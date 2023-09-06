Онана в первых 4 матчах за «МЮ» в АПЛ пропустил в 3,5 раза больше, чем Де Хеа в 4 последних играх. У испанца выше процент сэйвов, камерунец точнее в передачах

Sky Sports сравнил статистику Давида Де Хеа и Андре Онана в «Манчестер Юнайтед».

В последних 4 матчах за « » в Де Хеа пропустил лишь 2 мяча, в то время как в первых 4 играх чемпионата – 7. При этом у Де Хеа два сухих матча, а у Онана – лишь один. Процент отраженных ударов также выше у испанца – 83% против 68% у Онана.

При этом Онана отдал больше передач – 104 против 66 пасов у Де Хеа. Точность передач камерунца составила 75%, в то время как результат испанца – 67% точных пасов.

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