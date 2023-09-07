Первый гол Кузяева за «Гавр» номинирован на звание лучшего в августе в Лиге 1
Гол Кузяева в ворота «Бреста» номинирован на лучший гол месяца в Лиге 1.
Гол в ворота «Бреста» во 2-м туре Лиги 1 стал для Кузяева дебютным в составе «Гавра». Российский полузащитник сравнял счет на 52-й минуте матча, забив в касание с линии штрафной.
Также награду могут получить Кенни Лала («Страсбур»), Аззедин Унаи («Марсель»), Ромен Февр («Лорьян») и Тедди Теума («Реймс»).
Кузяев перешел в «Гавр» этим летом в качестве свободного агента после ухода из «Зенита». Подробно с его статистикой Кузяева можно ознакомиться здесь.
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