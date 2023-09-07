Первый гол Кузяева за «Гавр» номинирован на звание лучшего в августе в Лиге 1

Теги Марсель лига 1 Франция рейтинги Реймс Страсбур Гавр Лорьян Брест Кенни Лала Далер Кузяев Ромен Февр Тедди Теума Аззедин Унаи Футбол

Гол Кузяева в ворота «Бреста» номинирован на лучший гол месяца в Лиге 1.

Гол в ворота «Бреста» во 2-м туре Лиги 1 стал для Кузяева дебютным в составе «Гавра». Российский полузащитник сравнял счет на 52-й минуте матча, забив в касание с линии штрафной.

Также награду могут получить Кенни Лала («Страсбур»), Аззедин Унаи («Марсель»), Ромен Февр («Лорьян») и Тедди Теума («Реймс»).

Кузяев перешел в «Гавр» этим летом в качестве свободного агента после ухода из «Зенита». Подробно с его статистикой Кузяева можно ознакомиться здесь.

«Месси было бы нестыдно за такой мяч». Первый гол Кузяева во Франции – 💥

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18 комментариев

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Leon Betov
Наконец в Лиге 1 появился полузащитник мирового уровня
+92
-3
+89
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tolobas
Как на тренировке, даже не радуется
+43
0
+43
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Постой...Я тебя знаю!
И так скромно пошел, будто вообще ничего не случилось)
+27
0
+27
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KKA
Ответ Постой...Я тебя знаю!
И так скромно пошел, будто вообще ничего не случилось)
Он такой всегда )
+16
0
+16
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BVB 09
Проголосовать за гол Далера можно тут 👇👇👇
https://story.tl/ligue1-butdumois-aout23
+14
0
+14
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MAXIMum1
Гол породистый, ничего не скажешь.
+5
0
+5
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Leon Betov
Наконец в Лиге 1 появился полузащитник мирового уровня
Да что там мирового, Всероссийского!©️😎
+4
0
+4
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Тиджани Бабангида
Гол,конечно,блестящий,но и конкуренты под стать
+4
-1
+3
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che kaif
Ответ Leon Betov
Наконец в Лиге 1 появился полузащитник мирового уровня
Головин нервно курит в сторонке
+6
-3
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hypnotoad94
Гол очень породистый, но Далер там уже неприлично сильно лидирует, как бы за накрутку не приняли)
+3
0
+3
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Правдоруб Денисов
Классный гол
+2
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Северный болельщик
Молодец, Далер! Сбылась его мечта поиграть в ТОП-5
+2
-1
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Никита Лутченко
Ответ tolobas
Как на тренировке, даже не радуется
Да он никогда не радуется
+2
-1
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kutavlik
Вот даже только ради этого гола стоило переходить!!!!
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Бронислав Каминский
Кузяев топарь конечно...Лет на 5 моложе был бы,мог бы в АПЛ куда-нибудь уехать бокс-ту-боксом
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okkervil
А что," ихним нравится!"
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alexmixer9
Ответ Бронислав Каминский
Кузяев топарь конечно...Лет на 5 моложе был бы,мог бы в АПЛ куда-нибудь уехать бокс-ту-боксом
И странно что не ушёл,потому что как по мне он в Зените не был ни любимцем фанатов, ни Семака, такой обычный работяга
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Бронислав Каминский
Ответ alexmixer9
И странно что не ушёл,потому что как по мне он в Зените не был ни любимцем фанатов, ни Семака, такой обычный работяга
Я думаю,что это заблуждение.Фанаты его любили и уважали,а Семак ценил за универсализм.Кузяев на многих позициях играл,от родной в центре поля,до вингера и крайнего защитника)Вроде даже ЦЗ как-то сыграл в тройке защитников
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