Карраско о нарушении прав человека в Саудовской Аравии: «Я такого не видел. Это прекрасная страна, не надо слушать критику. Роналду со спутницей живет обычной жизнью, как и другие игроки»

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Шабаб Эр-Рияд Янник Феррейра Карраско Политика Футбол

Янник Феррейра Карраско не заметил нарушений прав человека в Саудовской Аравии.

«Сюда приезжает много звезд. Лига растет и открывается миру. Это прекрасная страна. Надо своими глазами увидеть, самому сделать выводы, а не слушать идущую со всех сторон критику.

Я не поддерживаю то, о чем заявляют различные организации. Я видел, что Криштиану Роналду и его спутница ведут обычный образ жизни. То же касается и других игроков.

Я был в этой стране, я видел, какие там женщины, как люди ходят по улицам. Честно, это прекрасная страна. Я не видел ничего такого [что было бы связано с нарушением прав], когда был там», – заявил полузащитник «Аль-Шабаба».

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21 комментарий

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Dzhansug Bukiya
Саудовская Аравия известна как один из самых смертоносных палачей в мире. В период с 2010 по 2021 год было казнено не менее 1243 человек. В 2022 году казнили не менее 147 человек. Казнь властями Саудовской Аравии 81 человека 12 марта 2022 года стала крупнейшей массовой казнью за последние годы, несмотря на недавние обещания ограничить применение смертной казни, заявила сегодня Хьюман Райтс Вотч. Безудержные и систематические нарушения в системе уголовного правосудия Саудовской Аравии позволяют предположить, что маловероятно, чтобы кто-либо из мужчин получил справедливое судебное разбирательство. Саудовские активисты сообщили Хьюман Райтс Вотч, что 41 мужчина принадлежал к шиитскому мусульманскому меньшинству страны, которое долгое время страдало от системной дискриминации и насилия со стороны правительства. Многие саудовские шииты отбывают длительные сроки заключения, находятся в камере смертников или были казнены по обвинениям, связанным с протестами, после явно несправедливых судебных процессов.
Но тут пришли футболисты и за миллиарды долларов поют нам, что Саудовская Аравия рай правосудия и миролюбия на земле.
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catcher69
там даже женщинам в прошлом году машину разрешили водить а вот выходить без мужика из дома вроде как еще не разрешали вот интересно как тогда водить машину и зачем ???
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Максим Новиков
Почему ни один футболист не может быть честен с самим собой и просто не скажет «мне на все это по барабану. Я приехал сюда за деньгами»?
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glock17
Ответ Vitto
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Смертная казнь за критику шейха в твиттере, при этом человек даже не живёт в СА, а его арестовывают во время хаджа в Мекку, это нормальное решение?
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Nick Crosier
Роналду конечно один из самых простых ребят,прямо как любой из многих кто приезжает в СА.
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catcher69
Ответ Vitto
Ты в каком году живешь?
26 сентября 2017 года король Саудовской Аравии Салман указом разрешил женщинам водить автомобиль c 24 июня 2018 года.
ну ошибся немного ))))))
ЭТО ЛИ НЕ ДОСТИЖЕНИЕ ДЕМОКРАТИИ в СА !!!!!!!!!!!!!!

Передвижение женщин по стране очень ограниченно. Им не позволяется выходить за территорию дома без сопровождения мужа/родственника...
им кстати на великах еще нельзя ездить даже девочкам старше 10 лет вроде...
Глубинно !!!!!!!!!!!!!
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catcher69
Ответ Dzhansug Bukiya
Саудовская Аравия известна как один из самых смертоносных палачей в мире. В период с 2010 по 2021 год было казнено не менее 1243 человек. В 2022 году казнили не менее 147 человек. Казнь властями Саудовской Аравии 81 человека 12 марта 2022 года стала крупнейшей массовой казнью за последние годы, несмотря на недавние обещания ограничить применение смертной казни, заявила сегодня Хьюман Райтс Вотч. Безудержные и систематические нарушения в системе уголовного правосудия Саудовской Аравии позволяют предположить, что маловероятно, чтобы кто-либо из мужчин получил справедливое судебное разбирательство. Саудовские активисты сообщили Хьюман Райтс Вотч, что 41 мужчина принадлежал к шиитскому мусульманскому меньшинству страны, которое долгое время страдало от системной дискриминации и насилия со стороны правительства. Многие саудовские шииты отбывают длительные сроки заключения, находятся в камере смертников или были казнены по обвинениям, связанным с протестами, после явно несправедливых судебных процессов. Но тут пришли футболисты и за миллиарды долларов поют нам, что Саудовская Аравия рай правосудия и миролюбия на земле.
бабло побеждает всё...
за хорошие бабки они бы и бакассу объявили бы вегетарианцем и поборником прав человека...жаль что у бакасс не было столько бабла ))))))))
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catcher69
Ответ Максим Новиков
Почему ни один футболист не может быть честен с самим собой и просто не скажет «мне на все это по барабану. Я приехал сюда за деньгами»?
ну чтобы выглядеть типа лучше чем есть типа мы сюда не из любви к баблу а ради любви к искусству и самых лучших болельщиков в мире ))))))))))
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rigobersong
Школьного учителя казнят за твит, весь мир уже об этом знает, а Карасько живет в своем манямирке, позорище, лучше бы молчал!:))
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Роман
Там же не демократия. Если не видел, не означает что этого нет.
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YasAmura
Насколько я знаю, Криш с семьей живет в Бахрейне.
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catcher69
Ответ rigobersong
Школьного учителя казнят за твит, весь мир уже об этом знает, а Карасько живет в своем манямирке, позорище, лучше бы молчал!:))
охранитель саудовских скреп похоже))))
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catcher69
Ответ Vitto
5 лет! Это много... Остальные твои познания тоже отстают...
даааааааааааааа это целая жизнь !!!!!!!!!!!!!!!!!
целых 5 лет назад вот это да вот это я отстал то ли дело саудовская аравия !!!!!!!!!!!!!!!!!
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catcher69
Ответ Роман
Там же не демократия. Если не видел, не означает что этого нет.
СА теократическая монархия таких стран всего две(одна) вторая Ватикан если её вообще можно считать страной
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FNT
Ответ Максим Новиков
Почему ни один футболист не может быть честен с самим собой и просто не скажет «мне на все это по барабану. Я приехал сюда за деньгами»?
Малком по сути так сказал. Не настолько грубо, но смысл был именно такой.
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