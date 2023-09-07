Коло-Муани о «ПСЖ»: «Готов умереть за эту футболку. Я болел за клуб в детстве, это мой город – приятно вернуться к истокам»

Теги ПСЖ лига 1 Франция Рандаль Коло-Муани Футбол

Рандаль Коло-Муани объяснил, почему решил перейти в «ПСЖ».

«Это клуб, за который я болел в детстве, и место, где я вырос. Это мой город, поэтому я хотел сделать все, чтобы приехать сюда. Всегда приятно вернуться к истокам и постараться достичь как можно большего с клубом, который я люблю.

К тому же мне нравится, как тренер работает с этой новой командой и проектом, который меня очень привлекает. Теперь пора приниматься за работу!

Думаю, я готов помочь товарищам зайти как можно дальше. Я из тех, кто выкладывается на поле полностью. Поэтому я буду готов умереть за эту футболку», – сказал форвард «ПСЖ».

«ПСЖ» этим летом купил нападающего у «Айнтрахта» за 95 млн евро.

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5 комментариев

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TheItalian204
Ответ Stewart D.
болел в детстве ахахаахахахах
Ну а что смешного. У ПСЖ в конце 90ых начале нулевых была добротная команда. Рональдиньо, Жюли..
+8
-1
+7
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svft
родителям, которые отдают детей в футбол, нужно на всякий случай накупить футболок разных клубов и в каждой свое дитятко сфотографировать, может пригодиться.
+7
-1
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Mihail Parshin
Ответ TheItalian204
Ну а что смешного. У ПСЖ в конце 90ых начале нулевых была добротная команда. Рональдиньо, Жюли..
Семак еще
+2
0
+2
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Имя Фамилия
Ответ svft
родителям, которые отдают детей в футбол, нужно на всякий случай накупить футболок разных клубов и в каждой свое дитятко сфотографировать, может пригодиться.
Точно это обман ради классов. А ещё его родили и вырастили в Париже, чтобы всех обмануть, якобы он болел за ПСЖ.
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