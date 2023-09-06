Онана в первых 4 матчах за «МЮ» в АПЛ пропустил в 3,5 раза больше, чем Де Хеа в 4 последних играх. У испанца выше процент сэйвов, камерунец точнее в передачах

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Давид Де Хеа Sky Sports Андре Онана Футбол

Sky Sports сравнил статистику Давида Де Хеа и Андре Онана в «Манчестер Юнайтед».

В последних 4 матчах за «МЮ» в АПЛ Де Хеа пропустил лишь 2 мяча, в то время как Онана в первых 4 играх чемпионата – 7. При этом у Де Хеа два сухих матча, а у Онана – лишь один. Процент отраженных ударов также выше у испанца – 83% против 68% у Онана.

При этом Онана отдал больше передач – 104 против 66 пасов у Де Хеа. Точность передач камерунца составила 75%, в то время как результат испанца – 67% точных пасов.

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36 комментариев

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Street Fighter
Новость ради наброса. Камерунец не сделал вообще ни одного ляпа. По-хорошему, ни в одном из пропущеных голов его обвинить нельзя. Каких-то именно вратарских ошибок у него не было пока что
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Дмитрий Васин
Зато лучше в пас играет. (с) Тен Хаг
+23
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Street Fighter
Ответ Рамос
И вообще он отличный мотиватор)
Твой сарказм мне не понятен. Ты считаешь, что Онана косячил и виноват в пропущенных голах? Ну давай, вперёд, приводи примеры
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red hikkikomori
За первые 4 матча прошлого сезона Де Хеа пропустил 8. Сравнение должно быть объективным хоть чуть-чуть, для этого надо сравнивать хотя бы первые 4 матча прошлого сезона с первыми 4 матчами этого сезона, а не последние 4 игры прошлого сезона с первыми 4 играми этого сезона
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Grime Font
Ответ Street Fighter
А это результативная ошибка? Мне кажется, я задавал вопрос именно о таких
это не результативная ошибка лишь потому-что судья не поставил 100% пенальти. в целом, по всей карьере он всегда был шутом по типу льориса.
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Morning Again
На это влияет много факторов, в том числе адаптация Андре к новой лиге, сыграность и координация с партнерами, понимание установок тренера и т.д., поэтому не вижу смысла в подобных сравнениях по 4-м матчам. Выводы стоит делать по итогам сезона.
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Пирс Морган
Следующая новость: пропущено больше в 5 первых, чем в 5 последних матчах
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Авторитетный игрок "Уорриорз"
Какие вопросы могут быть к Онане, если они завершают матч с центром Магваер-Эванс?
И ладно оба были бы в форме какой никакой или матч был бы с 19 командой - так нет, это против серебряного призёра, который усилился летом.
Свою работу Онана пока более менее делает нормально. Цифры за 4 игры оч спорная штука...
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dimamak10
4 последние игры Де Хеа: Фулхэм Челси Вулвс все ДОМАШНИЕ и выездная с Борнмутом
4 игры Онана: дома Вулвс Ноттингем
Выезд Тоттенхэм Арсенал
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#SharkTeam
Ответ Street Fighter
Новость ради наброса. Камерунец не сделал вообще ни одного ляпа. По-хорошему, ни в одном из пропущеных голов его обвинить нельзя. Каких-то именно вратарских ошибок у него не было пока что
Топ вратарь должен уметь немного больше чем просто брать свое
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#SharkTeam
Ответ red hikkikomori
Топ или не топ определяют по первым 4 матчам в новом клубе?
Топа от не топа отличает еще и стабильная игра. За 4 матча можно чемпионат слить
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Cearvm
Сравнить данные по 4 матчам - это топ-аналитика (нет).
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FOREVER_UNITED
Дебильная статистика. А в матче с Ливером де Хеа ту же семеру хапнул за 90 минут, что и Онана за 4 матча. И?
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Grime Font
Ответ Street Fighter
Новость ради наброса. Камерунец не сделал вообще ни одного ляпа. По-хорошему, ни в одном из пропущеных голов его обвинить нельзя. Каких-то именно вратарских ошибок у него не было пока что
а когда он руками влетел в голову нападающего? там повезло, что судье до матча занесли $. ибо 100% пенальти.
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Lavinka
Годный наброс ! Фас хейтеры .
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Street Fighter
Ответ Grime Font
это не результативная ошибка лишь потому-что судья не поставил 100% пенальти. в целом, по всей карьере он всегда был шутом по типу льориса.
Всем бы быть шутом по типу Льориса ) Значительную часть своей карьеры — это сильнейший французский вратарь в своем поколении и один из лучших в АПЛ на своем пике
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red hikkikomori
Ответ #SharkTeam
Топ вратарь должен уметь немного больше чем просто брать свое
Топ или не топ определяют по первым 4 матчам в новом клубе?
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SergioRamos92
Ответ Street Fighter
Всем бы быть шутом по типу Льориса ) Значительную часть своей карьеры — это сильнейший французский вратарь в своем поколении и один из лучших в АПЛ на своем пике
Льорис такой же как Де Хеа
Оба могут вытащить нереальный удар,но пустить бабочку в обычной ситуации
Поэтому выше чем Ттх Льорис не поднялся
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Grime Font
Ответ Street Fighter
Всем бы быть шутом по типу Льориса ) Значительную часть своей карьеры — это сильнейший французский вратарь в своем поколении и один из лучших в АПЛ на своем пике
по количеству курьёзных голов после своих косяков он точно рекордсмен среди французов и вратарей АПЛ
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Under
Ответ Street Fighter
Новость ради наброса. Камерунец не сделал вообще ни одного ляпа. По-хорошему, ни в одном из пропущеных голов его обвинить нельзя. Каких-то именно вратарских ошибок у него не было пока что
две лишние жёлтые за задержку времени, если уж совсем придираться
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Александр Клевцов
Ответ Grime Font
это не результативная ошибка лишь потому-что судья не поставил 100% пенальти. в целом, по всей карьере он всегда был шутом по типу льориса.
шут то в итоге предент на зм ,чувак)
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