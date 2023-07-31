Азар не может найти клуб после ухода из «Реала». Не исключено завершение карьеры (As)
Эден Азар может завершить карьеру в 32 года.
Так утверждает As.
После расторжения контракта с «Реалом» Азар по-прежнему не нашел новый клуб. Бельгиец отклонил предложения «Интер Майами» и «Моленбека», за который выступает его младший брат Килиан. С 30 июня Азар находится в статусе свободного агента.
Отмечается, что сложности Азара с поиском нового клуба связаны с многочисленными травмами, полученными во время выступлений за «Реал», и отсутствием игровой практики.
Кроме того, футболист с семьей комфортно чувствуют себя в Испании и хотят остаться в Мадриде, что также может подтолкнуть бельгийца к завершению карьеры.
Азар в «Реале» не сыграл с «Барсой» за 12 класико, у него 16 (7+9) очков в 76 играх – столько же он пропустил из-за травм. Эден был самым высокооплачиваемым игроком Ла Лиги
Азар после ухода из «Реала»: «Я отдыхал два-три года. Готов играть на профессиональном уровне, у меня есть энергия»
Неужто всерьёз надеялся найти вариант в топ-лигах?
Это сумасшедшее давление с детства, часовые тренировки в то время когда другие дети просто играли.
Не удивительно, что к какому-то времени футбол для него мог осточертеть… ну подписал контракт с Реалом, вершина, что дальше? …