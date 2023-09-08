Карраско о нарушении прав человека в Саудовской Аравии: «Я такого не видел. Это прекрасная страна, не надо слушать критику. Роналду со спутницей живет обычной жизнью, как и другие игроки»
Янник Феррейра Карраско не заметил нарушений прав человека в Саудовской Аравии.
«Сюда приезжает много звезд. Лига растет и открывается миру. Это прекрасная страна. Надо своими глазами увидеть, самому сделать выводы, а не слушать идущую со всех сторон критику.
Я не поддерживаю то, о чем заявляют различные организации. Я видел, что Криштиану Роналду и его спутница ведут обычный образ жизни. То же касается и других игроков.
Я был в этой стране, я видел, какие там женщины, как люди ходят по улицам. Честно, это прекрасная страна. Я не видел ничего такого [что было бы связано с нарушением прав], когда был там», – заявил полузащитник «Аль-Шабаба».
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Но тут пришли футболисты и за миллиарды долларов поют нам, что Саудовская Аравия рай правосудия и миролюбия на земле.
ну ошибся немного ))))))
ЭТО ЛИ НЕ ДОСТИЖЕНИЕ ДЕМОКРАТИИ в СА !!!!!!!!!!!!!!
Передвижение женщин по стране очень ограниченно. Им не позволяется выходить за территорию дома без сопровождения мужа/родственника...
им кстати на великах еще нельзя ездить даже девочкам старше 10 лет вроде...
Глубинно !!!!!!!!!!!!!
за хорошие бабки они бы и бакассу объявили бы вегетарианцем и поборником прав человека...жаль что у бакасс не было столько бабла ))))))))
целых 5 лет назад вот это да вот это я отстал то ли дело саудовская аравия !!!!!!!!!!!!!!!!!