Черникова хотели подписать «Лион» и «Фенербахче». «Краснодар» отказал
Александр Черников привлек внимание европейских клубов.
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, минувшим летом «Лион» делал «Краснодару» предложение, но столкнулся с отказом. Также обсудить сделку хотел «Фенербахче».
В этом сезоне 23-летний полузащитник провел 7 игр в Мир РПЛ и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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