб Эр-Рияд Янник Феррейра Карраско Футбол

Янник Феррейра Карраско объяснил, почему перешел в «Аль-Шабаб».

«Иногда надо ставить себя на место футболиста. Мне 30 лет, у меня оставался год по контракту с «Атлетико». Мне поступило конкретное предложение, причем только одно. Я выбрал безопасность.

Был ли этот выбор основан на деньгах? Все взаимосвязано. Футболист – это профессия, нужно дважды все обдумывать. Если получаешь травму, все может усложниться, особенно учитывая то, что мы проводим много матчей. Порой боишься получить травму и потом не можешь расслабиться. А игрок не должен быть психологически скованным.

Было непросто принять это решение, я фактически близок к завершению карьеры. Я все еще мог бы играть за большой клуб, но в случае травмы все могло быстро измениться. Я выбрал безопасность – в первую очередь», – сказал Карраско.

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13 комментариев

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yah0o
Нормальный ответ, а не вот эти вот «Я поверил в проект» итд итп.
+51
-2
+49
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Артем Русанов
Ну и правильно, красавчик 👍🏻
+8
-2
+6
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Gouliash
ну, хотя бы не стал говорить, что с детства за этот аль что-то там, ну и на том спасибо
+5
-1
+4
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Raman Janukevich
Жаль было расставаться. Удачи - Янику!
+3
-1
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Виталий Ан
В Аль Шабабе похоже он не будет напрягаться). Опасность получить травму в лиге где уровень игроков слабый, ниже? Мне кажется почему то наоборот.
+2
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red hikkikomori
Ответ yah0o
Нормальный ответ, а не вот эти вот «Я поверил в проект» итд итп.
Был бы звездой типа Роналду или Неймара тоже бы говорил про веру в проект
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Mikko
За годы в топ-клубе уже давно наверняка обеспечил и себя, и детей, и внуков... А рассуждает, будто юниор перед подписанием первого серьезного контракта.
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Seadog
учитывая что он в своем прайме 2 сезона в Китае отыграл, для него вполне логичное решение
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Манковский
Всё честно ответил. Это и про баб касается, никогда не делай выбор в пользу бабы.
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Raul14
зачем оправдываться? Жизнь твоя, сам решаешь что делать)
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Jesse Boy
если в слове "деньги" сделать 12 ошибок, то получится слово "безопасность"
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Никита Тубольцев
Ответ Виталий Ан
В Аль Шабабе похоже он не будет напрягаться). Опасность получить травму в лиге где уровень игроков слабый, ниже? Мне кажется почему то наоборот.
В СА и компенсация за этот риск в разы больше, и контракт длиннее.
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