Онана в первых 4 матчах за «МЮ» в АПЛ пропустил в 3,5 раза больше, чем Де Хеа в 4 последних играх. У испанца выше процент сэйвов, камерунец точнее в передачах
Sky Sports сравнил статистику Давида Де Хеа и Андре Онана в «Манчестер Юнайтед».
В последних 4 матчах за «МЮ» в АПЛ Де Хеа пропустил лишь 2 мяча, в то время как Онана в первых 4 играх чемпионата – 7. При этом у Де Хеа два сухих матча, а у Онана – лишь один. Процент отраженных ударов также выше у испанца – 83% против 68% у Онана.
При этом Онана отдал больше передач – 104 против 66 пасов у Де Хеа. Точность передач камерунца составила 75%, в то время как результат испанца – 67% точных пасов.
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И ладно оба были бы в форме какой никакой или матч был бы с 19 командой - так нет, это против серебряного призёра, который усилился летом.
Свою работу Онана пока более менее делает нормально. Цифры за 4 игры оч спорная штука...
4 игры Онана: дома Вулвс Ноттингем
Выезд Тоттенхэм Арсенал
Оба могут вытащить нереальный удар,но пустить бабочку в обычной ситуации
Поэтому выше чем Ттх Льорис не поднялся