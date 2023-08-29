Воспитанник «Краснодара» Черников интересен «Лиону». Французы дают 5 млн евро, «быки» требуют больше

Александр Черников может продолжить карьеру в чемпионате Франции.

« » предложил «Краснодару» 5 миллионов евро за 23-летнего полузащитника, сообщает «Чемпионат».

Российский клуб хочет выручить более крупную сумму за продажу игрока, переговоры продолжаются.

– воспитанник « », за основную команду он дебютировал в 2019 году. В прошлом сезоне Мир хавбек провел 13 матчей.

Подробную статистику футболиста можно найти здесь.

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