Первый гол Кузяева за «Гавр» номинирован на звание лучшего в августе в Лиге 1

Гол Кузяева в ворота «Бреста» номинирован на лучший гол месяца в Лиге 1.

Гол в ворота «Бреста» во 2-м туре Лиги 1 стал для Кузяева дебютным в составе « ». Российский полузащитник сравнял счет на 52-й минуте матча, забив в касание с линии штрафной.

Также награду могут получить Кенни Лала («Страсбур»), Аззедин Унаи («Марсель»), Ромен Февр («Лорьян») и Тедди Теума («Реймс»).

Кузяев перешел в «Гавр» этим летом в качестве свободного агента после ухода из « ». Подробно с его статистикой Кузяева можно ознакомиться здесь.

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