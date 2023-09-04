Аллегри о «Ювентусе»: «Мы не в числе фаворитов, «Интер», «Милан» и «Наполи» лучше готовы к борьбе за скудетто. Нельзя выходить с пистолетом против танка»

Массимилиано Аллегри попросил не включать «Ювентус» в число фаворитов Серии А.

«Мы провели хорошую игру против « », непростого соперника. Мы почти ничего не позволяли ему создавать, но и сами должны действовать спокойнее на последней трети поля и в случаях с последним пасом, мы слишком нервные. Это то, что со временем мы улучшим.

Никому не нравится пропускать Лигу чемпионов. Мы заняли в таблице третье место. Легко говорить, что «Ювентус» провалил прошлый сезон, но без снятия очков мы были бы третьими.

В лиге есть команды, которые лучше подготовлены к борьбе за скудетто: « », « », « ». Нам нужно постараться не отставать от них и попасть в четверку.

Что-то может произойти, и мы вступим в борьбу за скудетто, но нельзя сказать, что мы в числе фаворитов.

Ум тренера проявляется в том, чтобы понимать, какие игроки есть у него в распоряжении. Нельзя выходить с пистолетом против танка, нужна другая стратегия. В этом сезоне у нас есть не очень опытные футболисты, но ноги у них есть. Как говорил Арьедо Брайда, бегать в футболе необязательно, но это помогает.

Я не хочу говорить, что все настолько просто, потому что знаю, что не всем это нравится, но я скажу, что вещи, кажущиеся на бумаге самыми простыми, обычно сложнее прочих», – заявил главный тренер « » в интервью Sky Sport Italia.

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