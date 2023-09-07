Александр Черников привлек внимание европейских клубов.

Как сообщает инсайдер , минувшим летом « » делал « » предложение, но столкнулся с отказом. Также обсудить сделку хотел « ».

В этом сезоне 23-летний полузащитник провел 7 игр в Мир и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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