Где смотреть сборная Северной Македонии – сборная Италии, во сколько прямая трансляция матча, Евро 2024 отборочный турнир 9 сентября
В субботу, 9 сентября, сыграют сборная Северной Македонии и сборная Италии в рамках Евро 2024 Отборочного Турнира.
🔥Знаешь кто победит? Забирай фрибет до 7 000₽ и сделай просмотр футбола ярче!💰
- Игра пройдет на стадионе «Филипп II».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч ТВ.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют сборная Северной Македонии – сборная Италии
- Начало матча запланировано на 21:45 по московскому времени.
Сборная Северной Македонии: все новости
Евро 2024 отборочный турнир: все новости
Комментарии