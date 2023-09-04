Аллегри о «Ювентусе»: «Мы не в числе фаворитов, «Интер», «Милан» и «Наполи» лучше готовы к борьбе за скудетто. Нельзя выходить с пистолетом против танка»

Теги Интер Милан Эмполи Ювентус серия А Италия Наполи Массимилиано Аллегри Арьедо Брайда Футбол

Массимилиано Аллегри попросил не включать «Ювентус» в число фаворитов Серии А.

«Мы провели хорошую игру против «Эмполи», непростого соперника. Мы почти ничего не позволяли ему создавать, но и сами должны действовать спокойнее на последней трети поля и в случаях с последним пасом, мы слишком нервные. Это то, что со временем мы улучшим.

Никому не нравится пропускать Лигу чемпионов. Мы заняли в таблице третье место. Легко говорить, что «Ювентус» провалил прошлый сезон, но без снятия очков мы были бы третьими.

В лиге есть команды, которые лучше подготовлены к борьбе за скудетто: «Интер», «Милан», «Наполи». Нам нужно постараться не отставать от них и попасть в четверку.

Что-то может произойти, и мы вступим в борьбу за скудетто, но нельзя сказать, что мы в числе фаворитов.

Ум тренера проявляется в том, чтобы понимать, какие игроки есть у него в распоряжении. Нельзя выходить с пистолетом против танка, нужна другая стратегия. В этом сезоне у нас есть не очень опытные футболисты, но ноги у них есть. Как говорил Арьедо Брайда, бегать в футболе необязательно, но это помогает.

Я не хочу говорить, что все настолько просто, потому что знаю, что не всем это нравится, но я скажу, что вещи, кажущиеся на бумаге самыми простыми, обычно сложнее прочих», – заявил главный тренер «Ювентуса» в интервью Sky Sport Italia.

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку

Материалы по теме

37 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
градус ненависти
Я бы сказал по-другому: нельзя лететь с трактористом вместо пилота
+92
-7
+85
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Барберис
Ответ градус ненависти
Я бы сказал по-другому: нельзя лететь с трактористом вместо пилота
Я бы сказал, более ближе к истине.
Аллегри более адекватен, чем многие эксперты на сайте.
По моему, здесь некоторые думают, что они команду знают лучше тренера, и оттого смотрятся глупо.

Я убежден, Аллегри работает честно, и много делает для команды, и более трезво оценивает возможности футболистов.
В Ювентусе нет игроков самого высокого мирового класса, и странно здесь читать тех, кто думает, что условный "Гвардиола" добился бы лучщего.
Нет, Гвардиола поменял бы состав, правда в этом.
Остались бы Гатти, и еще парочка.
Тем более интресно наблюдать за работой Аллегри, за всем в Ювентусе, это захватывающий период, у него свои прелести.

Кстати, я замечаю некоторые улучщения.
Например, в периметре защиты Ювентус очень цепко начал играть, это важно.
Вынос мяча стал лучше, и есть компановка в центре.
Правда, Локателли, Миретти играют не так, как хотелось бы.
Лпроная зона не работает, для клуба такого масштаба очень слабых опорников имеем.
И с Фаджиоли команда теряется, хотя он сам смотрится неплохо при этом.

Идет работа.
После 10 лет гегемонии такие перестройки неизбежны.

А как еще?
Комбиазо и Веа отличные приобретения.
Будет трудно в этом году, и понимающие люди ждут.
В следующем году будет играть на титул Ювентус.
Очень хотелось бы, чтобы Берранечеа во Фризононе имел практику, и прибавлял.
У меня очень большие ожидания от парня.
Если окрепнет, и поймет построения в Италии, Ювентус может заполучить опорника, которого нет в команде.
Надо ждать, в этот тяжелый период только Аллегри должен быть у руля.
На другого тренера время понадобится, финансы и все может пойти хуже.
Я так думаю.
+42
-16
+26
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Ответ Syog1010
Применяется, ни у кого состав не сильнее, чем у Юве
У Ювентуса четвёртый по стоимости состав, после Наполи, Милана и Интера. И почти на ровне с Ромой. Ни о какой борьбе за чемпионство, действительно, речи быть не может.
+19
-7
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Самозанятый
Какое же позорище...
+18
-7
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тухель
Не знаю почему так подгорает. Если состав Наполи я не считаю сильнее состава Юве и считаю чемпионство просто стечением многих случайностей, то состав Милана и Интера я считаю сильнее состава Ювентуса. У миланских грандов есть Мартинес, Барелла, Леао, Эрнандес это бесспорные топ игроки и такого уровня игроков у нынешнего Юве нет.
+12
-5
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tahir Turk
Ответ Барберис
Я бы сказал, более ближе к истине. Аллегри более адекватен, чем многие эксперты на сайте. По моему, здесь некоторые думают, что они команду знают лучше тренера, и оттого смотрятся глупо. Я убежден, Аллегри работает честно, и много делает для команды, и более трезво оценивает возможности футболистов. В Ювентусе нет игроков самого высокого мирового класса, и странно здесь читать тех, кто думает, что условный "Гвардиола" добился бы лучщего. Нет, Гвардиола поменял бы состав, правда в этом. Остались бы Гатти, и еще парочка. Тем более интресно наблюдать за работой Аллегри, за всем в Ювентусе, это захватывающий период, у него свои прелести. Кстати, я замечаю некоторые улучщения. Например, в периметре защиты Ювентус очень цепко начал играть, это важно. Вынос мяча стал лучше, и есть компановка в центре. Правда, Локателли, Миретти играют не так, как хотелось бы. Лпроная зона не работает, для клуба такого масштаба очень слабых опорников имеем. И с Фаджиоли команда теряется, хотя он сам смотрится неплохо при этом. Идет работа. После 10 лет гегемонии такие перестройки неизбежны. А как еще? Комбиазо и Веа отличные приобретения. Будет трудно в этом году, и понимающие люди ждут. В следующем году будет играть на титул Ювентус. Очень хотелось бы, чтобы Берранечеа во Фризононе имел практику, и прибавлял. У меня очень большие ожидания от парня. Если окрепнет, и поймет построения в Италии, Ювентус может заполучить опорника, которого нет в команде. Надо ждать, в этот тяжелый период только Аллегри должен быть у руля. На другого тренера время понадобится, финансы и все может пойти хуже. Я так думаю.
браво! аплодирую стоя! я абсолютно так же думаю! Аллегри это топ тренер, даёт результат даже без нужных игроков, красивую игру нужно ставить очень долго, для этого ещё и ресурс нужен, а пока в стиле Курбан Бекиича
+12
-5
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Cash_flow
Ответ casuals
Кьеза топовее всех перечисленных
Хаха
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Петлин
Ответ Барберис
Я бы сказал, более ближе к истине. Аллегри более адекватен, чем многие эксперты на сайте. По моему, здесь некоторые думают, что они команду знают лучше тренера, и оттого смотрятся глупо. Я убежден, Аллегри работает честно, и много делает для команды, и более трезво оценивает возможности футболистов. В Ювентусе нет игроков самого высокого мирового класса, и странно здесь читать тех, кто думает, что условный "Гвардиола" добился бы лучщего. Нет, Гвардиола поменял бы состав, правда в этом. Остались бы Гатти, и еще парочка. Тем более интресно наблюдать за работой Аллегри, за всем в Ювентусе, это захватывающий период, у него свои прелести. Кстати, я замечаю некоторые улучщения. Например, в периметре защиты Ювентус очень цепко начал играть, это важно. Вынос мяча стал лучше, и есть компановка в центре. Правда, Локателли, Миретти играют не так, как хотелось бы. Лпроная зона не работает, для клуба такого масштаба очень слабых опорников имеем. И с Фаджиоли команда теряется, хотя он сам смотрится неплохо при этом. Идет работа. После 10 лет гегемонии такие перестройки неизбежны. А как еще? Комбиазо и Веа отличные приобретения. Будет трудно в этом году, и понимающие люди ждут. В следующем году будет играть на титул Ювентус. Очень хотелось бы, чтобы Берранечеа во Фризононе имел практику, и прибавлял. У меня очень большие ожидания от парня. Если окрепнет, и поймет построения в Италии, Ювентус может заполучить опорника, которого нет в команде. Надо ждать, в этот тяжелый период только Аллегри должен быть у руля. На другого тренера время понадобится, финансы и все может пойти хуже. Я так думаю.
Здесь некоторые думают, что состав для Италии подходит, чтоб бороться за скудетто. И глупо смотрится тренер Юве, для которого зона ЛЧ - предел мечтаний. Такого тренера не должно быть в Ювентусе.
В следующем сезоне будет играть на титул говоришь? Он и в следующем будет говорить, что место в зоне ЛЧ - наше всё.
За работой Аллегри интересно наблюдать? То есть та тошнота, которую демонстрирует Юве - это интересно?
О какой работе идёт речь, если третий сезон подряд не игра, а днище. Нет ни одной наигранной комбинации, футболисты не знают, что делать, переходя половину поля соперника.
Никаких идей в атаке и так третий год. О какой работе Аллегри может идти речь? У него Маккени - латераль, Сандро - цз.. До этого был латералем Кьеза, теперь он ОФ, но только не вингер.. И это только малая часть. У него ни один футболист не прогрессирует.. Его нужно гнать поганой метлой с клуба и забыть, как страшный сон
+8
-3
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Шамиль Исаев
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ casuals
Кьеза топовее всех перечисленных
Во сне
+16
-11
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тео Эрнандес
Такого слабого состава у Юве я ещё не видел ..
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
casuals
Ответ Тухель
Не знаю почему так подгорает. Если состав Наполи я не считаю сильнее состава Юве и считаю чемпионство просто стечением многих случайностей, то состав Милана и Интера я считаю сильнее состава Ювентуса. У миланских грандов есть Мартинес, Барелла, Леао, Эрнандес это бесспорные топ игроки и такого уровня игроков у нынешнего Юве нет.
Кьеза топовее всех перечисленных
+19
-17
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ricardo Izecson
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
У Ювентуса четвёртый по стоимости состав, после Наполи, Милана и Интера. И почти на ровне с Ромой. Ни о какой борьбе за чемпионство, действительно, речи быть не может.
стоимостью составов оцениваются шансы?)тот же Наполи прокачал своих лидеров,поэтому они и стали дороже стоить)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
snowie
Реально в этом сезоне Интер и Милан выглядят впечатляюще и по составу и по игре , причем у обоих отличные скамейки. Если мы остались примерно на том же уровне ( хотя ушло очень много игроков), то миланские клубы стали только сильнее. Плюс еще Рома очень качественно усилилась , первые три тура не должны сбивать с толку.
Так что этот сезон надо рассматривать как переходный и надо быть реалистами попасть в 3-4 в этом сезрне будет успехом.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alexx1981 Borzw
Ответ Тео Эрнандес
Комментарий удален пользователем
Если все полевые игроки обеих команд за линией,то офсайд не фиксируеться👆
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
geoo9
Помню Конте за разговоры в таком русле вся фанатская база крыла он что то про ресторан говорил кажется
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Виктор Богданов
Ответ Тео Эрнандес
Вчера ели выиграли у последней команды, конечно Юве не претендент на чемпионство ..
Еле выиграли , да. Перекладина, штанга, пенка нереализованная - прям еле-еле. Команда в перестройке и игра обычно донельзя скучная. Но в этот раз играли спокойно и атаковали
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Константин Эсперов
Ответ Тео Эрнандес
Такого слабого состава у Юве я ещё не видел ..
Ну это Европа . Там потенциал большой у игроков всегда есть . Сейчас может слабый , а через полгода уже ничего .
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тео Эрнандес
Ответ Alexx1981 Borzw
Если все полевые игроки обеих команд за линией,то офсайд не фиксируеться👆
Спасибо, понял, я этого не знал :)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Барберис
Ответ Сергей Петлин
Здесь некоторые думают, что состав для Италии подходит, чтоб бороться за скудетто. И глупо смотрится тренер Юве, для которого зона ЛЧ - предел мечтаний. Такого тренера не должно быть в Ювентусе. В следующем сезоне будет играть на титул говоришь? Он и в следующем будет говорить, что место в зоне ЛЧ - наше всё. За работой Аллегри интересно наблюдать? То есть та тошнота, которую демонстрирует Юве - это интересно? О какой работе идёт речь, если третий сезон подряд не игра, а днище. Нет ни одной наигранной комбинации, футболисты не знают, что делать, переходя половину поля соперника. Никаких идей в атаке и так третий год. О какой работе Аллегри может идти речь? У него Маккени - латераль, Сандро - цз.. До этого был латералем Кьеза, теперь он ОФ, но только не вингер.. И это только малая часть. У него ни один футболист не прогрессирует.. Его нужно гнать поганой метлой с клуба и забыть, как страшный сон
В общем, пригласить другого тренера....
А сколько ему времени нужно будет?
Два года, три года.....

Или вы волщебника с палочкой пригласите?

Но ваше мнение тоже мнение.
Кьеза латерлея играл? В каком матче конкретно?

А Маккени где должен играть? В центре нападения?

Аллегри выишрывал чемпионаты, и имеет опыт побед, и что самое главное, он имеет опыт и навыки построения команды.

А вы чего хотите?
Чтоб пришел кто?

Кто сразу даст победы?

Я считаю, Аллегри часть команды, и несомненнно является одним из символов.
Его надо уважать, как и команду.
Он не враг, он наш, он помогает.
Но если вы хотите побед в каждрм сезоне или в каждом матче в период перестройки.....

За команду болеют и переживают комплексно, и такие интересные проекты, что Ювентус затеял, часть футбола, интересная часть.

Наверное, вы все время выигрываете в домино.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
оптовый покупатель скудетто из турина
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Syog1010
Применяется, ни у кого состав не сильнее, чем у Юве
похожие мнения и у меня о ситуации. Макс скромняга. а на деле может выйти так, что за скудо будем бороться до последнего. Неаполь и две римские выглядят хуже по перспективам.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dzhansug Bukiya
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
У Ювентуса четвёртый по стоимости состав, после Наполи, Милана и Интера. И почти на ровне с Ромой. Ни о какой борьбе за чемпионство, действительно, речи быть не может.
И можно играть атакующие 433
Костич/Кьеза - Влахович/Милик/Кин - Веа/Кьеза/Кин
Рабьо - Локателли - Погба
Камбьяссо - Гатти - Бремер - Данило
но нет мы 3 года подряд будем в помоечные 352 играть
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
FEF2
самый большой зарплатный фонд, наверное
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тео Эрнандес
Комментарий удален пользователем
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Владимир Георгия
Касаемо Наполи,- команда лопатит бестолку, нет чётких комбинаций. Выяснилось , что у игроков не поставлен удар по воротам,- надо бить в дырку в воротах, а не просто в направлении ворот, игроки не видят хладнокровно брешь в воротах. В любой ситуации необходимо бить в ту цель , где вратарь не сможет парировать. Гарсия надо работать с игроками в плане ударов из любого положения. Голер там Осимхен, далее Хвича. Побольше нужно комбинаций с Хвичей, так как именно он способен отдавать Осимхену голевой пас. Но у Хвичи нет напарника для раскрутки комбинации. Я к тому , что Хвича проявил диспетчерские качества.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий Кожевин
Теперь бы еще друга Аллегри заслушать
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий