Черникова хотели подписать «Лион» и «Фенербахче». «Краснодар» отказал

Теги Лион премьер-лига Россия лига 1 Франция Фенербахче высшая лига Турция Краснодар Александр Черников Фабрицио Романо Футбол

Александр Черников привлек внимание европейских клубов.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, минувшим летом «Лион» делал «Краснодару» предложение, но столкнулся с отказом. Также обсудить сделку хотел «Фенербахче».

В этом сезоне 23-летний полузащитник провел 7 игр в Мир РПЛ и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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19 комментариев

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Amalfitano
Тут вопрос. За какие деньги? А то складывается ясное ощущение, что европейские клубы тупо хотят воспользоваться ситуацией и скупить за бесценок то, что у них даже в Лиге 2 стоит дороже. Если как Тикнизяна за 3 ляма - тогда ходите мимо. Понятно почему его Краснодар не отпустил.
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unnamed01
Ответ Александр Ганичев
за еду играют?
вы видели базу там ? условия ? Черников насколько я знаю родом и краснодарского края , считай дома играет, в идеальных условиях . всем бы такое рабство
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Чумасик
Ответ luu
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Не утомился ещё эту ахинею писать по поводу любых трансфеов? Какие нафиг невыдуманные истории? Почему Черниковым не могут интересоваться иностранные клубы???
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Александр Ганичев
Ответ Censormorum
Уважаю Галицкого, но иногда из Краснодара доносятся отголоски рабства по отношению к воспитанникам. Понятное дело, что хозяин барин, но такое себе.
за еду играют?
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flash166
Ответ Amalfitano
Тут вопрос. За какие деньги? А то складывается ясное ощущение, что европейские клубы тупо хотят воспользоваться ситуацией и скупить за бесценок то, что у них даже в Лиге 2 стоит дороже. Если как Тикнизяна за 3 ляма - тогда ходите мимо. Понятно почему его Краснодар не отпустил.
На спортсе принято если за нашего игрока предлагают хоть мешок картошки , то надо отпускать сразу же!
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Артём Амирджанян
Очень хороший игрок
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Чумасик
Ответ luu
В смысле не утомился, про какие трансферы я ещё так писал, другалёк?
Каждый раз когда выходит новость про возможные трансферы российских игроков, вылезают тебе подобные и начинают постить высокомерную туфту про какие-то там невыдуманные истории с целью заработать плюсики
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Руслан Платонов
Черников хорош
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imaginary
ох, в мечтах, взять бы золото, а потом если не будет ЕК, то можно и отпускать...
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xoms
Быкам не стоит сейчас никого из ведущих отпускать, надеюсь в этом сезоне у них получится выйграть чемпионат или кубок
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Константин Эсперов
Ответ Amalfitano
Тут вопрос. За какие деньги? А то складывается ясное ощущение, что европейские клубы тупо хотят воспользоваться ситуацией и скупить за бесценок то, что у них даже в Лиге 2 стоит дороже. Если как Тикнизяна за 3 ляма - тогда ходите мимо. Понятно почему его Краснодар не отпустил.
Потому что смотрят ,что игрок уже состоялся , много на нем не заработаешь а лавка нужна , вот и получается 5 млн . Идут лесом пускай .
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Maxximus
Правильно, Лион во второй лиге будет играть в следующем году. Нечего делать там Черникову.
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Николай Васильков
Ответ luu
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Да да, Фабрицио Романо тот ещё выдумщик)
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Jan Paskel
Ответ Maxximus
Правильно, Лион во второй лиге будет играть в следующем году. Нечего делать там Черникову.
так с Черниковым может быть боролся бы за ЛЧ
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