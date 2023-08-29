Воспитанник «Краснодара» Черников интересен «Лиону». Французы дают 5 млн евро, «быки» требуют больше
Александр Черников может продолжить карьеру в чемпионате Франции.
«Лион» предложил «Краснодару» 5 миллионов евро за 23-летнего полузащитника, сообщает «Чемпионат».
Российский клуб хочет выручить более крупную сумму за продажу игрока, переговоры продолжаются.
Черников – воспитанник «Краснодара», за основную команду он дебютировал в 2019 году. В прошлом сезоне Мир РПЛ хавбек провел 13 матчей.
Подробную статистику футболиста можно найти здесь.
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И ввиду геополитической ситуации надеются, что смогут купить по низкому ценнику добротного игрока.
Краснодар никого не купит за 6 млн
Каков бы не был уровень его игры - ценник смешной
Секта «надаехать» и «атпуститемальчиков» во всей красе
Конечно полностью на сайт бы я не стал опираться.
Но 5 лямов - нормальная цена за Черникова.
Хотя из-за травм могло сложиться неверное впечатление.
Скажем если бы Зенит захотел купить Тюкавина - Динамо выкатит ему ценник далеко за 20 лямов. А для евро клубов отпускные фиксированные - 15 миллионов.
Поэтому и за Адамова и за Марадишвили клубам пришлось переплачивать за условно говоря "паспорт" и адаптацию к РПЛ.