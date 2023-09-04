Онана подтвердил возвращение в сборную: «Полон решимости внести вклад в процветание Камеруна»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия сборная Камеруна по футболу Андре Онана Футбол

Андре Онана подтвердил, что возвращается в сборную Камеруна.

Вратарь «Манчестер Юнайтед» попал в заявку национальной команды на матч против сборной Бурунди в рамках квалификации Кубка африканских наций. Игра состоится 12 сентября.

«В мире футбола, как и в жизни,  возникают решительные моменты, которые требуют принятия судьбоносного решения. В последние месяцы я сталкивался с процессами, отмеченными несправедливостью и манипуляциями. И все же моя непоколебимая любовь и привязанность к моей родине, Камеруну, остаются неизменными.

Мое желание представлять свою страну не ослабевало с юности, и это стремление остается неотъемлемой частью меня. Ничто и никто не может поколебать это убеждение. Я отвечаю на призыв моей страны с непоколебимой уверенностью, осознавая, что мое возвращение нужно не только для осуществления мечты, но и для того, чтобы оправдать ожидания и поддержку камерунцев, которые заслуживают, чтобы сборная блистала.

Перед лицом манипуляций, лжи и злоупотребления властью я предпочитаю оставаться верным своим идеалам, с гордостью представляя страну, которая заслуживает нашей искренней приверженности. Сейчас самое время объединиться, работать в гармонии на наше общее благо: Камерун.

Я хотел бы поприветствовать правительство, которое усердно работает над тем, чтобы построить лучший Камерун для всех.

Мои мысли с народом Камеруна, которому я выражаю свою бесконечную благодарность за их поддержку и с которым я с нетерпением жду встречи снова.

Время, непогрешимый судья всего сущего, в конце концов просветит нас и покажет правильность наших поступков. Моя приверженность Камеруну остается непоколебимой, и я полон решимости внести свой вклад в его процветание», – написал вратарь «Манчестер Юнайтед».

Напомним, в ноябре прошлого года у Онана возник конфликт с главным тренером сборной Камеруна Ригобером Сонгом из-за тактики на ЧМ-2022.

Голкипер покинул расположение команды, не дожидаясь завершения чемпионата мира, а в декабре объявил о завершении карьеры в сборной.

С 13 января по 11 февраля 2024 года состоится Кубок африканских наций, который был перенесен с 2023-го из-за погодных условий.

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17 комментариев

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Мақсат Алдаш
Отказатся играть на чм, а согласится на КАН, не мозги, а опилки
+27
-1
+26
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romanisti89
ожидаемо трепач вернулся
+17
-2
+15
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Алексей Ненахов
Парни делаем ставки , когда опять психанет
+11
0
+11
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Ложный Латераль
Это полтора месяца без легендарной игры ногой в самый разгар чемпионата? Отличный трансфер)
+11
-2
+9
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Le Tallec
В процветание МЮ уже внес
+6
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Otabek Usmonov
Верните Дехеа
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Alexander Yavriantz
будет шанс для турка проявить себя
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Александр Андреев
Интересно кто им такие тексты пишет кучерявые:
"Перед лицом манипуляций, лжи и злоупотребления властью я..."
"которая заслуживает нашей искренней приверженности"
"Я отвечаю на призыв моей страны с непоколебимой уверенностью..."
"Время, непогрешимый судья всего сущего, в конце концов просветит нас..."
Будто предвыборная речь)))
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vals1702
глупыш, зачем эта збродная тебе надо...
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Waititi
а почему никто не говорит какой же Онана классный 🤣🤣🤣, ДДХ не умеет играть ногами, пффф. Онана руками то научится !!!
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Waititi
Ответ Bego Yusupov
прости что? ты щас серьёзно говортль что Онана не может играть руками? извини но чем ты смотришь футбол
при ДДХ такой херни не было 🤫🤫🤫
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Гамарджоба Генацвале
охаха - хорошая фамилия.
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Bego Yusupov
Ответ Otabek Usmonov
Верните Дехеа
зачем он нам
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Bego Yusupov
Ответ Waititi
при ДДХ такой херни не было 🤫🤫🤫
какой?
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