Воспитанник «Краснодара» Черников интересен «Лиону». Французы дают 5 млн евро, «быки» требуют больше

Теги Лион премьер-лига Россия лига 1 Франция возможные трансферы Краснодар Александр Черников Чемпионат.com Футбол

Александр Черников может продолжить карьеру в чемпионате Франции.

«Лион» предложил «Краснодару» 5 миллионов евро за 23-летнего полузащитника, сообщает «Чемпионат». 

Российский клуб хочет выручить более крупную сумму за продажу игрока, переговоры продолжаются. 

Черников – воспитанник «Краснодара», за основную команду он дебютировал в 2019 году. В прошлом сезоне Мир РПЛ хавбек провел 13 матчей.

Подробную статистику футболиста можно найти здесь

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55 комментариев

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Кирилл
Ответ jwbmwbqvih
А что вообще стало,что нашими стали так активно интересоваться за рубежом? По сравнению с прошлыми годами,конечно.
Увидели, что есть талантливая молодежь, которая играет в основах команд РПЛ с молодых лет.
И ввиду геополитической ситуации надеются, что смогут купить по низкому ценнику добротного игрока.
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Curforia
Ответ Игорь Петров
Надо отпускать, 5-6 миллионов адекватная цена, если предлагают
Адекватная цена за лидера и единственного опорника команды?
Краснодар никого не купит за 6 млн
+31
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Игорь Петров
Надо отпускать, 5-6 миллионов адекватная цена, если предлагают
+35
-13
+22
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che kaif
Академия Галицкого дает плоды.не зря вкладывал
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Паша
Ответ Зубы Дзюбы
Вполне адекватно. Абсолютно рядовой цпз
За 5 лямов во втордивах европейских продают и покупают. А тут у небедствующего Краснодара в вполне респектабельный Лион.
Каков бы не был уровень его игры - ценник смешной
+11
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jwbmwbqvih
А что вообще стало,что нашими стали так активно интересоваться за рубежом? По сравнению с прошлыми годами,конечно.
+10
-1
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Максим Прокофьев
Ответ Кирилл
Увидели, что есть талантливая молодежь, которая играет в основах команд РПЛ с молодых лет. И ввиду геополитической ситуации надеются, что смогут купить по низкому ценнику добротного игрока.
И не говори, в Европе совсем оборзели. Зенит купил 22летнего Адамова у Урала за 5 млн. для лавки, параллельно Челси покупал в то же окно украинца Мудрика за 100 млн. (как оказалось это игроки примерно одного уровня). Так вот Черников, это сейчас лучший опорник с паспортом, 23 лет, мощный и талантливый парень, он явно стоит не как Мудрик, но уж точно и не как Адамов... За 5 млн. французы могут у Краснодара купить другого опорника, Ленини но никак не Александра. Но меня расстраивает что местные хомячки на стороне иностранцев в этих вопросах и всеми своими чакрами радеют за то чтобы из РПЛ уехали все кто более менее хорошо играет, да ещё и за копейки, а потом этиже хомяковичи будут ныть что у нас третьесортные легионеры и дубоногие россияне играют и смотреть не на что...
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Максим Прокофьев
Ответ Игорь Петров
Надо отпускать, 5-6 миллионов адекватная цена, если предлагают
А может Краснодар за 5-6 млн. купить опорника уровня сборной в расцвете сил (не учитываю что адаптированного к РФ и РПЛ)? Конечно нет. Пусть за 2-3 млн. забирают другого опорника, Ленини, а Александр стоит дороже. С чего вдруг тут все думают, что если продавать за бугор, то за копейки, по европейским меркам, надо отдавать лучшее что у нас есть? Тут Локомотив Марадишвили на лавку покупал за 5 млн., а Зенит отваливалил 5 млн. за Арсена Адамова для своей лавки (это те же суммы, тот же возраст и тот же паспорт как у Черникова)
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SMART789
Ответ Игорь Петров
Надо отпускать, 5-6 миллионов адекватная цена, если предлагают
Легко разбрасывать игроками на воспитание которых ни копейки своих не потратил

Секта «надаехать» и «атпуститемальчиков» во всей красе
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itemme
Ответ Игорь Петров
Надо отпускать, 5-6 миллионов адекватная цена, если предлагают
Проще забить и играть с ним. Если дадут 8-9, то уже можно думать, а так это несерьёзно
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Всё знаю
Ответ tony
Вряд ли он стоит больше. Впрочем, Галицкому виднее.
По данным ТМ, его цена 2,5 ляма евро.
Конечно полностью на сайт бы я не стал опираться.
Но 5 лямов - нормальная цена за Черникова.
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Curforia
Ответ Игорь Петров
Какой он единственный, если есть Ленини?
А я не считаю Ленини игроком. Он очень плох и в отборе и в защите.
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Geronimo Good
Ответ Slavnov
Он в краснодаре то не основной
Вообще-то основной.
Хотя из-за травм могло сложиться неверное впечатление.
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Никита Самарин
Не верится, что Галицкий отпустит воспитанника за такие деньги. Тем более в этом сезоне, есть шанс побороться за тройку.
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bukvoed33
Будет отрадно, если российский клуб, станет похож на голландскую кузницу футбольных талантов..
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Паша
Пять миллионов действительно несерьезно. На шару наверное предложение закинули
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krokodilych
Ответ Slavnov
Он в краснодаре то не основной
Думаю, он был бы железным основным, если бы не травмы.
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россиян стали рассматривать в Европе, тенденция не плохая!
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nelmaa1950@mail.ru
Потеря Черникова,по моему мнению, для Краснодара будет более ощутима,чем Сперцяна.
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Тасманиец
Ответ Максим Прокофьев
А может Краснодар за 5-6 млн. купить опорника уровня сборной в расцвете сил (не учитываю что адаптированного к РФ и РПЛ)? Конечно нет. Пусть за 2-3 млн. забирают другого опорника, Ленини, а Александр стоит дороже. С чего вдруг тут все думают, что если продавать за бугор, то за копейки, по европейским меркам, надо отдавать лучшее что у нас есть? Тут Локомотив Марадишвили на лавку покупал за 5 млн., а Зенит отваливалил 5 млн. за Арсена Адамова для своей лавки (это те же суммы, тот же возраст и тот же паспорт как у Черникова)
Не забывайте что на внутренние продажи ценник у нас резко возрастает.
Скажем если бы Зенит захотел купить Тюкавина - Динамо выкатит ему ценник далеко за 20 лямов. А для евро клубов отпускные фиксированные - 15 миллионов.

Поэтому и за Адамова и за Марадишвили клубам пришлось переплачивать за условно говоря "паспорт" и адаптацию к РПЛ.
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Eugn_eugn
Больше стоит, топовый опорник
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Дмитрий Дашковский
Ответ nolan_90
Да развеж самодуры из Краснодара его отпустят, хоть за 5, хоть за 10?
А чего в России только краснодар самодуры помоем вся РПЛ самодуры можно заработать на игроке но футбол России и бизнес это несопоставимые вещи пока государство кормит
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Матвей Суицидин
очень сомневаюсь
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Curforia
Ответ Паша
Это 7 лет назад было, с тех пор цены немного подросли. Арсен во всех топах самых перспективных игроков с 17 лет числится. Если б не СВО никто бы и читать без смеха предложение на 12 млн не стал
Тогда бы Арсен через год ушёл бесплатно.
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Ростовский
Ответ jwbmwbqvih
А что вообще стало,что нашими стали так активно интересоваться за рубежом? По сравнению с прошлыми годами,конечно.
Также и раньше интересовались. Дальше интереса редко когда заходит.
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