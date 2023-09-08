Ситуация в тех европейских отборочных группах, где команды участвовали в финальном турнире Лиги Наций, выглядит очень запутанной. К таковым относится и группа А, где неожиданный лидер сборная Шотландии уже сыграла все четыре поединка первого круга, а вот испанцы провели всего два матча и спокойно чувствовать себя пока не могут, поскольку у них 50-процентный результат — победа и поражение. Одно как раз от сборной Шотландии в гостях, что во многом позволило британцам занять промежуточное первое место и сделать серьезную заявку на участие в Евро 2024. Для сборной Грузии два предстоящих матча будут определяющими. После трех игр у нее по одной победе, ничьей и поражению. В случае проигрыша испанцам затем предстоит поездка в Норвегию, которая тоже претендует на первые два места. В общем ситуация в группе в данный момент выглядит очень сложной, и только киприоты, которые потерпели три поражения в трех матчах могут уже практически ни на что не рассчитывать.

За испанцев становится несколько тревожно. Во-первых, у сборной Грузии сейчас подобрался очень хороший состав, и дома они точно не захотят уступать, во-вторых сами испанцы насторожили своих болельщиков поражением от команды Шотландии. Правда, компенсацией за все это стала победа в Лиге Наций и, как минимум, стыковые матчи «фурия роха» себе гарантировала. Но когда речь заходит об испанцах, то даже как-то неприлично вспоминать о возможности стыковых поединков. Скорее всего, в Грузии мы вновь увидим тех самых испанцев. которые легко и непринужденно проходят отбор. Матч состоится в Тбилиси на стадионе имени Бориса Пайчадзе, начало в 19:00 по московскому времени.

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Рекомендуемые ставки: П2, Ф1 (+1,5), ТБ 2,5

Грузия

В советские времена грузинский футбол считался третьим по силе после российского и украинского. По крайней мере, только клубы Украины и Грузии побеждали в еврокубках, да и в сборной СССР грузин всегда было много. Представлялось, что и после обретения независимости футбол не останется на задворках, но на поверку вышло, что успехов у команды практически нет. Уже тридцать лет сборная страны предпринимает попытки попасть в финальный турнир чемпионата мира или Европы, но лучшим их достижением на этом пути было третье место в отборочной европейской группе в 1996 году и то же место в отборочной группе к чемпионату мира 2002 года.

Причем нельзя сказать, что исчезли яркие футболисты. На всю Европу гремели имена Каха Каладзе, Шоты Арвеладзе, Георгия Деметрадзе, Темури Кецбая и других. При этом создать сильную сборную никак не получалось. Пожалуй, сейчас появился шанс претендовать на что-то большее, чем просто яркая игра в определенные моменты. Во-первых выросло новое поколение молодых интересных игроков, среди которых особняком стоит Хвича Кварацхелия. Авансы ему раздавали, когда он в юном возрасте играл в России, но раскрылся он все-таки позднее. Сначала феерил в батумском «Динамо», затем перешел в «Наполи» и стал одним из героев прошлого сезона, приведя команду к третьему в истории чемпионскому званию.

Во-вторых, стоит отметить работу французского наставника Вилли Саньоля, который поработал с молодежной сборной Франции и был помощником Карло Анчелотти в «Баварии». Свою состоятельность грузинам нужно доказывать в матчах с сильными соперниками, испанцы тут очень кстати. Перед вами результаты пяти последних матчей команды.

Квалификация ЧЕ. 20.06.2023, Шотландия — Грузия — 2 : 0

— Грузия — : 0 Квалификация ЧЕ. 17.06.2023, Кипр — Грузия — 1 : 2

— 1 : Квалификация ЧЕ. 28.03.2023, Грузия — Норвегия — 1 : 1

Товарищеский. 25.03.2023, Грузия — Монголия — 6 : 1

— Монголия — : 1 Товарищеский. 17.11.2022, Марокко — Грузия — 3 : 0

Факты и цифры

Сборная Грузии ни разу в истории не смогла пробиться на чемпионат Европы или мира

В рейтинге ФИФА команда находится на 78 позиции, самое высокое место она занимала в 1990 году — 42

Лучший бомбардир команды за всю историю Шота Арвеладзе на его счету 26 забитых мячей

Наибольшее количество игр за сборную страны провел Гурам Кашия — 100

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Испания

От одних титулов, завоеванных испанской сборной, рябит в глазах. Причем практически все успехи, не считая чемпионата Европы 1964 года пришли в нынешнем столетии. В Испании всегда были индивидуально сильные футболисты, не говоря уже о клубах, но там многое держалось на легионерах. Сборная же часто ходила в претендентах на победу, но выигрывать регулярно никак не могла. Все началось с выстраивание детского футбола, создания школ, появления иерархии сборных команд.

Со временем появление качественных игроков было поставлено на поток. В результате команда стала сильнейшей в мире. Доминировала она тотально на протяжении четырех лет. С 2008 по 2012 год было завоевано звание чемпионов мира и дважды чемпионов Европы. Была у испанцев еще и победа на Олимпиаде в далеком уже 1992 году и в качестве вишенки на торте титул победителей Лиги Наций в прошлом сезоне.

Теперь о плохом. Манера игры сборной Испании строится на тотальном владении мячом. Схема может варьироваться, но суть остается одной и той же. Противоядие такой игре уже давно нашли не только ведущие сборные мира, но и представители второго эшелона. В результате на чемпионате мира 2018 года в России, а затем и на мировом первенстве в Катаре «фурия роха» вылетала уже в 1/8 финала. В первом случае от хозяев турнира, во втором от команды Марокко. После обеих неудач в команде происходила смена тренера. В этом году команду возглавил Луис де ла Фуэнте, который ранее работал с молодежными командами страны. Начало получилось неплохим, но теперь нужно выправлять ситуацию в квалификации. Матч в Грузии должен быть очень показательным. Перед вами результаты пяти последних матчей с участием сборной Испании.

Лига Наций. 18.06.2023, Хорватия — Испания — 0 : 0 (пен. 4 : 5 )

— 0 : 0 (пен. 4 : ) Лига Наций. 15.06.2023, Испания — Италия — 2 : 1

— Италия — : 1 Квалификация ЧЕ. 28.03.2023, Шотландия — Испания — 2 : 0

— Испания — : 0 Квалификация ЧЕ. 25.03.2023, Испания — Норвегия — 3 : 0

— Норвегия — : 0 Чемпионат мира. 06.12.2022, Марокко — Испания — 0 : 0 (пен. 3 : 0)

Факты и цифры

Сборная Испании чемпион мира, трехкратный чемпион Европы, победитель Олимпийских игр и Лиги Наций

В рейтинге ФИФА команда располагается на 10 позиции, лучшее место в рейтинге — 1 в разные периоды с 2008 по 2014 год

Лучший бомбардир в истории команды Давид Вилья, на его счету 59 забитых мячей

Самое большое количество матчей за сборную сыграл защитник Серхио Рамос — 180

История личных встреч сборных Грузии и Испании

Грузию и Испанию несколько объединяет общая история, до сих пор ведутся споры по поводу общего происхождения басков и грузин. В отношении непосредственно футбола, команды встречались пять раз. Четыре победы на счету испанской сборной и один раз выиграла сборная Грузии. Причем победа была одержана в товарищеском поединке в гостях. Когда матчи проходили в рамках отборов на чемпионаты мира, тут уже испанцы включались на полную мощь. Характерен в этом плане последний поединок команд как раз в отборе на Чемпионат мира в Катаре. Грузины в пяти матчах всего дважды смогли поразить ворота «фурии рохи». Один из этих мячей на счету Хвичи Кварацхелия. Результаты всех поединков команд друг с другом перед вами.

Квалификация ЧМ. 05.09.2021, Испания — Грузия — 4 : 0

— Грузия — : 0 Квалификация ЧМ. 28.03.2021, Грузия — Испания — 1 : 2

— 1 : Товарищеский. 07.06.2016, Испания — Грузия — 0 : 1

— 0 : Квалификация ЧМ. 15.10.2013, Испания — Грузия — 2 : 0

— Грузия — : 0 Квалификация ЧМ. 11.09.2012, Грузия — Испания — 0 : 1

Коэффициенты букмекеров на матч Грузия — Испания

Если исходить только из имен соперников, то встречаются команды из разных дивизионов. Как бы не прогрессировала сборная Грузии, пока на равных играть с испанцами она не может. В игре мы вновь наверняка увидим тотальный контроль мяча со стороны гостей, и вопрос будет в том, смогут ли хозяева проводить быстрые контратаки. Причем Хвича Кварацхелия абсолютно не панацея. Он не раз доказывал, что может сделать гол из ничего, но поддержка партнеров в любом случае ему необходима. Букмекеры считают, что шансов у грузин нет никаких. BetBoom предлагает следующие коэффициенты.

Победа Грузии — 10,59

Ничья — 4,94

Победа Испании — 1,34

Исходя из этих цифр, можно говорить о разгроме, но вряд ли хозяева окажутся столь уж беспомощными. Причем вполне можно рассмотреть и сенсационный результат. Как бы там ни было, поединок обещает быть зрелищным и результативным.

Где смотреть матч Грузия – Испания

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