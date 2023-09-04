Аллегри о «Ювентусе»: «Мы не в числе фаворитов, «Интер», «Милан» и «Наполи» лучше готовы к борьбе за скудетто. Нельзя выходить с пистолетом против танка»
Массимилиано Аллегри попросил не включать «Ювентус» в число фаворитов Серии А.
«Мы провели хорошую игру против «Эмполи», непростого соперника. Мы почти ничего не позволяли ему создавать, но и сами должны действовать спокойнее на последней трети поля и в случаях с последним пасом, мы слишком нервные. Это то, что со временем мы улучшим.
Никому не нравится пропускать Лигу чемпионов. Мы заняли в таблице третье место. Легко говорить, что «Ювентус» провалил прошлый сезон, но без снятия очков мы были бы третьими.
В лиге есть команды, которые лучше подготовлены к борьбе за скудетто: «Интер», «Милан», «Наполи». Нам нужно постараться не отставать от них и попасть в четверку.
Что-то может произойти, и мы вступим в борьбу за скудетто, но нельзя сказать, что мы в числе фаворитов.
Ум тренера проявляется в том, чтобы понимать, какие игроки есть у него в распоряжении. Нельзя выходить с пистолетом против танка, нужна другая стратегия. В этом сезоне у нас есть не очень опытные футболисты, но ноги у них есть. Как говорил Арьедо Брайда, бегать в футболе необязательно, но это помогает.
Я не хочу говорить, что все настолько просто, потому что знаю, что не всем это нравится, но я скажу, что вещи, кажущиеся на бумаге самыми простыми, обычно сложнее прочих», – заявил главный тренер «Ювентуса» в интервью Sky Sport Italia.
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Аллегри более адекватен, чем многие эксперты на сайте.
По моему, здесь некоторые думают, что они команду знают лучше тренера, и оттого смотрятся глупо.
Я убежден, Аллегри работает честно, и много делает для команды, и более трезво оценивает возможности футболистов.
В Ювентусе нет игроков самого высокого мирового класса, и странно здесь читать тех, кто думает, что условный "Гвардиола" добился бы лучщего.
Нет, Гвардиола поменял бы состав, правда в этом.
Остались бы Гатти, и еще парочка.
Тем более интресно наблюдать за работой Аллегри, за всем в Ювентусе, это захватывающий период, у него свои прелести.
Кстати, я замечаю некоторые улучщения.
Например, в периметре защиты Ювентус очень цепко начал играть, это важно.
Вынос мяча стал лучше, и есть компановка в центре.
Правда, Локателли, Миретти играют не так, как хотелось бы.
Лпроная зона не работает, для клуба такого масштаба очень слабых опорников имеем.
И с Фаджиоли команда теряется, хотя он сам смотрится неплохо при этом.
Идет работа.
После 10 лет гегемонии такие перестройки неизбежны.
А как еще?
Комбиазо и Веа отличные приобретения.
Будет трудно в этом году, и понимающие люди ждут.
В следующем году будет играть на титул Ювентус.
Очень хотелось бы, чтобы Берранечеа во Фризононе имел практику, и прибавлял.
У меня очень большие ожидания от парня.
Если окрепнет, и поймет построения в Италии, Ювентус может заполучить опорника, которого нет в команде.
Надо ждать, в этот тяжелый период только Аллегри должен быть у руля.
На другого тренера время понадобится, финансы и все может пойти хуже.
Я так думаю.
В следующем сезоне будет играть на титул говоришь? Он и в следующем будет говорить, что место в зоне ЛЧ - наше всё.
За работой Аллегри интересно наблюдать? То есть та тошнота, которую демонстрирует Юве - это интересно?
О какой работе идёт речь, если третий сезон подряд не игра, а днище. Нет ни одной наигранной комбинации, футболисты не знают, что делать, переходя половину поля соперника.
Никаких идей в атаке и так третий год. О какой работе Аллегри может идти речь? У него Маккени - латераль, Сандро - цз.. До этого был латералем Кьеза, теперь он ОФ, но только не вингер.. И это только малая часть. У него ни один футболист не прогрессирует.. Его нужно гнать поганой метлой с клуба и забыть, как страшный сон
Так что этот сезон надо рассматривать как переходный и надо быть реалистами попасть в 3-4 в этом сезрне будет успехом.
А сколько ему времени нужно будет?
Два года, три года.....
Или вы волщебника с палочкой пригласите?
Но ваше мнение тоже мнение.
Кьеза латерлея играл? В каком матче конкретно?
А Маккени где должен играть? В центре нападения?
Аллегри выишрывал чемпионаты, и имеет опыт побед, и что самое главное, он имеет опыт и навыки построения команды.
А вы чего хотите?
Чтоб пришел кто?
Кто сразу даст победы?
Я считаю, Аллегри часть команды, и несомненнно является одним из символов.
Его надо уважать, как и команду.
Он не враг, он наш, он помогает.
Но если вы хотите побед в каждрм сезоне или в каждом матче в период перестройки.....
За команду болеют и переживают комплексно, и такие интересные проекты, что Ювентус затеял, часть футбола, интересная часть.
Наверное, вы все время выигрываете в домино.
Костич/Кьеза - Влахович/Милик/Кин - Веа/Кьеза/Кин
Рабьо - Локателли - Погба
Камбьяссо - Гатти - Бремер - Данило
но нет мы 3 года подряд будем в помоечные 352 играть