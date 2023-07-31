Азар не может найти клуб после ухода из «Реала». Не исключено завершение карьеры (As)

Теги Реал Мадрид Ла Лига Сборная Бельгии по футболу Эден Азар Интер Майами Футбол

Эден Азар может завершить карьеру в 32 года.

Так утверждает As.

После расторжения контракта с «Реалом» Азар по-прежнему не нашел новый клуб. Бельгиец отклонил предложения «Интер Майами» и «Моленбека», за который выступает его младший брат Килиан. С 30 июня Азар находится в статусе свободного агента.

Отмечается, что сложности Азара с поиском нового клуба связаны с многочисленными травмами, полученными во время выступлений за «Реал», и отсутствием игровой практики.

Кроме того, футболист с семьей комфортно чувствуют себя в Испании и хотят остаться в Мадриде, что также может подтолкнуть бельгийца к завершению карьеры.

Азар в «Реале» не сыграл с «Барсой» за 12 класико, у него 16 (7+9) очков в 76 играх – столько же он пропустил из-за травм. Эден был самым высокооплачиваемым игроком Ла Лиги

Азар после ухода из «Реала»: «Я отдыхал два-три года. Готов играть на профессиональном уровне, у меня есть энергия»

36 комментариев

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0:4 на спотифай камп ноу
Азар великолепный игрок, но я не могу понять почему игроки такого высокого класса теряют мотивацию, почему они не горят футболом, почему не стремятся к вершине пьедестала, почему у футболистов нету такой мотивации как допустим у Роналду, в последнем матче он повёл себя не очень красиво обливал водой нервничал, но это же часть мотивации он не согласен с результатом и будет злее и насторится по новой. Почему Бэйл, Азар, Хамес это супер игроки почему в них нету мотивации. Возьмём Суареса он бы одним из моих любимых игроков до перехода в Барсу, он везде играл заряженоо я никогда не забуду как с ним переживал поражение в чемпионате в последних турах АПЛ вместе с Ливерпуль, но судьба отблагодарила его и он стал одним из лучших в истории это факт ( хоть я и не люблю Барсу). Футболистам на уровне академии нужно закладывать мотивацию и учить их быть в тонусе всегда. Мне очень грустно от того что Азар так бесллавно подходит к концу своей изумительной карьеры ((
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Mbest77
Если отказал Интеру Майами, то по любому ждёт предложения от саудитов
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Ivang King
Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
Азар великолепный игрок, но я не могу понять почему игроки такого высокого класса теряют мотивацию, почему они не горят футболом, почему не стремятся к вершине пьедестала, почему у футболистов нету такой мотивации как допустим у Роналду, в последнем матче он повёл себя не очень красиво обливал водой нервничал, но это же часть мотивации он не согласен с результатом и будет злее и насторится по новой. Почему Бэйл, Азар, Хамес это супер игроки почему в них нету мотивации. Возьмём Суареса он бы одним из моих любимых игроков до перехода в Барсу, он везде играл заряженоо я никогда не забуду как с ним переживал поражение в чемпионате в последних турах АПЛ вместе с Ливерпуль, но судьба отблагодарила его и он стал одним из лучших в истории это факт ( хоть я и не люблю Барсу). Футболистам на уровне академии нужно закладывать мотивацию и учить их быть в тонусе всегда. Мне очень грустно от того что Азар так бесллавно подходит к концу своей изумительной карьеры ((
Все люди разные, и амбиции не всем присущи, он заработал себе на безбедную жизнь, и судя по всему ему этого достаточно, много лирики можно размусоливать на эту тему, кто знает его отношению к футболу, для нас как для зрителя конечно обидно что так бесславно талантливые люди опускают руки, ну чтож, это его выбор.
+6
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f0rmoceft
Походу ждал жирный контракт от Аравии, чтобы и там сидеть на скамейке)
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Dmitry Emelyanovich
худший трансфер в истории?) кого еще брали за такие бабки и уровнем ожиданий, которые полностью провалились. даже кака в свое время побольше отбегал. Но надо сказать в оправдание реала, что такой фейл спрогнозировать было нереально, чел на высоком уровне и практически без травм много лет отбегал в интенсивной англии, что там у него переклинило непонятно
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mgarnet13
И чего в Майами не захотел ехать?
Неужто всерьёз надеялся найти вариант в топ-лигах?
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S. A.
Пусть в Интер Майами идёт. Там и деньги, и бургеры гарантированы
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R-9
пусть с Райо контракт подпишет и останется в Мадриде))
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Alda
Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
Азар великолепный игрок, но я не могу понять почему игроки такого высокого класса теряют мотивацию, почему они не горят футболом, почему не стремятся к вершине пьедестала, почему у футболистов нету такой мотивации как допустим у Роналду, в последнем матче он повёл себя не очень красиво обливал водой нервничал, но это же часть мотивации он не согласен с результатом и будет злее и насторится по новой. Почему Бэйл, Азар, Хамес это супер игроки почему в них нету мотивации. Возьмём Суареса он бы одним из моих любимых игроков до перехода в Барсу, он везде играл заряженоо я никогда не забуду как с ним переживал поражение в чемпионате в последних турах АПЛ вместе с Ливерпуль, но судьба отблагодарила его и он стал одним из лучших в истории это факт ( хоть я и не люблю Барсу). Футболистам на уровне академии нужно закладывать мотивацию и учить их быть в тонусе всегда. Мне очень грустно от того что Азар так бесллавно подходит к концу своей изумительной карьеры ((
Может 4-5 по зарплате в мире был и это ответ, а может и нет, может из-за травм сдался
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Nacho13
Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
Азар великолепный игрок, но я не могу понять почему игроки такого высокого класса теряют мотивацию, почему они не горят футболом, почему не стремятся к вершине пьедестала, почему у футболистов нету такой мотивации как допустим у Роналду, в последнем матче он повёл себя не очень красиво обливал водой нервничал, но это же часть мотивации он не согласен с результатом и будет злее и насторится по новой. Почему Бэйл, Азар, Хамес это супер игроки почему в них нету мотивации. Возьмём Суареса он бы одним из моих любимых игроков до перехода в Барсу, он везде играл заряженоо я никогда не забуду как с ним переживал поражение в чемпионате в последних турах АПЛ вместе с Ливерпуль, но судьба отблагодарила его и он стал одним из лучших в истории это факт ( хоть я и не люблю Барсу). Футболистам на уровне академии нужно закладывать мотивацию и учить их быть в тонусе всегда. Мне очень грустно от того что Азар так бесллавно подходит к концу своей изумительной карьеры ((
Наверно, потому что 90% работы футболиста это не игры, а тренировки, т.е. рутина. И именно результат этой работы виден нам, болельщикам. Азар, и подобные ему, конечно же хотели побеждать и дальше на поле, но трудиться для этого, соблюдать режим, правильно питаться уже не могли.
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Ivang King
Ответ Velirpa
играл бы себе в Челси, он там звездой и легендой был, но пошел к алжирским корешкам - Зидану и Бензу, ну не потянул уровень, такое бывает
Такую дичь вбрызгнул конечно, уровень его весьма на уровне был и в том числе и для РМ, лишь травма от которой далеко не каждый способен оправится, даже не могу вспомнить игрока кто после серьезной травмы мог бы так продолжать блистать, даже Роналду после травмы подсел, что уж говорить об остальных.
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Молодой Френки
Ответ По чётным за Реал, по нечётным за Барсу
Карьера азара - наглядное пособие для всех топ-игроков, которые думаю переходить ли в реал
Ну есть куча других примеров топ игроков которые переходили в Реал. Модрич например или Зидан
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0:4 на спотифай камп ноу
Ответ Mbest77
Может он просто не любит футбол 🤷‍♂️ Что не удивительно. Судя во всему у них папаша помешан на футболе (иначе чем объяснить, что все дети стали профессиональными футболистами). Это сумасшедшее давление с детства, часовые тренировки в то время когда другие дети просто играли. Не удивительно, что к какому-то времени футбол для него мог осточертеть… ну подписал контракт с Реалом, вершина, что дальше? …
Думаете перегорел? Такое возможно, хотя вы знаете он мог оставить свой след в великой истории клуба, взяв 7 ку, с его дриблингом с его скоростью. Жаль что ничего не получилось и с сборной.
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0:4 на спотифай камп ноу
Ответ Ivang King
Все люди разные, и амбиции не всем присущи, он заработал себе на безбедную жизнь, и судя по всему ему этого достаточно, много лирики можно размусоливать на эту тему, кто знает его отношению к футболу, для нас как для зрителя конечно обидно что так бесславно талантливые люди опускают руки, ну чтож, это его выбор.
Был виден его потенциал, просто мне свойственно как и большинству людей переживать за неудачи тех за кем следишь, мне так же было обидно когда Джокович проиграл финал Медведеву хотя он Лео на большой шлеб, хоть я и болею за Россию во всех игровых видах, но сам факт того что он лишился большого шлема это было очень печально. Вы правы, я с вами согласен, это его выбор.
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Mbest77
Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
Азар великолепный игрок, но я не могу понять почему игроки такого высокого класса теряют мотивацию, почему они не горят футболом, почему не стремятся к вершине пьедестала, почему у футболистов нету такой мотивации как допустим у Роналду, в последнем матче он повёл себя не очень красиво обливал водой нервничал, но это же часть мотивации он не согласен с результатом и будет злее и насторится по новой. Почему Бэйл, Азар, Хамес это супер игроки почему в них нету мотивации. Возьмём Суареса он бы одним из моих любимых игроков до перехода в Барсу, он везде играл заряженоо я никогда не забуду как с ним переживал поражение в чемпионате в последних турах АПЛ вместе с Ливерпуль, но судьба отблагодарила его и он стал одним из лучших в истории это факт ( хоть я и не люблю Барсу). Футболистам на уровне академии нужно закладывать мотивацию и учить их быть в тонусе всегда. Мне очень грустно от того что Азар так бесллавно подходит к концу своей изумительной карьеры ((
Может он просто не любит футбол 🤷‍♂️ Что не удивительно. Судя во всему у них папаша помешан на футболе (иначе чем объяснить, что все дети стали профессиональными футболистами).
Это сумасшедшее давление с детства, часовые тренировки в то время когда другие дети просто играли.
Не удивительно, что к какому-то времени футбол для него мог осточертеть… ну подписал контракт с Реалом, вершина, что дальше? …
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Молодой Френки
Ответ Новый тренер ФК Спартак
а как же понты?
Можно понтануться как с Малкомом, вот только Азара потом не перепродашь. Так что не катит
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Timur Sagitov
Саудитам не нужен?
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